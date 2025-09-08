Vacantes de medio tiempo en Colombia para estudiantes y madres cabeza de hogar

¿Está buscando empleo de medio tiempo, pero no sabe dónde conseguirlo? ¡Buenas noticias! Son diversas las empresas que se encuentran requiriendo trabajadores bajo esta modalidad.

Las ofertas incluyen desde puestos presenciales a trabajo remoto.

Lo mejor de estas ofertas es que aplicar es totalmente virtual y gratuito, facilitando este proceso a todos los colombianos, especialmente para aquellos que requieren mayor flexibilidad de tiempo como estudiantes o personas cuidadoras.

A continuación, algunas de las ofertas disponibles por medio de Semana Empleos.

Promotor de ventas medio tiempo

Salario: $ 716.750

Banco Falabella busca asesor comercial.

Requisitos:

Nivel académico: Bachiller.

Experiencia: 6 meses en ventas presenciales.

Salario: básico $716.750 + aux. Transporte: $200.000 + recargos adicionales + comisiones. Salario promedio $1.300.000.

Horarios:

Medio tiempo: lunes a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 4 horas (intermedio y cierre). Solo se trabaja medio tiempo, o 4 horas en el día. Se requiere disponibilidad desde las 12 pm hasta las 9 pm para agendar el turno.

Funciones:

Venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o tienda Falabella).

Cajero - medio tiempo Bogotá

Salario: $ 800.000 a $ 900.000

El Banco de Occidente está en búsqueda de un cajero de medio tiempo, una oportunidad ideal para técnicos, tecnólogos y estudiantes de primeros semestres en carreras afines al sector bancario.

Hace parte de una entidad financiera reconocida y brinda un excelente servicio a los clientes mientras adquiere experiencia valiosa en gestión de transacciones bancarias.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o estudiante universitario en primeros semestres.

Mínimo 6 meses de experiencia en manejo de caja.

Excelentes habilidades comunicativas.

Horario de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm o de 1:00 pm a 5:00 pm.

Disponibilidad para los dos horarios.

Asesora comercial de medio tiempo Viva Envigado

Salario a convenir

Maaji está en búsqueda de una asesora comercial para medio tiempo en Viva Envigado.

Se requiere una persona con enfoque orientado al detalle, habilidad para manejar objeciones de clientes y vocación por ofrecer una experiencia de compra única.

Como consultora de ventas, será la cara de la marca, asegurando que los clientes actuales y potenciales reciban la mejor asesoría profesional para cumplir con sus necesidades y expectativas.

Responsabilidades:

Apoyar en acciones de venta para alcanzar objetivos.

Atender a los clientes según estándares de la marca.

Solucionar dudas y manejar objeciones.

Apoyar en caja cuando sea necesario.

Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Curso de servicio al cliente y mercadeo.

Mínimo 1 año de experiencia en ventas o atención al cliente.

Dominio de sistemas POS.

Conocimiento en manejo de KPIs de retail.

Habilidades en Microsoft Excel, Word y PowerPoint.

Mercaderista/impulsador/ Medio tiempo/ Cartagena

Salario: $ 711.750 a $ 1.000.000

Gitrade SAS busca mercaderista - impulsador para reconocidas tiendas: Éxito, Olímpica, Falabella y Homecenter en la ciudad de Cartagena.

Condiciones:

Disponibilidad de lunes a sábado.

Pago por horas trabajadas.

Bonos por cumplimiento de ventas.

1 vacante disponible.

Es importante tener en cuenta que la vacante es para medio tiempo.

Ejecutivo comercial de medio tiempo

Salario: $ 855.000

Se requiere ejecutivo comercial medio tiempo para brindar acompañamiento integral a los clientes del retail, ofreciendo soluciones financieras personalizadas que satisfagan sus necesidades. El objetivo es garantizar el cumplimiento de metas comerciales de manera integral, asegurando experiencias extraordinarias para los clientes.

Responsabilidades:

Brindar un acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas (seguros, tarjetas de crédito, créditos).

Cumplir con las metas comerciales establecidas.

Asegurar experiencias extraordinarias para los clientes.

Requerimientos:

Bachiller académico.

6 meses de experiencia en la venta de productos o servicios.

Habilidades de comunicación efectiva.

Orientación al cliente y resultados.

Disponibilidad para laborar en jornada medio tiempo en turno intermedio o de cierre, de

lunes a domingo, con un día compensatorio entre semana.

Condiciones laborales:

Salario: $855.000 + comisiones por cumplimiento de indicadores + auxilio de transporte.

Contrato directo con Tuya a término fijo por 6 meses, con posibilidades de prórroga a un segundo contrato fijo de 6 meses y luego paso a contrato indefinido.

Beneficios de tiempo y financieros.

Habilidades interpersonales:

Resolución de problemas.

Trabajo en equipo.

Empatía y escucha activa.

Operador medio tiempo Pereira

Salario a convenir

Se requiere colaborador temporal motivado y entusiasta para unirse a un equipo en un rol de medio tiempo.

Se ofrece un ingreso inicial garantizado de $745.130 durante el periodo de prueba y, a partir del noveno mes, entre $806.692 y $889.692 sujeto al cumplimiento de objetivos.

Además, se pagan todos los recargos de ley como horas extras, dominicales, festivos y recargos nocturnos. La posición incluye un paquete de beneficios exclusivos, ideal para quienes buscan flexibilidad y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Realizar tareas operativas diarias en el área designada.

Apoyar en la logística y manejo de mercancías.

Colaborar en el cumplimiento de los objetivos del equipo.

Seguir los procedimientos y normativas de la empresa.

Participar en reuniones de equipo y capacitaciones.

Nivel de educación: