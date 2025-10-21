Vacantes de trabajo por temporada: oportunidades para fin de año

Con la llegada de fin de año, aumenta la demanda de talento temporal en distintos sectores del país. El trabajo por temporada se convierte en una excelente oportunidad para quienes buscan ingresos adicionales, adquirir experiencia laboral o abrirse paso en una empresa con posibilidad de vinculación posterior.

Este tipo de empleo no solo impulsa la economía en los meses de mayor actividad comercial, sino que también permite a las organizaciones reforzar sus equipos en áreas clave como ventas, logística, atención al cliente y operaciones. Además, ofrece flexibilidad y la posibilidad de explorar nuevos campos profesionales.

¿Cómo postularse?

Si desea consultar todas las vacantes temporales disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos y aplique sin costo a las ofertas que más se ajusten a su perfil. A continuación, le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

El trabajo temporal sirve como puente hacia empleos fijos y ayuda a las empresas a cubrir picos de demanda. | Foto: Adobe Stock

Auxiliar bodega – Cartagena

Empresa: GCO

Salario: A convenir

¿Le apasiona la logística y le encanta el mundo de la moda? ¡Esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Recepción y verificación de mercancía entrante.

Almacenamiento adecuado de productos en la bodega.

Organización y clasificación de inventario.

Preparación de pedidos para la tienda y asistencia en el surtido de productos.

Mantenimiento de la limpieza y el orden en el área de trabajo.

Colaboración con el equipo de ventas para asegurar una adecuada rotación de productos.

Requerimientos:

Tener el título de bachiller.

Buenas habilidades de organización y atención al detalle.

Disponibilidad de tiempo completo.

Cajero(a) temporada – Bogotá D.C.

Empresa: Outlet todo al 50

Salario: 1.555.333 a 2.000.000

Si es un operador de caja con al menos 6 meses de experiencia en tiendas de ropa y accesorios, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Manejar la caja registradora con precisión.

Procesar pagos en efectivo, tarjeta y aplicaciones móviles.

Mantener un registro exacto de las transacciones diarias.

Proporcionar un excelente servicio al cliente.

Colaborar con el equipo para un funcionamiento eficiente de la tienda.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses como operador de caja en el sector moda.

Conocimiento de todos los medios de pago.

Educación mínima de bachillerato.

Habilidades comunicativas y de servicio al cliente.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

Asesor comercial temporal – Villavicencio

Empresa: Estudio de Moda

Salario: A convenir

Estudio de Moda busca personas apasionadas por el servicio al cliente, con habilidades para crear conexiones genuinas y brindar experiencias excepcionales.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes.

Gestionar el inventario de productos.

Fomentar la fidelización de clientes.

Brindar una experiencia satisfactoria al cliente.

Colaborar con el equipo de ventas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Excelentes habilidades de comunicación.

Capacidad para trabajar en equipo.

Vendedor temporada navidad fin de semana – Barranquilla

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como representante de ventas, será la cara amable que ofrezca una atención excepcional, asegurando que cada área bajo su responsabilidad esté siempre impecable y que cada cliente reciba una asesoría completa sobre los productos, proyectos y servicios.

Responsabilidades:

Brindar una atención al cliente excepcional durante la temporada navideña.

Asegurar una presentación impecable de las áreas a cargo.

Ofrecer asesoría completa sobre productos, proyectos y servicios.

Utilizar canales de venta y herramientas digitales para mejorar la experiencia de compra.

Fidelizar a los clientes a través de una experiencia de compra memorable.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en ventas o atención al cliente.

Habilidad para utilizar herramientas digitales.

Excelente comunicación y habilidades interpersonales.

Actitud positiva y orientada al servicio al cliente.