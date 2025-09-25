Empleo
Vacantes desde $2.000.000 para técnicos y tecnólogos en Bogotá
La capital del país sigue siendo un eje de oportunidades que reúne a cientos de empresas que le apuestan al talento colombiano, abriendo espacio para perfiles técnicos y tecnológicos en diversos sectores.
Lo mejor es que los procesos de selección son gratuitos y totalmente en línea, lo que facilita la postulación de los interesados desde cualquier dispositivo y lugar, sin trámites largos ni intermediarios.
Auxiliar de facturación para urgencias
Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000
La Fundación Santa Fe de Bogotá se encuentra en la búsqueda de auxiliares de facturación para el servicio de urgencias.
Se requieren técnicos en programas administrativos de salud y/o hospitalaria, con experiencia en clínicas de tercer y cuarto nivel de complejidad superior a 1 año, realizando funciones como organizar y ejecutar agendamiento, recepción, caja, facturación y servicio en las diferentes áreas, cumpliendo con los protocolos establecidos para garantizar calidad, seguridad y oportunidad en la atención del paciente, la familia y el equipo de salud.
Se ofrece estabilidad laboral, contrato a término indefinido y todas las prestaciones de ley. Es importante contar con disponibilidad de tiempo para horarios rotativos.
Técnico/a en reparación de radios y celulares
Salario: $ 1.800.000 a $ 2.164.000
Seguridad Superior LTDA, empresa líder en el sector de la vigilancia y la seguridad privada con más de 45 años de trayectoria, se encuentra en la búsqueda de un/a técnico/a en reparación de radios y celulares, encargado de realizar diagnóstico y reparación de dispositivos de comunicación como radios de frecuencia y celulares tipo Armor, asegurando el funcionamiento óptimo de los equipos tecnológicos de la operación.
Responsabilidades del cargo:
- Diagnosticar y reparar radios de comunicación portátiles y móviles (Motorola o similares).
- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de celulares resistentes (Armor o similares).
- Apoyar procesos técnicos en laboratorio de reparación.
- Ejecutar pruebas de funcionamiento y validación técnica.
- Documentar reportes técnicos y registros de intervención.
- Coordinar con áreas operativas para el control de entrega y recepción de equipos.
- Cumplir con estándares técnicos y procedimientos de calidad en servicio.
Perfil del cargo:
- Técnico o tecnólogo en Electrónica, Telecomunicaciones o afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en reparación de radios o celulares.
- Conocimiento en equipos de medición: multímetro, osciloscopio, cautín, etc.
- Capacidad para lectura de planos electrónicos y diagramas.
- Habilidad para trabajo autónomo, ordenado y con atención al detalle.
Experiencia requerida:
- Reparación y mantenimiento de radios de frecuencia (Motorola, punto a punto).
- Diagnóstico de fallas electrónicas en dispositivos móviles.
- Reparación de celulares tipo Rugged (ej. Ulefone Armor).
- Manejo de herramientas y técnicas de soldadura electrónica.
- Uso de software básico de calibración y prueba de equipos.
- Experiencia en ambientes de laboratorio técnico o soporte electrónico.
Beneficios corporativos:
- Plan complementario de salud sin costo
- Becas educativas
- 2 días de descanso remunerado por semestre
- Póliza exequial extendida a tu grupo familiar
- Acompañamiento profesional y oportunidades de desarrollo
Técnico/a de seguridad electrónica con moto
Salario: $ 2.296.000
Seguridad Superior LTDA, empresa líder en el sector de la vigilancia y la seguridad privada con más de 45 años de experiencia y trayectoria sólida en servicios integrales, se encuentra en la búsqueda de un/a técnico/a en seguridad electrónica, que desee integrarse al equipo y aportar conocimiento en el manejo, instalación y mantenimiento de sistemas electrónicos de seguridad.
Responsabilidades del cargo:
- Ejecutar servicios técnicos asignados siguiendo protocolos y procedimientos establecidos.
- Configurar, mantener y realizar soporte a sistemas de alarmas, CCTV, control de acceso, detección de incendio, entre otros.
- Brindar atención técnica en campo a las inquietudes de los usuarios de los sistemas intervenidos.
- Mantener actualizado el inventario de cámaras instaladas y garantizar su operatividad.
- Custodiar la información sensible extraída de los sistemas, asegurando su confidencialidad y cadena de custodia.
- Registrar y reportar la información de los servicios realizados a través de los canales establecidos.
Perfil del cargo:
- Formación académica: Técnico o tecnólogo en electrónica, electricidad, telecomunicaciones o afines.
- Experiencia: Mínimo 2 años en empresas del sector de seguridad electrónica.
- Conocimientos técnicos en:
Se le ofrece:
- Vinculación directa con la compañía.
- Estabilidad laboral en una empresa sólida.
- Acceso a beneficios corporativos desde el primer día:
Técnico eléctrico - Servicio posventa con moto
Salario: $ 1.700.000 a $ 1.900.000
Se requiere un técnico eléctrico comprometido, responsable y proactivo para fortalecer el equipo de posventa en Bogotá – Fontibón y alrededores. La persona seleccionada debe ser apasionada por la electromecánica, hábil con planos eléctricos y capaz de asumir los retos del mantenimiento técnico en campo.
Condiciones laborales
- Salario base: $1.700.000 + más todas las prestaciones de ley
- Almuerzo incluido diaria
- Compensación adicional por uso de moto para desplazamientos a servicios (no aplica para trayectos a Fontibón).
- Contrato a término fijo por 1 año, con proyección de extensión según desempeño.
- Ambiente laboral estable, con posibilidades de crecimiento profesional en una marca reconocida globalmente
- Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. – sábados de 8 a.m. a 12 p.m.
Funciones
- Ejecutar mantenimientos, reparaciones, garantías y montajes en campo.
- Interpretar planos eléctricos y manuales de mantenimiento para ofrecer un servicio técnico preciso.
- Diagnosticar equipos y brindarás soporte a clientes para determinar coberturas de garantía.
- Realizar capacitaciones al cliente sobre el uso correcto del equipo.
- Elaborarás informes técnicos y cumplirás con las rutinas administrativas.
Perfil
- Técnico o tecnólogo en Electromecánica o afines (SENA o similar).
- Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares.
- contar con tarjeta Conte
- Conocimiento en interpretación de planos eléctricos y procedimientos técnicos.
- Disponibilidad para trabajar ocasionalmente fines de semana y viajar si se requiere.
- Persona responsable, orientada al detalle, con actitud de servicio y buenas habilidades de comunicación.
Técnico en refrigeración
Salario: $ 1.951.000
Empresa de mantenimiento solicita técnico en refrigeración con experiencia mínima de 1 año en equipos de refrigeración y congelación.
Funciones:
- Diagnóstico del equipo.
- Validación del compresor.
- Validar sistema eléctrico.
- Vacío con vacuómetro.
- Barrido del sistema.
- Carga de gas.
Salario asignado: $ 1.951.000.
Horario diurno de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. y sábados de 7:30 a. m. a 11:30 a. m.
Tipo de contrato: obra o labor.
Lugar de trabajo: Puente Aranda, zona industrial de Bogotá.