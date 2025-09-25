Suscribirse

Vacantes desde $2.000.000 para técnicos y tecnólogos en Bogotá

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

25 de septiembre de 2025, 4:38 p. m.
Colsubsidio abrió vacantes en Bogotá y Fusagasugá.
¡Aplique ya! | Foto: Getty Images

La capital del país sigue siendo un eje de oportunidades que reúne a cientos de empresas que le apuestan al talento colombiano, abriendo espacio para perfiles técnicos y tecnológicos en diversos sectores.

Lo mejor es que los procesos de selección son gratuitos y totalmente en línea, lo que facilita la postulación de los interesados desde cualquier dispositivo y lugar, sin trámites largos ni intermediarios.

¿Cómo aplicar?

Aplicar es muy sencillo: solo deberá ingresar a Semana Empleos, buscar la vacante que sea de su interés y postular. En este proceso le pedirán registrar sus datos para hacer el cargue automático de su hoja de vida.

Auxiliar de facturación para urgencias

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

La Fundación Santa Fe de Bogotá se encuentra en la búsqueda de auxiliares de facturación para el servicio de urgencias.

Se requieren técnicos en programas administrativos de salud y/o hospitalaria, con experiencia en clínicas de tercer y cuarto nivel de complejidad superior a 1 año, realizando funciones como organizar y ejecutar agendamiento, recepción, caja, facturación y servicio en las diferentes áreas, cumpliendo con los protocolos establecidos para garantizar calidad, seguridad y oportunidad en la atención del paciente, la familia y el equipo de salud.

Se ofrece estabilidad laboral, contrato a término indefinido y todas las prestaciones de ley. Es importante contar con disponibilidad de tiempo para horarios rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Técnico/a en reparación de radios y celulares

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.164.000

Seguridad Superior LTDA, empresa líder en el sector de la vigilancia y la seguridad privada con más de 45 años de trayectoria, se encuentra en la búsqueda de un/a técnico/a en reparación de radios y celulares, encargado de realizar diagnóstico y reparación de dispositivos de comunicación como radios de frecuencia y celulares tipo Armor, asegurando el funcionamiento óptimo de los equipos tecnológicos de la operación.

Responsabilidades del cargo:

  • Diagnosticar y reparar radios de comunicación portátiles y móviles (Motorola o similares).
  • Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de celulares resistentes (Armor o similares).
  • Apoyar procesos técnicos en laboratorio de reparación.
  • Ejecutar pruebas de funcionamiento y validación técnica.
  • Documentar reportes técnicos y registros de intervención.
  • Coordinar con áreas operativas para el control de entrega y recepción de equipos.
  • Cumplir con estándares técnicos y procedimientos de calidad en servicio.

Perfil del cargo:

  • Técnico o tecnólogo en Electrónica, Telecomunicaciones o afines.
  • Mínimo 1 año de experiencia en reparación de radios o celulares.
  • Conocimiento en equipos de medición: multímetro, osciloscopio, cautín, etc.
  • Capacidad para lectura de planos electrónicos y diagramas.
  • Habilidad para trabajo autónomo, ordenado y con atención al detalle.

Experiencia requerida:

  • Reparación y mantenimiento de radios de frecuencia (Motorola, punto a punto).
  • Diagnóstico de fallas electrónicas en dispositivos móviles.
  • Reparación de celulares tipo Rugged (ej. Ulefone Armor).
  • Manejo de herramientas y técnicas de soldadura electrónica.
  • Uso de software básico de calibración y prueba de equipos.
  • Experiencia en ambientes de laboratorio técnico o soporte electrónico.

Beneficios corporativos:

  • Plan complementario de salud sin costo
  • Becas educativas
  • 2 días de descanso remunerado por semestre
  • Póliza exequial extendida a tu grupo familiar
  • Acompañamiento profesional y oportunidades de desarrollo

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Técnico/a de seguridad electrónica con moto

Salario: $ 2.296.000

Seguridad Superior LTDA, empresa líder en el sector de la vigilancia y la seguridad privada con más de 45 años de experiencia y trayectoria sólida en servicios integrales, se encuentra en la búsqueda de un/a técnico/a en seguridad electrónica, que desee integrarse al equipo y aportar conocimiento en el manejo, instalación y mantenimiento de sistemas electrónicos de seguridad.

Responsabilidades del cargo:

  • Ejecutar servicios técnicos asignados siguiendo protocolos y procedimientos establecidos.
  • Configurar, mantener y realizar soporte a sistemas de alarmas, CCTV, control de acceso, detección de incendio, entre otros.
  • Brindar atención técnica en campo a las inquietudes de los usuarios de los sistemas intervenidos.
  • Mantener actualizado el inventario de cámaras instaladas y garantizar su operatividad.
  • Custodiar la información sensible extraída de los sistemas, asegurando su confidencialidad y cadena de custodia.
  • Registrar y reportar la información de los servicios realizados a través de los canales establecidos.

Perfil del cargo:

  • Formación académica: Técnico o tecnólogo en electrónica, electricidad, telecomunicaciones o afines.
  • Experiencia: Mínimo 2 años en empresas del sector de seguridad electrónica.
  • Conocimientos técnicos en:

Se le ofrece:

  • Vinculación directa con la compañía.
  • Estabilidad laboral en una empresa sólida.
  • Acceso a beneficios corporativos desde el primer día:

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Técnico eléctrico - Servicio posventa con moto

Salario: $ 1.700.000 a $ 1.900.000

Se requiere un técnico eléctrico comprometido, responsable y proactivo para fortalecer el equipo de posventa en Bogotá – Fontibón y alrededores. La persona seleccionada debe ser apasionada por la electromecánica, hábil con planos eléctricos y capaz de asumir los retos del mantenimiento técnico en campo.

Condiciones laborales

  • Salario base: $1.700.000 + más todas las prestaciones de ley
  • Almuerzo incluido diaria
  • Compensación adicional por uso de moto para desplazamientos a servicios (no aplica para trayectos a Fontibón).
  • Contrato a término fijo por 1 año, con proyección de extensión según desempeño.
  • Ambiente laboral estable, con posibilidades de crecimiento profesional en una marca reconocida globalmente
  • Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. – sábados de 8 a.m. a 12 p.m.

Funciones

  • Ejecutar mantenimientos, reparaciones, garantías y montajes en campo.
  • Interpretar planos eléctricos y manuales de mantenimiento para ofrecer un servicio técnico preciso.
  • Diagnosticar equipos y brindarás soporte a clientes para determinar coberturas de garantía.
  • Realizar capacitaciones al cliente sobre el uso correcto del equipo.
  • Elaborarás informes técnicos y cumplirás con las rutinas administrativas.

Perfil

  • Técnico o tecnólogo en Electromecánica o afines (SENA o similar).
  • Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares.
  • contar con tarjeta Conte
  • Conocimiento en interpretación de planos eléctricos y procedimientos técnicos.
  • Disponibilidad para trabajar ocasionalmente fines de semana y viajar si se requiere.
  • Persona responsable, orientada al detalle, con actitud de servicio y buenas habilidades de comunicación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Técnico en refrigeración

Salario: $ 1.951.000

Empresa de mantenimiento solicita técnico en refrigeración con experiencia mínima de 1 año en equipos de refrigeración y congelación.

Funciones:

  • Diagnóstico del equipo.
  • Validación del compresor.
  • Validar sistema eléctrico.
  • Vacío con vacuómetro.
  • Barrido del sistema.
  • Carga de gas.

Salario asignado: $ 1.951.000.

Horario diurno de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. y sábados de 7:30 a. m. a 11:30 a. m.

Tipo de contrato: obra o labor.

Lugar de trabajo: Puente Aranda, zona industrial de Bogotá.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

