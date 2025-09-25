Vacantes desde $2.000.000 para técnicos y tecnólogos en Bogotá

La capital del país sigue siendo un eje de oportunidades que reúne a cientos de empresas que le apuestan al talento colombiano, abriendo espacio para perfiles técnicos y tecnológicos en diversos sectores.

Lo mejor es que los procesos de selección son gratuitos y totalmente en línea, lo que facilita la postulación de los interesados desde cualquier dispositivo y lugar, sin trámites largos ni intermediarios.

¿Cómo aplicar?

Aplicar es muy sencillo: solo deberá ingresar a Semana Empleos, buscar la vacante que sea de su interés y postular. En este proceso le pedirán registrar sus datos para hacer el cargue automático de su hoja de vida.

Auxiliar de facturación para urgencias

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

La Fundación Santa Fe de Bogotá se encuentra en la búsqueda de auxiliares de facturación para el servicio de urgencias.

Se requieren técnicos en programas administrativos de salud y/o hospitalaria, con experiencia en clínicas de tercer y cuarto nivel de complejidad superior a 1 año, realizando funciones como organizar y ejecutar agendamiento, recepción, caja, facturación y servicio en las diferentes áreas, cumpliendo con los protocolos establecidos para garantizar calidad, seguridad y oportunidad en la atención del paciente, la familia y el equipo de salud.

Se ofrece estabilidad laboral, contrato a término indefinido y todas las prestaciones de ley. Es importante contar con disponibilidad de tiempo para horarios rotativos.

Técnico/a en reparación de radios y celulares

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.164.000

Seguridad Superior LTDA, empresa líder en el sector de la vigilancia y la seguridad privada con más de 45 años de trayectoria, se encuentra en la búsqueda de un/a técnico/a en reparación de radios y celulares, encargado de realizar diagnóstico y reparación de dispositivos de comunicación como radios de frecuencia y celulares tipo Armor, asegurando el funcionamiento óptimo de los equipos tecnológicos de la operación.

Responsabilidades del cargo:

Diagnosticar y reparar radios de comunicación portátiles y móviles (Motorola o similares).

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de celulares resistentes (Armor o similares).

Apoyar procesos técnicos en laboratorio de reparación.

Ejecutar pruebas de funcionamiento y validación técnica.

Documentar reportes técnicos y registros de intervención.

Coordinar con áreas operativas para el control de entrega y recepción de equipos.

Cumplir con estándares técnicos y procedimientos de calidad en servicio.

Perfil del cargo:

Técnico o tecnólogo en Electrónica, Telecomunicaciones o afines.

Mínimo 1 año de experiencia en reparación de radios o celulares.

Conocimiento en equipos de medición: multímetro, osciloscopio, cautín, etc.

Capacidad para lectura de planos electrónicos y diagramas.

Habilidad para trabajo autónomo, ordenado y con atención al detalle.

Experiencia requerida:

Reparación y mantenimiento de radios de frecuencia (Motorola, punto a punto).

Diagnóstico de fallas electrónicas en dispositivos móviles.

Reparación de celulares tipo Rugged (ej. Ulefone Armor).

Manejo de herramientas y técnicas de soldadura electrónica.

Uso de software básico de calibración y prueba de equipos.

Experiencia en ambientes de laboratorio técnico o soporte electrónico.

Beneficios corporativos:

Plan complementario de salud sin costo

Becas educativas

2 días de descanso remunerado por semestre

Póliza exequial extendida a tu grupo familiar

Acompañamiento profesional y oportunidades de desarrollo

Técnico/a de seguridad electrónica con moto

Salario: $ 2.296.000

Seguridad Superior LTDA, empresa líder en el sector de la vigilancia y la seguridad privada con más de 45 años de experiencia y trayectoria sólida en servicios integrales, se encuentra en la búsqueda de un/a técnico/a en seguridad electrónica, que desee integrarse al equipo y aportar conocimiento en el manejo, instalación y mantenimiento de sistemas electrónicos de seguridad.

Responsabilidades del cargo:

Ejecutar servicios técnicos asignados siguiendo protocolos y procedimientos establecidos.

Configurar, mantener y realizar soporte a sistemas de alarmas, CCTV, control de acceso, detección de incendio, entre otros.

Brindar atención técnica en campo a las inquietudes de los usuarios de los sistemas intervenidos.

Mantener actualizado el inventario de cámaras instaladas y garantizar su operatividad.

Custodiar la información sensible extraída de los sistemas, asegurando su confidencialidad y cadena de custodia.

Registrar y reportar la información de los servicios realizados a través de los canales establecidos.

Perfil del cargo:

Formación académica: Técnico o tecnólogo en electrónica, electricidad, telecomunicaciones o afines.

Experiencia: Mínimo 2 años en empresas del sector de seguridad electrónica .

en empresas del sector de . Conocimientos técnicos en:



Se le ofrece:

Vinculación directa con la compañía.

Estabilidad laboral en una empresa sólida.

Acceso a beneficios corporativos desde el primer día:



Técnico eléctrico - Servicio posventa con moto

Salario: $ 1.700.000 a $ 1.900.000

Se requiere un técnico eléctrico comprometido, responsable y proactivo para fortalecer el equipo de posventa en Bogotá – Fontibón y alrededores. La persona seleccionada debe ser apasionada por la electromecánica, hábil con planos eléctricos y capaz de asumir los retos del mantenimiento técnico en campo.

Condiciones laborales

Salario base: $1.700.000 + más todas las prestaciones de ley

Almuerzo incluido diaria

Compensación adicional por uso de moto para desplazamientos a servicios (no aplica para trayectos a Fontibón).

para desplazamientos a servicios (no aplica para trayectos a Fontibón). Contrato a término fijo por 1 año , con proyección de extensión según desempeño.

, con proyección de extensión según desempeño. Ambiente laboral estable, con posibilidades de crecimiento profesional en una marca reconocida globalmente

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. – sábados de 8 a.m. a 12 p.m.

Funciones

Ejecutar mantenimientos, reparaciones, garantías y montajes en campo.

en campo. Interpretar planos eléctricos y manuales de mantenimiento para ofrecer un servicio técnico preciso.

para ofrecer un servicio técnico preciso. Diagnosticar equipos y brindarás soporte a clientes para determinar coberturas de garantía.

Realizar capacitaciones al cliente sobre el uso correcto del equipo.

sobre el uso correcto del equipo. Elaborarás informes técnicos y cumplirás con las rutinas administrativas.

Perfil

Técnico o tecnólogo en Electromecánica o afines (SENA o similar) .

. Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares.

en cargos similares. contar con tarjeta Conte

Conocimiento en interpretación de planos eléctricos y procedimientos técnicos .

. Disponibilidad para trabajar ocasionalmente fines de semana y viajar si se requiere.

si se requiere. Persona responsable, orientada al detalle, con actitud de servicio y buenas habilidades de comunicación.

Técnico en refrigeración

Salario: $ 1.951.000

Empresa de mantenimiento solicita técnico en refrigeración con experiencia mínima de 1 año en equipos de refrigeración y congelación.

Funciones:

Diagnóstico del equipo.

Validación del compresor.

Validar sistema eléctrico.

Vacío con vacuómetro.

Barrido del sistema.

Carga de gas.

Salario asignado: $ 1.951.000.

Horario diurno de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. y sábados de 7:30 a. m. a 11:30 a. m.

Tipo de contrato: obra o labor.