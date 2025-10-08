Vacantes disponibles en Colombia: postúlese gratis hoy mismo

El mercado laboral colombiano continúa mostrando dinamismo, con nuevas oportunidades en empresas de distintos sectores que buscan incorporar talento humano para fortalecer sus equipos. Desde cargos operativos hasta posiciones profesionales, hay opciones para quienes desean dar un nuevo impulso a su carrera o ingresar al mundo laboral.

Estas vacantes se encuentran disponibles en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y muchas más, abarcando sectores como salud, ventas, logística y administración. Además, muchas de ellas ofrecen beneficios adicionales como estabilidad, formación continua y oportunidades de crecimiento.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas de la semana.

Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images

Analista de comunicaciones internas – Bogotá D.C.

Empresa: Tostao

Salario: A convenir

Si le apasiona el café y el pan, y disfruta de motivar mediante la cultura y la comunicación, esta posición le permitirá ser un líder inspirador.

Responsabilidades:

Gestionar las comunicaciones internas de la empresa.

Diseñar e implementar el plan anual de comunicaciones internas.

Definir y administrar la agenda de comunicaciones para las diferentes áreas de la compañía.

Gestionar y mantener actualizados los canales internos como la intranet y boletines digitales.

Coordinar y ejecutar el programa de reconocimiento de colaboradores junto a Talento Humano.

Diseñar campañas que refuercen la cultura de reconocimiento y celebración de logros.

Hacer seguimiento al impacto de las iniciativas en el clima y compromiso laboral.

Atender las necesidades de comunicación interna de las diferentes áreas.

Asesorar a líderes en la correcta difusión de información.

Alinear la comunicación interna con la estrategia corporativa y de cultura organizacional.

Crear y difundir piezas comunicacionales internas como noticias y videos.

Asegurar el tono, lenguaje e identidad visual según los lineamientos de marca.

Administrar proveedores externos de comunicación y material gráfico.

Medir el impacto de los planes y campañas de comunicación.

Presentar informes periódicos sobre el estado de la comunicación interna.

Garantizar la retroalimentación entre colaboradores y la Gerencia de Gestión Humana.

Requerimientos:

Profesional en Comunicación Social, Periodismo o afines.

Experiencia mínima de 3 años en comunicación interna o roles similares.

Habilidades excepcionales de comunicación verbal y escrita.

Conocimiento en gestión de proyectos de comunicación.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar iniciativas.

Orientación a resultados y atención al detalle.

Analista de importaciones – Cali

Empresa: Osya

Salario: $ 4.000.000

Como especialista en importaciones, trabajará en un entorno dinámico, garantizando que los procesos de importación bajo las modalidades anticipada, ordinaria, tránsito, Plan Vallejo y régimen franco se desarrollen eficientemente, cumpliendo tanto con los tiempos como con los costos establecidos.

Responsabilidades:

Coordinar el cumplimiento de la normatividad aduanera para importaciones.

Gestionar procesos de importación anticipada y su nacionalización.

Asegurar el cumplimiento de tiempos y costos en los procesos de importación.

Mantener actualizados los trámites ante entidades como DIAN Mincomercio y Dane.

Supervisar la entrega del material importado en planta.

Requerimientos:

Título profesional en Comercio Exterior, Negocios Internacionales, Economía o carreras afines.

Más de 5 años de experiencia en importación y logística internacional.

Conocimiento profundo de normas aduaneras y clasificación arancelaria.

Experiencia en trámites con entidades como DIAN Mincomercio Dane.

Inglés intermedio-avanzado.

Analista de gestión de inventarios y activos – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.767.788

Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.

Responsabilidades:

Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.

Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.

Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.

Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.

Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.

Requerimientos:

Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.

2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.

Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.

Director de logística internacional – Barranquilla

Empresa: Lextalento

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000

Como jefe de logística internacional, se enfrentará al reto de liderar operaciones de importación y exportación, negociar con agentes de carga y rediseñar el área para mejorar su eficiencia financiera y operativa.

Responsabilidades:

Liderar operaciones de importación y exportación.

Negociar con aerolíneas y agentes de carga.

Rediseñar procesos para mejorar la eficiencia operativa y financiera.

Supervisar al equipo de logística internacional.

Analizar y optimizar la cadena de suministro global.

Requerimientos:

Profesional en Logística, Comercio Exterior o afines.

Mínimo 3 años de experiencia en exportaciones aéreas.

Experiencia comprobada en negociación con aerolíneas.

Conocimientos avanzados en optimización de procesos globales.

Disponibilidad para cambiar de residencia a Barranquilla.