Vacantes en Bogotá, Medellín y Cali: postúlese desde su celular

¿Se imagina encontrar trabajo desde la comodidad de su celular? Ahora es posible. Empresas en Bogotá, Medellín y Cali están en búsqueda de nuevos talentos y han abierto vacantes para diferentes perfiles.

Solo necesita unos minutos y conexión a internet para dar el primer paso hacia su próxima oportunidad laboral.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles, pero para explorar la oferta completa lo invitamos a ingresar a Semana Empleos.

Jefe de operaciones en empresa de alimentos Medellín

Salario: $ 6.750.000 a $ 7.500.000

Se encuentra abierta la búsqueda de un jefe de operaciones para una empresa del sector alimentario.

Este cargo clave tiene como objetivo principal supervisar y garantizar el correcto funcionamiento de la cadena de suministro, desde la entrada de materias primas hasta la entrega al cliente final, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad de la compañía.

Se requiere un ingeniero industrial, de producción o logística, con al menos 4 años de experiencia en planeación, manufactura o logística, preferiblemente en el sector de alimentos.

La persona seleccionada será responsable de dirigir proyectos estratégicos, realizar auditorías de procesos y asegurar que la producción se realice conforme a los parámetros exigidos.

Responsabilidades:

Realizar auditoría de procesos en la compañía.

Verificar el cumplimiento del plan estratégico para el área de operaciones.

Dirigir proyectos estratégicos para la mejora y desarrollo de nuevos productos.

Asegurar la calidad de los productos según lo estipulado por la compañía.

Garantizar el correcto desarrollo del proceso de producción.

Elaborar el plan de producción diario.

Generar estrategias de productividad y eficiencia.

Consultar y seguir el cumplimiento de metas individuales y del departamento.

Garantizar el cumplimiento a los despachos, de acuerdo con las fechas y calidad exigidas por el cliente.

Requerimientos:

Ingeniero Industrial de Producción Logística o carreras afines.

Mínimo 4 años de experiencia en operaciones, preferiblemente en empresas de alimentos.

Experiencia en gestión de la cadena de suministro.

Habilidades en auditoría de procesos y gestión de calidad.

Capacidad para dirigir y desarrollar proyectos estratégicos.

Auxiliar de cocina en zona norte Bogotá

Salario: $ 1.623.500

Se encuentra abierta la convocatoria para auxiliar de cocina en una innovadora cocina oculta al norte de Bogotá.

Se busca un asistente de cocina que desee contribuir al éxito de las preparaciones. Se ofrece un ambiente de trabajo estimulante acompañado de un salario competitivo de $1.623.000 más $200.000 de auxilio de transporte, junto con todas las prestaciones de ley.

La jornada laboral es de domingo a domingo, con un día de descanso a la semana, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Se requiere contar con al menos 6 meses de experiencia en cocina y cumplir con los requisitos.

Responsabilidades:

Asistir en la preparación de alimentos y platos típicos.

Mantener la limpieza y organización de la cocina.

Apoyar al chef en tareas diarias.

Controlar el inventario de ingredientes.

Cumplir con los estándares de higiene y seguridad.

Requerimientos:

Bachiller en adelante.

Mínimo 6 meses de experiencia en cocina.

Conocimiento en preparaciones típicas.

Disponibilidad para trabajar domingos y festivos.

Residencia al norte de Bogotá o alrededores.

Mensajero bodeguero Cali

Salario: $ 1.423.500

Este rol también se conoce como auxiliar de bodega mensajero o asistente de logística mensajero. La empresa ofrece un ambiente comprometido con el crecimiento profesional de sus empleados, con oportunidades diarias de aprendizaje.

Responsabilidades:

Gestionar el inventario de la bodega.

Alistar los para su entrega.

Realizar entregas oportunas en Cali y alrededores.

Mantener la bodega organizada y limpia.

Colaborar con el equipo de logística para optimizar procesos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en bodega y/o logística.

Licencia de conducción C2 vigente.

Conocimiento de direcciones en Cali y sus alrededores.

Actitud proactiva y disciplinada.

Bachillerato completo.

Vendedor consumo masivo Medellín - con moto

Salario: $ 2.100.000

Misión del cargo: asegurar el cumplimiento de los objetivos de la zona, indicadores de gestión y crecimiento comercial de la misma, con la finalidad de contribuir positivamente en los resultados del negocio y de la organización, bajo los lineamientos comerciales y administrativos asignados.

Estudios: bachiller.

Experiencia: 2 años de experiencia comprobada en venta de productos del portafolio de consumo en el canal tradicional.

Indispensable: contar con moto y manejo básico de Excel (se evaluará).

Condiciones laborales

Salario Garantizado por 3 meses de $2.100.000, luego se le pone un básico más comisiones.

Beneficios educativos.

Auxilios económicos.

Plan carrera.

2 primas extralegales.

Colaborador de tienda - zona norte y sur

Salario a convenir

Se encuentra disponible la vacante de colaborador de tienda para la zona norte o sur de la ciudad. Se buscan personas apasionadas y comprometidas que deseen formar parte de un ambiente dinámico y orientado al cliente.

Esta es una oportunidad para crecer profesionalmente y perfeccionar habilidades en el servicio al cliente. La empresa ofrece un entorno laboral amigable, oportunidades de desarrollo y la posibilidad de trabajar con un equipo excepcional.

Responsabilidades:

Atender a los clientes con amabilidad y eficacia.

Mantener el orden y la limpieza en la tienda.

Asistir en la reposición de productos.

Colaborar en el inventario y control de stock.

Resolver inquietudes y proporcionar información sobre productos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 3 meses en servicio al cliente.

Vivir en la zona norte de la ciudad.

No estar estudiando actualmente.

Disponibilidad completa para trabajar en distintos turnos

Asesor comercial integral Tigo - representante de ventas Cali

Salario: $ 2.500.000 a $ 5.000.000

Tigo se encuentra en la búsqueda de asesores comerciales para sus Centros de Experiencia en Bogotá.

Existen más de 50 vacantes activas con contratación inmediata. Se trata de una oportunidad para profesionales apasionados por las ventas que deseen crecer, ganar bien y construir su futuro en el equipo comercial.

Requisitos según nivel académico:

• Bachiller: 2 años de experiencia en ventas de intangibles.

• Técnico: 1 año de experiencia.

• Tecnólogo o estudiante desde 5° semestre: 6 meses de experiencia.

• Profesional: 6 meses de experiencia.

Lo que se ofrece:

Sueldo base: $1.423.500 + todas las prestaciones de ley.

Comisiones sin tope, 100% prestacionales.

Ingresos entre $2.500.000 y $5.000.000 mensuales.

Turnos rotativos de lunes a sábado (máximo 2 domingos al mes).

Cali – diferentes puntos de Tigo.

Contrato a término fijo, con posibilidad de pasar a contrato directo en un año.

Beneficios adicionales: