Vacantes en Bucaramanga, Pereira y Cúcuta: postule hoy

Las regiones del oriente y del Eje Cafetero arrancan la semana con un abanico de oportunidades laborales. Empresas de distintos sectores están en busca de talento en Bucaramanga, Pereira y Cúcuta, con ofertas que van desde cargos operativos hasta posiciones administrativas y de atención al cliente.

Lo interesante es que varias de estas vacantes no exigen experiencia previa, lo que abre las puertas a jóvenes y a quienes buscan dar un giro en su trayectoria profesional. También hay opciones para técnicos y profesionales, con contratación formal y beneficios adicionales, lo que convierte a estas ciudades en polos laborales con gran dinamismo.

Quienes deseen aplicar pueden hacerlo de forma virtual y gratuita a través de Semana Empleos, que reúne más de 110.000 oportunidades en todo el país.

Para aumentar las posibilidades de éxito, expertos recomiendan adaptar la hoja de vida a cada cargo, practicar entrevistas virtuales y usar palabras clave relacionadas con el sector en el que desea trabajar.

Vendedor Bucaramanga

Salario: $ 1.423.500

Se invita a unirse al equipo como promotor de ventas en Bucaramanga y a formar parte de una empresa dinámica que valora el talento y la dedicación. Se busca una persona proactiva y orientada al detalle que contribuya al crecimiento y fidelización de los clientes, asegurando la calidad de la información y optimizando los procesos de recolección de datos. Se ofrece un salario competitivo junto con un subsidio para transporte, en un ambiente laboral estimulante con oportunidades de desarrollo profesional.

Responsabilidades:

Segmentación de clientes.

Visita de clientes.

Aplicación de encuestas a los clientes asignados.

Requerimientos:

Bachiller académico.

Experiencia mínima de 6 meses.

Debe contar con medio de movilidad.

Administrador tienda - Bucaramanga

Salario: $ 1.652.000

Si le encanta el mundo de la moda y quiere transformar la experiencia de los clientes, únase a reconocidas marcas como Gef, Punto Blanco, Baby Fresh y Galax.

Como parte del equipo, tendrá la posibilidad de potenciar sus habilidades y las de sus colaboradores, asegurar el logro de objetivos y diseñar estrategias para fortalecer el impacto de las marcas. Se brindará apoyo en su desarrollo con formación continua y un plan carrera que le permitirá llegar a ser gerente de tienda.

Además, tendrá incentivos por el cumplimiento de venta y disfrutará de un 25% de descuento comprando en efectivo, en todas las marcas.

Coadministrador Pereira

Salario: $ 1.528.700 a $ 3.000.000

La compañía invita a unirse a su equipo como coadministrador en Pereira. Se valoran las personas que cuentan con la capacidad de liderar y coordinar procesos operativos y comerciales, asegurando el cumplimiento de los estándares y metas.

Se busca una persona proactiva que pueda gestionar eficientemente inventarios, mercadeo y servicio al cliente en ausencia del administrador principal.

Si posee la habilidad de contribuir directamente a la operación y estrategia de la compañía, esta oportunidad es para usted. Se ofrece un entorno dinámico en el que podrá desarrollar sus habilidades de gestión y liderazgo, garantizando siempre una excelente experiencia para los clientes. Este rol es ideal para quienes buscan crecer como asistente administrativo, coordinador de operaciones o subgerente.

Responsabilidades:

Coordinar y controlar procesos operativos y comerciales en ausencia del administrador.

Realizar conteos cíclicos para conocer el estado del inventario.

Contribuir directamente con la operación de la compañía.

Responder a procesos operativos y administrativos de la tienda.

Agilizar la operatividad mediante la gestión de actividades diversas.

Mantener la imagen de la tienda según lineamientos definidos.

Cumplir con presupuesto de ventas e indicadores comerciales.

Requerimientos:

Experiencia previa en roles similares de administración o coordinación.

Conocimientos en gestión de inventarios y mercadeo.

Habilidades en servicio al cliente y gestión de equipos.

Cocinero Pereira

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000

Se invita a unirse a una cadena de reconocido restaurante y a formar parte de un equipo comprometido. Se buscan cocineros altamente motivados con experiencia mínima de 6 meses en roles de cocina.

Se ofrece un salario con prestaciones sociales y la oportunidad de ganar propinas. El tipo de contrato es indefinido, con turnos rotativos que incluyen compensatorios durante la semana. Vacante disponible en la ciudad de Pereira, cerca a la Circunvalar.

Responsabilidades:

Elaborar platillos acordes a las fichas técnicas, teniendo en cuenta la carta de la empresa (Rollos, Ceviches, Arroces, Tempuras, etc.).

Realizar la tempura de los rollos.

Rotular los insumos de su responsabilidad.

Cumplir con los estándares de higiene para la manipulación de alimentos.

Montaje y desmontaje del área de trabajo.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses trabajando en cocina o restaurantes.

Asesor comercial Cúcuta

Salario: $ 1.800.000 a $ 12.000.000

Se busca un asesor comercial para la sede en Cúcuta, con pasión por las ventas y disposición para llevar su carrera al siguiente nivel. La compañía ofrece un equipo dinámico en el que el crecimiento profesional es una prioridad.

En este cargo, también conocido como ejecutivo de ventas o consultor comercial, tendrá la oportunidad de interactuar directamente con los clientes, asesorándolos y ofreciéndoles las mejores soluciones. Si posee experiencia en ventas, libranza o telemercadeo, esta es su oportunidad para postularse y hacer parte de la organización.

Responsabilidades:

Asesorar a clientes sobre productos y servicios.

Prospectar nuevos clientes y realizar abordaje en frío.

Gestionar telemercadeo para captación de clientes.

Realizar venta en campo y toma de zonas asignadas.

Cumplir con objetivos de ventas establecidos.

Requerimientos:

Técnico tecnólogo o profesional en carreras administrativas o afines.

Experiencia en ventas, libranza y telemercadeo.

Habilidad para abordar clientes en frío y tomar zonas.

Capacidad para trabajar en campo y cumplir metas de ventas.

Pasión por las ventas y servicio al cliente.

Conductor Cúcuta

Salario: $ 1.423.500

Se requiere un conductor para Cúcuta, responsable y comprometido con su labor. Forma parte de una empresa líder en el sector, donde podrá crecer profesionalmente mientras contribuye al éxito del equipo. Se ofrece un salario competitivo y beneficios adicionales para asegurar el bienestar del trabajador.

Responsabilidades:

Transportar mercancías de manera segura.

Cumplir con las rutas asignadas.

Mantener el vehículo en óptimas condiciones.

Reportar cualquier incidente durante el servicio.

Colaborar con el equipo logístico.

Requerimientos: