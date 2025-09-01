EMPLEO
Vacantes en el sector financiero: conozca las ofertas activas
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El sector financiero continúa posicionándose como uno de los más dinámicos del mercado laboral, ofreciendo opciones para perfiles con experiencia en áreas administrativas, comerciales y de servicio al cliente.
Estas oportunidades representan una excelente alternativa para quienes buscan estabilidad, proyección y beneficios competitivos dentro de compañías reconocidas.
A continuación, le presentamos algunas ofertas destacadas
Tesorero/a – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Es una persona organizada, proactiva y apasionada por la gestión financiera? Si además tiene experiencia en el sector salud, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Garantizar la disponibilidad de los recursos financieros para el funcionamiento eficiente de la operación.
- Administrar los flujos de caja (sí, sabemos que tú sabes cómo).
- Coordinar y ejecutar los pagos a proveedores, empleados y obligaciones financieras.
- Realizar conciliaciones bancarias, control de cuentas y seguimiento de indicadores clave del área.
- Liderar la relación con bancos y entidades financieras, asegurando las mejores condiciones para la organización.
- Aportar a la construcción de estrategias financieras que potencien el crecimiento del hospital.
Requerimientos:
- Profesional en Contaduría, Administración Financiera, Economía o carreras afines, con especialización.
- Mínimo 6 a 8 años de experiencia en tesorería, preferiblemente en el sector salud (IPS, aseguradoras, laboratorios, etc.).
- Conocimiento sólido en herramientas ofimáticas, ERP financieros y plataformas bancarias.
- Capacidad de análisis, planeación financiera y resolución ágil de problemas.
Asistente de gestión contable – Medellín
Empresa: Universidad CES
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
El candidato ideal tendrá experiencia en la interacción con analistas de activos y áreas involucradas, asegurando información financiera precisa y actualizada.
Responsabilidades:
- Gestionar y verificar activos fijos e inventarios.
- Controlar la administración de inventarios.
- Conciliar información de activos e inventarios.
- Asegurar cumplimiento de NIFF.
- Colaborar con analistas y áreas involucradas.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en contabilidad.
- Conocimientos en contabilidad y retención.
- Experiencia en gestión y control de inventarios.
- Conocimientos en administración de activos fijos.
- Dominio de NIFF.
- Experiencia con ERP SAP.
Analista senior de riesgos – Medellín
Empresa: CSI Servicios Integrales S.A.S.
Salario: 3.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Aquí tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente mientras contribuye al desarrollo y fortalecimiento del control interno y la gestión de riesgos de los clientes.
Responsabilidades:
- Presentar informes a la dirección de riesgos y/o coordinación general de riesgos sobre la gestión del área.
- Revisar los conceptos y noticias relacionadas con los riesgos sobre los cuales somos consultores.
- Cumplir las políticas de la empresa en cuanto a seguridad de la información, tratamiento de datos, LAFT, conducta y las relacionadas con las normas laborales.
- Velar por la solicitud y entrega de información a los clientes para el desarrollo de las labores del cargo.
- Solicitar y gestionar las bases de datos de los clientes para realizar los análisis de operaciones inusuales para LAFT.
- Realizar periódicamente actualización de riesgos a los modelos, los modelos y las metodologías de los modelos para aplicar las mejores buenas prácticas y que se ajustes al tamaño y estructura de los clientes.
- Realizar exposiciones a los clientes en las reuniones acerca de los temas de la consultoría.
Requerimientos:
- Profesional en ingeniería financiera, estadística, administrativa, contador o afines.
- Conocimientos en gestión de riesgos, LAFT, software estadísticos (KNIME, Phyton)
- Buen manejo de herramientas de office, Excel intermedio, opcionales lenguajes de programación (SQL).
- Mínimo 2 años de experiencia.
Coordinador de impuestos – Bogotá D.C.
Empresa: Farmatodo
Salario: 6.000.000 a 8.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En esta posición, desempeñará un papel crucial en la sostenibilidad financiera y la reputación corporativa de Farmatodo, colaborando estrechamente con las áreas contables, financieras y legales.
Responsabilidades:
- Planificar y coordinar los procesos de gestión tributaria.
- Supervisar la preparación y revisión de declaraciones fiscales.
- Atender auditorías tributarias y gestionar riesgos fiscales.
- Proponer estrategias de optimización tributaria.
- Coordinar con contabilidad finanzas y legal para el cumplimiento normativo.
- Elaborar reportes e informes tributarios para la gerencia.
Requerimientos:
- Formación profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Economía o Administración.
- Especialización en Derecho Tributario o Gerencia Financiera (preferible).
- 4 a 6 años de experiencia en gestión tributaria en el sector retail.
- Conocimiento en régimen tributario colombiano NIIF y retención en la fuente.
- Dominio de Excel avanzado y software ERP (SAP Oracle).
