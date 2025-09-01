Vacantes en el sector financiero: conozca las ofertas activas

El sector financiero continúa posicionándose como uno de los más dinámicos del mercado laboral, ofreciendo opciones para perfiles con experiencia en áreas administrativas, comerciales y de servicio al cliente.

Estas oportunidades representan una excelente alternativa para quienes buscan estabilidad, proyección y beneficios competitivos dentro de compañías reconocidas.

Tesorero/a – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es una persona organizada, proactiva y apasionada por la gestión financiera? Si además tiene experiencia en el sector salud, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Garantizar la disponibilidad de los recursos financieros para el funcionamiento eficiente de la operación.

Administrar los flujos de caja (sí, sabemos que tú sabes cómo).

Coordinar y ejecutar los pagos a proveedores, empleados y obligaciones financieras.

Realizar conciliaciones bancarias, control de cuentas y seguimiento de indicadores clave del área.

Liderar la relación con bancos y entidades financieras, asegurando las mejores condiciones para la organización.

Aportar a la construcción de estrategias financieras que potencien el crecimiento del hospital.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría, Administración Financiera, Economía o carreras afines, con especialización.

Mínimo 6 a 8 años de experiencia en tesorería, preferiblemente en el sector salud (IPS, aseguradoras, laboratorios, etc.).

Conocimiento sólido en herramientas ofimáticas, ERP financieros y plataformas bancarias.

Capacidad de análisis, planeación financiera y resolución ágil de problemas.

Asistente de gestión contable – Medellín

Empresa: Universidad CES

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal tendrá experiencia en la interacción con analistas de activos y áreas involucradas, asegurando información financiera precisa y actualizada.

Responsabilidades:

Gestionar y verificar activos fijos e inventarios.

Controlar la administración de inventarios.

Conciliar información de activos e inventarios.

Asegurar cumplimiento de NIFF.

Colaborar con analistas y áreas involucradas.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en contabilidad.

Conocimientos en contabilidad y retención.

Experiencia en gestión y control de inventarios.

Conocimientos en administración de activos fijos.

Dominio de NIFF.

Experiencia con ERP SAP.

Analista senior de riesgos – Medellín

Empresa: CSI Servicios Integrales S.A.S.

Salario: 3.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Aquí tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente mientras contribuye al desarrollo y fortalecimiento del control interno y la gestión de riesgos de los clientes.

Responsabilidades:

Presentar informes a la dirección de riesgos y/o coordinación general de riesgos sobre la gestión del área.

Revisar los conceptos y noticias relacionadas con los riesgos sobre los cuales somos consultores.

Cumplir las políticas de la empresa en cuanto a seguridad de la información, tratamiento de datos, LAFT, conducta y las relacionadas con las normas laborales.

Velar por la solicitud y entrega de información a los clientes para el desarrollo de las labores del cargo.

Solicitar y gestionar las bases de datos de los clientes para realizar los análisis de operaciones inusuales para LAFT.

Realizar periódicamente actualización de riesgos a los modelos, los modelos y las metodologías de los modelos para aplicar las mejores buenas prácticas y que se ajustes al tamaño y estructura de los clientes.

Realizar exposiciones a los clientes en las reuniones acerca de los temas de la consultoría.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería financiera, estadística, administrativa, contador o afines.

Conocimientos en gestión de riesgos, LAFT, software estadísticos (KNIME, Phyton)

Buen manejo de herramientas de office, Excel intermedio, opcionales lenguajes de programación (SQL).

Mínimo 2 años de experiencia.

Coordinador de impuestos – Bogotá D.C.

Empresa: Farmatodo

Salario: 6.000.000 a 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En esta posición, desempeñará un papel crucial en la sostenibilidad financiera y la reputación corporativa de Farmatodo, colaborando estrechamente con las áreas contables, financieras y legales.

Responsabilidades:

Planificar y coordinar los procesos de gestión tributaria.

Supervisar la preparación y revisión de declaraciones fiscales.

Atender auditorías tributarias y gestionar riesgos fiscales.

Proponer estrategias de optimización tributaria.

Coordinar con contabilidad finanzas y legal para el cumplimiento normativo.

Elaborar reportes e informes tributarios para la gerencia.

Requerimientos:

Formación profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Economía o Administración.

Especialización en Derecho Tributario o Gerencia Financiera (preferible).

4 a 6 años de experiencia en gestión tributaria en el sector retail.

Conocimiento en régimen tributario colombiano NIIF y retención en la fuente.

Dominio de Excel avanzado y software ERP (SAP Oracle).