Vacantes en el sector financiero: conozca las ofertas activas

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

1 de septiembre de 2025, 2:02 p. m.
redes y finanzas
Gran convocatoria laboral disponible. | Foto: Getty Images

El sector financiero continúa posicionándose como uno de los más dinámicos del mercado laboral, ofreciendo opciones para perfiles con experiencia en áreas administrativas, comerciales y de servicio al cliente.

Estas oportunidades representan una excelente alternativa para quienes buscan estabilidad, proyección y beneficios competitivos dentro de compañías reconocidas.

A continuación, le presentamos algunas ofertas destacadas, puede conocer más y registrarse sin costo, haciendo clic aquí.

Acciones Bolsa Valores
No deje pasar esta oportunidad laboral. | Foto: Adobe Stock

Tesorero/a – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es una persona organizada, proactiva y apasionada por la gestión financiera? Si además tiene experiencia en el sector salud, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Garantizar la disponibilidad de los recursos financieros para el funcionamiento eficiente de la operación.
  • Administrar los flujos de caja (sí, sabemos que tú sabes cómo).
  • Coordinar y ejecutar los pagos a proveedores, empleados y obligaciones financieras.
  • Realizar conciliaciones bancarias, control de cuentas y seguimiento de indicadores clave del área.
  • Liderar la relación con bancos y entidades financieras, asegurando las mejores condiciones para la organización.
  • Aportar a la construcción de estrategias financieras que potencien el crecimiento del hospital.

Requerimientos:

  • Profesional en Contaduría, Administración Financiera, Economía o carreras afines, con especialización.
  • Mínimo 6 a 8 años de experiencia en tesorería, preferiblemente en el sector salud (IPS, aseguradoras, laboratorios, etc.).
  • Conocimiento sólido en herramientas ofimáticas, ERP financieros y plataformas bancarias.
  • Capacidad de análisis, planeación financiera y resolución ágil de problemas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asistente de gestión contable – Medellín

Empresa: Universidad CES

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal tendrá experiencia en la interacción con analistas de activos y áreas involucradas, asegurando información financiera precisa y actualizada.

Responsabilidades:

  • Gestionar y verificar activos fijos e inventarios.
  • Controlar la administración de inventarios.
  • Conciliar información de activos e inventarios.
  • Asegurar cumplimiento de NIFF.
  • Colaborar con analistas y áreas involucradas.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en contabilidad.
  • Conocimientos en contabilidad y retención.
  • Experiencia en gestión y control de inventarios.
  • Conocimientos en administración de activos fijos.
  • Dominio de NIFF.
  • Experiencia con ERP SAP.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Miles de empleos activos en Colombia: conozca cómo postularse

Analista senior de riesgos – Medellín

Empresa: CSI Servicios Integrales S.A.S.

Salario: 3.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Aquí tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente mientras contribuye al desarrollo y fortalecimiento del control interno y la gestión de riesgos de los clientes.

Responsabilidades:

  • Presentar informes a la dirección de riesgos y/o coordinación general de riesgos sobre la gestión del área.
  • Revisar los conceptos y noticias relacionadas con los riesgos sobre los cuales somos consultores.
  • Cumplir las políticas de la empresa en cuanto a seguridad de la información, tratamiento de datos, LAFT, conducta y las relacionadas con las normas laborales.
  • Velar por la solicitud y entrega de información a los clientes para el desarrollo de las labores del cargo.
  • Solicitar y gestionar las bases de datos de los clientes para realizar los análisis de operaciones inusuales para LAFT.
  • Realizar periódicamente actualización de riesgos a los modelos, los modelos y las metodologías de los modelos para aplicar las mejores buenas prácticas y que se ajustes al tamaño y estructura de los clientes.
  • Realizar exposiciones a los clientes en las reuniones acerca de los temas de la consultoría.

Requerimientos:

  • Profesional en ingeniería financiera, estadística, administrativa, contador o afines.
  • Conocimientos en gestión de riesgos, LAFT, software estadísticos (KNIME, Phyton)
  • Buen manejo de herramientas de office, Excel intermedio, opcionales lenguajes de programación (SQL).
  • Mínimo 2 años de experiencia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador de impuestos – Bogotá D.C.

Empresa: Farmatodo

Salario: 6.000.000 a 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En esta posición, desempeñará un papel crucial en la sostenibilidad financiera y la reputación corporativa de Farmatodo, colaborando estrechamente con las áreas contables, financieras y legales.

Responsabilidades:

  • Planificar y coordinar los procesos de gestión tributaria.
  • Supervisar la preparación y revisión de declaraciones fiscales.
  • Atender auditorías tributarias y gestionar riesgos fiscales.
  • Proponer estrategias de optimización tributaria.
  • Coordinar con contabilidad finanzas y legal para el cumplimiento normativo.
  • Elaborar reportes e informes tributarios para la gerencia.

Requerimientos:

  • Formación profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Economía o Administración.
  • Especialización en Derecho Tributario o Gerencia Financiera (preferible).
  • 4 a 6 años de experiencia en gestión tributaria en el sector retail.
  • Conocimiento en régimen tributario colombiano NIIF y retención en la fuente.
  • Dominio de Excel avanzado y software ERP (SAP Oracle).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

