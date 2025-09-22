Vacantes en el sector retail: postúlese hoy mismo

El sector retail sigue siendo uno de los mayores generadores de empleo en Colombia, pues su dinamismo impulsa la economía y ofrece oportunidades para todo tipo de perfiles. Desde cargos operativos hasta posiciones administrativas, este campo brinda la posibilidad de crecer profesionalmente y adquirir experiencia en un entorno en constante movimiento.

Actualmente, distintas compañías del retail están en la búsqueda de talento para reforzar sus equipos. Estas vacantes representan una opción atractiva para quienes desean ingresar de inmediato al mercado laboral o dar un paso adelante en su trayectoria profesional.

Aquí le compartimos algunas de las ofertas más destacadas que se encuentran disponibles. Si quiere explorar la lista completa de oportunidades y postularse sin ningún costo, puede hacerlo a través de la sección de Semana Empleos.

El sector retail es vital para la economía, ya que genera empleo, impulsa el consumo, fomenta la competencia y la innovación entre marcas, y proporciona información valiosa sobre los consumidores. | Foto: 123RF

Coordinador de zona —Neiva

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: $ 3.939.700

Si tiene experiencia en retail tradicional o hard discount y le interesa un rol que desafíe sus habilidades de liderazgo y gestión, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.

Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.

Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.

Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.

Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.

Requerimientos:

Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.

Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional, hard discount o cadenas similares.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.

Asesor de ventas – Cali

Empresa: Studio F

Salario: $ 1.423.500

Si tiene una actitud positiva y desea desarrollar su futuro en el mundo minorista, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Atender a los clientes con profesionalismo y cortesía.

Gestionar el proceso completo de venta desde la bienvenida hasta el cierre de la transacción.

Asesorar a los clientes sobre las últimas tendencias y productos de Studio F.

Mantener el orden y la organización de la tienda.

Cumplir con las metas de ventas asignadas semanalmente.

Requerimientos:

Ser mayor de edad.

Experiencia comercial mínima de 3 meses en ventas al detalle.

Buena actitud y disposición para aprender.

Capacidad para trabajar en horarios rotativos.

Vendedor – Envigado

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como consultor comercial, utilizará diferentes canales de venta y herramientas digitales para fidelizar clientes y asegurar una experiencia de compra inolvidable.

Responsabilidades:

Brindar asesoría completa en productos y servicios.

Mantener una adecuada presentación de las áreas a cargo.

Utilizar diferentes canales de venta y herramientas digitales.

Fidelizar al cliente a través de una experiencia de compra memorable.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Habilidades en el uso de herramientas digitales.

Excelentes habilidades de comunicación.

Capacidad para trabajar en equipo.

Operador de tienda – Medellín

Empresa: Tiendas Ara

Salario: $ 1.423.000

Si le apasiona el servicio al cliente y busca un ambiente laboral dinámico, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Atención al cliente de manera amable.

Responder por manejo de Caja registradora.

Surtir y exhibir mercancía en la estantería.

Asegurar control operativo y calidad de los productos y procesos.

Mantener orden y limpieza de la tienda.

Asegurar el control de inventarios.

Requerimientos:

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo (mañana, tarde, noche).

Residir en Medellín - Belén Comuna(15y16)

Experiencia previa en atención al cliente o retail.