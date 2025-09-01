Vacantes en Medellín: encuentre aquí su trabajo ideal

Medellín se ha consolidado como una de las ciudades más innovadoras de América Latina, lo que la convierte en un escenario perfecto para quienes buscan crecer profesionalmente. Su dinamismo empresarial y la diversidad de sectores productivos ofrecen múltiples oportunidades para perfiles con diferentes niveles de experiencia.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Las oportunidades de empleo se ubican en la ciudad de Medellín | Foto: Getty Images / Catherine Falls Commercial

Aprendiz gestión humana

Empresa: Pisende

Salario: 1.623.000

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Únase como aprendiz gestión humana en una empresa comprometida con la innovación y la mejora continua.

Responsabilidades:

Apoyo en procesos de selección.

Gestión documental.

Bienestar y clima laboral.

Brindar información clara sobre trámites, procedimientos y beneficios.

Reportar novedades como ingresos, retiros, licencias y vacaciones.

Montacarguista

Empresa: Prebel

Salario: 2.013.812

Tipo de contrato: Término fijo

Si tiene experiencia como técnico en montacargas y está listo para asumir un desafío emocionante, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Verificar continuamente el estado del montacargas para garantizar su correcto funcionamiento y seguridad.

Operar el montacargas siguiendo las normas de seguridad y procedimientos de la empresa.

Descargar productos y materiales asegurando el cumplimiento de las políticas de la compañía.

Requerimientos:

Bachiller académico completo.

Certificado de montacarguista.

Un año de experiencia en logística o procesos productivos operando montacargas.

Inspector de calidad

Empresa: Inducascos

Salario: 2.448.000 a 2.600.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será acompañar a las diferentes áreas de producción con el fin de garantizar la homogenización de los criterios de calidad entre cada uno de los gestores.

Responsabilidades:

Realizar pruebas técnicas sobre funcionalidad, apariencia, color y calidad de los productos inspeccionados, para determinar si el producto es aceptado o no (apoyados en los criterios fichas técnicas).

Realizar inspecciones del producto en proceso según la criticidad del mismo, identificar las no conformidades y notificarlas al área y a su jefe inmediato.

Reportar y documentar los productos no conformes y dependiendo de la situación, definir una solución inmediata que permita mejorar la condición del producto, apoyándose del líder de cada área.

Realizar auditorías de proceso en cada centro de trabajo, documentando los resultados en la plataforma para llevar seguimiento y control de las mismas.

Liderar el proceso de Gestión de Calidad, actualización y control de documentos (Fichas técnicas, evaluación de proveedores).

Validar semanalmente el producto en devoluciones de servicio al cliente Inducascos, asignando la disposición (reparar o destruir), diligenciando la información en el indicador.

Requerimientos:

Formación académica: Tecnólogo en Calidad y Productividad, Producción o afines.

Experiencia: 1 año.

Analista contable

Empresa: Recurso humano positivo S.A.S.

Salario: 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista contable, será responsable de gestionar las operaciones contables y fiscales, asegurando la precisión y confidencialidad de la información financiera.

Responsabilidades:

Elaborar y analizar estados financieros garantizando la precisión e integridad de la información registrada.

Gestionar y liquidar impuestos asegurando el cumplimiento de la normatividad fiscal vigente.

Manejo confidencial de la información financiera de la empresa y respuesta a requerimientos de entidades de control.

Realizar cierres contables periódicos, preparar informes e informes de gestión.

Apoyar y participar en auditorías internas y externas.

Dominio comprobó de la plataforma DIAN para trámites tributarios.

Conocimiento y manejo eficiente de herramientas contables, siendo el dominio de Siesa considerado un plus.

Análisis de costos, conciliaciones bancarias y control de documentación.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional titulado en Contaduría Pública.

Experiencia mínima de 3 años en roles similares.

Organización, eficiencia en la gestión del tiempo y capacidad de autogestión comprobada.

Alta capacidad de análisis sentido de la responsabilidad y orientación a resultados.