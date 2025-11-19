Vacantes para abogados en Colombia: revise las ofertas activas

El sector jurídico continúa generando demanda de talento en distintas regiones del país. Firmas de abogados, empresas privadas, entidades financieras y organizaciones del sector público están incorporando profesionales para fortalecer sus áreas legales y responder a procesos cada vez más complejos en materia contractual, corporativa y regulatoria.

Las vacantes disponibles incluyen cargos para abogados recién graduados, profesionales en derecho inmobiliario, laboral, civil, comercial y administrativo, así como roles orientados a la gestión de riesgos, cumplimiento y apoyo jurídico interno. Muchas de estas posiciones ofrecen modalidades híbridas o flexibles, además de posibilidades de crecimiento dentro de las organizaciones.

Quienes se encuentren en búsqueda de nuevas oportunidades podrán encontrar alternativas tanto para recién egresados como para perfiles con trayectoria, lo que convierte esta convocatoria en una opción atractiva para avanzar profesionalmente dentro del sector legal.

¿Cómo postularse?

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.

Abogado recién graduado – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 3.000.000 a 3.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta es una gran oportunidad para un licenciado en derecho que quiera iniciar su carrera en el área financiera y bancaria, en una institución reconocida por su compromiso con la excelencia y el cumplimiento normativo.

Responsabilidades:

Resolver reclamos de clientes dentro del marco legal.

Revisar y analizar la documentación legal pertinente.

Colaborar con el equipo legal para asegurar el cumplimiento normativo.

Asesorar a clientes sobre sus derechos legales en relación con servicios bancarios.

Requerimientos:

Título de licenciado en derecho.

Tarjeta profesional vigente.

Conocimiento de normativas legales aplicables al sector bancario.

Habilidad para resolver problemas de manera efectiva.

Auxiliar de control cartera abogado – Medellín

Empresa: Jfk cooperativa Financiera

Salario: 2.300.000 a 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es vital para garantizar que las obligaciones sin gestión, las terminadas por desistimiento tácito y las próximas a prescribir estén bajo control.

Responsabilidades:

Realizar seguimiento a la gestión de abogados internos y externos.

Controlar las obligaciones sin gestión y próximas a prescribir.

Asegurar la entrega oportuna de dineros y retiro de títulos.

Gestionar oficios pendientes y desistimientos tácitos.

Requerimientos:

Profesional recién graduado o estudiante desde V semestre en Derecho.

Experiencia mínima de 1 año en el sector financiero en áreas de crédito.

Conocimientos en herramientas ofimáticas y gestión de cuentas judiciales.

Abogado derecho inmobiliario – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como abogado especialista en bienes raíces, tendrá la oportunidad de desempeñar un papel clave en el apoyo jurídico durante todas las fases de desarrollo de nuestros proyectos inmobiliario.

Responsabilidades:

Elaborar documentos jurídicos y contratos para proyectos inmobiliarios.

Proveer apoyo jurídico en audiencias de conciliación y ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Apoyar en la contestación y elaboración de acciones de tutela y derechos de petición.

Responder a requerimientos de entidades y atender procesos ante la SIC y justicia ordinaria.

Hacer seguimiento a los procesos jurídicos del área.

Elaborar minutas necesarias para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

Experiencia mínima de 2 años en derecho inmobiliario.

Conocimiento en la elaboración de documentos y contratos legales.

Experiencia en audiencias y procedimientos ante entidades regulatorias.

Capacidad para gestionar múltiples procesos jurídicos de manera simultánea.

Abogado laborista – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 5.200.000 a 6.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal brindará asesoría especializada en temas de derecho laboral y seguridad social a la dirección de gestión humana.

Responsabilidades:

Brindar asesoría en derecho laboral y seguridad social a la Dirección de Gestión Humana.

Diseñar, revisar y actualizar el Reglamento Interno de Trabajo conforme a normativas vigentes.

Elaborar y actualizar contratos laborales y sus modalidades.

Asesorar en la terminación de contratos laborales garantizando el debido proceso.

Preparar y dar seguimiento a demandas y procesos laborales.

Mantenerse actualizado en jurisprudencia y reformas laborales.

Diseñar procedimientos para el manejo de faltas disciplinarias.

Coordinar y realizar audiencias de descargos.

Elaborar actas de descargos y documentos de cierre de procesos disciplinarios.

Custodiar y mantener expedientes disciplinarios actualizados.

Requerimientos:

Profesional en Derecho con especialización en Derecho Laboral.

3 años de experiencia en procesos de gestión humana.

Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.

Habilidad para analizar y solucionar conflictos laborales.