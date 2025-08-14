Empleo
Vacantes para asesores comerciales y call center con opción de trabajo en casa
¿Sin trabajo? Estas opciones podrían ser para usted.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El sector de ventas y atención al cliente sigue moviéndose con fuerza en Colombia. Empresas de diferentes sectores están contratando personal para call centers y áreas comerciales, con opciones tanto presenciales como remotas, e incluso modelos híbridos que combinan lo mejor de ambos mundos.
Las ofertas incluyen desde posiciones para quienes apenas comienzan en el mundo laboral hasta roles con comisiones altas y beneficios adicionales para perfiles más experimentados.
Más detalles y opciones para aplicar están disponibles en Semana Empleos.
Asesor call center Medellín
Salario: $ 1.423.500 a $ 4.000.000
Lo más leído
Luz y Gas S.A.S. requiere asesores call center con habilidades de comunicación, actitud positiva y proyección de crecimiento laboral, para ofrecer productos y servicios al mercado español desde Medellín. La compañía brinda todas las herramientas necesarias para desarrollar la labor, incluso sin experiencia previa.
Funciones:
- Representar la voz de la empresa, contactando clientes para presentar soluciones.
- Utilizar y adaptar guiones de venta según el perfil del cliente.
- Identificar necesidades y proponer la mejor alternativa para concretar ventas exitosas.
- Registrar interacciones en el sistema CRM.
- Cumplir metas diarias y semanales de ventas y calidad.
- Participar en entrenamientos y sesiones de retroalimentación para potenciar el desempeño.
Condiciones y beneficios:
- Salario competitivo, comisiones y bonificaciones sin techo.
- Contrato a término indefinido desde el primer día.
- Entrenamiento y acompañamiento continuo.
- Ambiente laboral favorable.
- Oportunidades reales de crecimiento profesional.
- Capacitación en técnicas comerciales.
Requisitos:
- Bachiller académico como mínimo.
- Motivación y disposición para aprender.
- Excelentes habilidades de comunicación y dicción.
- Orientación al logro y capacidad para superar desafíos.
- Manejo básico de ofimática e internet.
- Resiliencia y adaptabilidad ante situaciones adversas.
- Disponibilidad para trabajo presencial en Medellín.
Asesor de call center Alkosto - Ktronix Bogotá
Salario a convenir
Ktronix requiere asesor de call center para el área de telemercadeo con experiencia en ventas o atención al cliente. El cargo implica atender ventas, gestionar quejas y reclamos, y garantizar la fidelización de los clientes bajo estándares de calidad.
Requisitos:
- Mínimo seis meses de experiencia en call center o ventas presenciales.
- Bachiller académico.
Beneficios:
- Plan de carrera dentro de la organización.
- Ambiente de trabajo dinámico y en constante aprendizaje.
- Contrato directo con la compañía a término indefinido.
Agente call center híbrido Bogotá
Salario: $ 1.423.000 a $ 2.300.000
Multinacional de tecnología para el sector de restaurantes en LATAM busca agentes comerciales para gestión de ventas y fidelización de clientes en modalidad híbrida.
Funciones:
- Inside sales: contactar restaurantes en México, Colombia, Perú, Chile, entre otros, mediante llamadas, mensajes y chat.
- Farmer Jr.: realizar postventa y fidelización, diseñar propuestas comerciales y construir relaciones duraderas.
Condiciones:
- Asistencia presencial tres días a la semana.
- Horario de lunes a sábado, turnos rotativos entre 8:00 a. m. y 7:00 p. m.
- Salario base $1.423.000, variable $510.000, comisiones sin techo, auxilio de conectividad $200.000 y prestaciones de ley.
- Vacantes fijas, más de 200 disponibles.
Perfil requerido:
- Bachiller, técnico o tecnólogo.
- Experiencia no obligatoria, se valora actitud comercial y disposición para aprender.
Asesor comercial / ventas telefónicas sin techo/ 100% remoto
Salario: $ 1.427.000 a $ 3.000.000
Empresa en expansión requiere ejecutivos de ventas para productos intangibles con experiencia en cierres efectivos y gestión remota.
Condiciones económicas:
- Salario base $1.427.880.
- Bono garantizado de $285.000 durante los dos primeros meses.
- Comisiones sin techo (promedio $700.000 a $1.000.000).
- Acelerador por cumplimiento de hasta 85 % adicional.
- Contrato indefinido, pago quincenal, prestaciones de ley.
- Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Formación:
- Entrenamiento inicial de 10 días hábiles y fase de práctica de una semana.
Funciones:
- Venta en frío de productos intangibles (tecnología, software).
- Cierre de ventas durante la llamada.
- Gestión postventa y seguimiento en CRM (salesforce o sinergy).
- Cumplimiento de presupuestos y generación de referidos.
Requisitos:
- Mínimo un año en ventas de intangibles (negociable con alto perfil comercial).
- Experiencia en ventas remotas.
- Manejo de CRM.
- Perfil consultivo y orientación a resultados.
- Autogestión de leads.
- No aplica para estudiantes ni ventas mixtas/presenciales.
Asesor comercial call center - Suba
Salario: $ 1.423.500
- Se requiere asesor comercial call center para venta de productos y servicios de telecomunicaciones en modalidad presencial.
- Condiciones:
- Salario básico de $1.423.500 más comisiones sin techo y prestaciones de ley.
- Pago mensual al final de cada mes.
- Capacitación de cuatro días paga ($132.000).
- Funciones:
- Realizar llamadas a clientes potenciales.
- Asesorar sobre productos y servicios.
- Cerrar ventas y cumplir objetivos comerciales.
Requisitos:
- Mínimo tres meses de experiencia en ventas por call center.
- Excelente fluidez verbal y habilidades comerciales.
- Bachillerato completo.
- Disponibilidad para trabajar lunes a sábado, sin domingos ni festivos, 44 horas semanales.
- Ubicación: Suba – Pasadena, cerca de estación de TransMilenio Av. Suba.