Vacantes para asesores comerciales y call center con opción de trabajo en casa

El sector de ventas y atención al cliente sigue moviéndose con fuerza en Colombia. Empresas de diferentes sectores están contratando personal para call centers y áreas comerciales, con opciones tanto presenciales como remotas, e incluso modelos híbridos que combinan lo mejor de ambos mundos.

Las ofertas incluyen desde posiciones para quienes apenas comienzan en el mundo laboral hasta roles con comisiones altas y beneficios adicionales para perfiles más experimentados.

Más detalles y opciones para aplicar están disponibles en Semana Empleos.

Asesor call center Medellín

Salario: $ 1.423.500 a $ 4.000.000

Luz y Gas S.A.S. requiere asesores call center con habilidades de comunicación, actitud positiva y proyección de crecimiento laboral, para ofrecer productos y servicios al mercado español desde Medellín. La compañía brinda todas las herramientas necesarias para desarrollar la labor, incluso sin experiencia previa.

Funciones:

Representar la voz de la empresa, contactando clientes para presentar soluciones.

Utilizar y adaptar guiones de venta según el perfil del cliente.

Identificar necesidades y proponer la mejor alternativa para concretar ventas exitosas.

Registrar interacciones en el sistema CRM.

Cumplir metas diarias y semanales de ventas y calidad.

Participar en entrenamientos y sesiones de retroalimentación para potenciar el desempeño.

Condiciones y beneficios:

Salario competitivo, comisiones y bonificaciones sin techo.

Contrato a término indefinido desde el primer día.

Entrenamiento y acompañamiento continuo.

Ambiente laboral favorable.

Oportunidades reales de crecimiento profesional.

Capacitación en técnicas comerciales.

Requisitos:

Bachiller académico como mínimo.

Motivación y disposición para aprender.

Excelentes habilidades de comunicación y dicción.

Orientación al logro y capacidad para superar desafíos.

Manejo básico de ofimática e internet.

Resiliencia y adaptabilidad ante situaciones adversas.

Disponibilidad para trabajo presencial en Medellín.

Asesor de call center Alkosto - Ktronix Bogotá

Salario a convenir

Ktronix requiere asesor de call center para el área de telemercadeo con experiencia en ventas o atención al cliente. El cargo implica atender ventas, gestionar quejas y reclamos, y garantizar la fidelización de los clientes bajo estándares de calidad.

Requisitos:

Mínimo seis meses de experiencia en call center o ventas presenciales.

Bachiller académico.

Beneficios:

Plan de carrera dentro de la organización.

Ambiente de trabajo dinámico y en constante aprendizaje.

Contrato directo con la compañía a término indefinido.

Agente call center híbrido Bogotá

Salario: $ 1.423.000 a $ 2.300.000

Multinacional de tecnología para el sector de restaurantes en LATAM busca agentes comerciales para gestión de ventas y fidelización de clientes en modalidad híbrida.

Funciones:

Inside sales: contactar restaurantes en México, Colombia, Perú, Chile, entre otros, mediante llamadas, mensajes y chat.

Farmer Jr.: realizar postventa y fidelización, diseñar propuestas comerciales y construir relaciones duraderas.

Condiciones:

Asistencia presencial tres días a la semana.

Horario de lunes a sábado, turnos rotativos entre 8:00 a. m. y 7:00 p. m.

Salario base $1.423.000, variable $510.000, comisiones sin techo, auxilio de conectividad $200.000 y prestaciones de ley.

Vacantes fijas, más de 200 disponibles.

Perfil requerido:

Bachiller, técnico o tecnólogo.

Experiencia no obligatoria, se valora actitud comercial y disposición para aprender.

Asesor comercial / ventas telefónicas sin techo/ 100% remoto

Salario: $ 1.427.000 a $ 3.000.000

Empresa en expansión requiere ejecutivos de ventas para productos intangibles con experiencia en cierres efectivos y gestión remota.

Condiciones económicas:

Salario base $1.427.880.

Bono garantizado de $285.000 durante los dos primeros meses.

Comisiones sin techo (promedio $700.000 a $1.000.000).

Acelerador por cumplimiento de hasta 85 % adicional.

Contrato indefinido, pago quincenal, prestaciones de ley.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Formación:

Entrenamiento inicial de 10 días hábiles y fase de práctica de una semana.

Funciones:

Venta en frío de productos intangibles (tecnología, software ).

). Cierre de ventas durante la llamada.

Gestión postventa y seguimiento en CRM ( salesforce o sinergy ).

o ). Cumplimiento de presupuestos y generación de referidos.

Requisitos:

Mínimo un año en ventas de intangibles (negociable con alto perfil comercial).

Experiencia en ventas remotas.

Manejo de CRM.

Perfil consultivo y orientación a resultados.

Autogestión de leads .

. No aplica para estudiantes ni ventas mixtas/presenciales.

Asesor comercial call center - Suba

Salario: $ 1.423.500

Se requiere asesor comercial call center para venta de productos y servicios de telecomunicaciones en modalidad presencial.

Condiciones:

Salario básico de $1.423.500 más comisiones sin techo y prestaciones de ley.

Pago mensual al final de cada mes.

Capacitación de cuatro días paga ($132.000).

Funciones:

Realizar llamadas a clientes potenciales.

Asesorar sobre productos y servicios.

Cerrar ventas y cumplir objetivos comerciales.

Requisitos: