EMPLEO
Vacantes para asistentes administrativos en Colombia: revise las ofertas activas
¡Gran convocatoria laboral abierta!
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral está registrando una creciente demanda de asistentes administrativos en múltiples ciudades del país. Varias empresas de sectores como servicios, comercio, salud, educación y tecnología están activando procesos de selección para fortalecer sus equipos de soporte operativo y administrativo.
Estas vacantes ofrecen una combinación interesante de responsabilidades: gestión documental, coordinación de agendas, soporte en facturación, atención a clientes internos y externos, y apoyo logístico en proyectos. Algunos puestos son de nivel inicial, ideales para personas con poca experiencia, mientras que otros requieren técnicos, tecnólogos o profesionales con conocimientos específicos en administración, contabilidad o gestión empresarial.
En muchos casos, los contratos son formales, con prestaciones de ley y oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Aquí le compartimos algunas de las oportunidades abiertas.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. A continuación le presentamos una muestra de lo que puede encontrar. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Asistente administrativo – Rionegro
Empresa: Airplan
Salario: 2.439.066
Como asistente administrativo, será el punto de apoyo en la gestión diaria de actividades administrativas y secretariales de la gerencia del aeropuerto.
Responsabilidades:
- Gestionar la agenda de la gerencia y coordinar reuniones.
- Manejar la gestión documental y asegurar su correcta organización.
- Atender al cliente interno y externo con una actitud servicial.
- Apoyar en tareas contables básicas.
Requerimientos:
- Técnico o Tecnólogo en áreas administrativas o afines.
- Mínimo 2 años de experiencia en actividades administrativas y secretariales.
- Conocimientos básicos en contabilidad.
- Manejo de herramientas ofimáticas a nivel básico a intermedio.
- Excelente ortografía, presentación personal y expresión verbal.
Asistente jurídico administrativo – Cali
Empresa: Studio F
Salario: 1.500.000 a 2.000.000
En STF Group buscan un(a) asistente jurídico administrativo para brindar soporte integral al equipo jurídico, asegurando la correcta gestión documental, el control de procesos y la eficiencia en las tareas administrativas del área.
Responsabilidades:
- Apoyar en la legalización, archivo y control de contratos comerciales y sus anexos.
- Radicar y hacer seguimiento mensual de facturas, asegurando su adecuada administración.
- Organizar y mantener actualizados los archivos físicos y digitales del área jurídica.
- Elaborar y gestionar poderes legales para la representación de la compañía.
- Consolidar informes de registros y reclamaciones marcarias.
- Atender requerimientos conciliatorios y gestionar reclamaciones extralegales a través de SIC Facilita.
- Coordinar la comunicación con clientes internos, externos y entidades relacionadas.
Requerimientos:
- Tecnólogo(a) o profesional en Administración, Derecho, Economía o áreas afines.
- Experiencia mínima de 1 año en funciones administrativas o jurídicas.
- Conocimientos en gestión documental, radicación de facturas y manejo de Excel.
- Habilidad para la organización, atención al detalle y comunicación efectiva.
Asistente administrativo comercial – Remoto
Empresa: Cazta Comercial
Salario: A convenir
Este rol remoto es crucial para facilitar la gestión operativa, permitiendo que el socio comercial pueda centrarse en el crecimiento del negocio.
Responsabilidades:
- Gestionar procesos operativos, incluyendo la tramitación de permisos de construcción.
- Recolectar y organizar información de clientes, arquitectos e ingenieros.
- Hacer seguimiento constante de los proyectos activos (40 actualmente).
- Apoyar en la gestión de documentación necesaria para solicitudes y permisos.
- Colaborar con los socios para garantizar la eficiencia de las operaciones.
Requerimientos:
- Nivel de inglés avanzado tanto escrito como conversacional.
- Experiencia mínima de 3 años como asistente administrativo, preferiblemente en el sector construcción.
- Capacidad para gestionar múltiples procesos y documentación detallada.
- Perfil técnico o tecnólogo o profesional, se puede homologar el área de formación con la tú experiencia laboral.
- Conocimiento de manejo de proyectos y procesos documentales.
- Conocimiento básico de plataformas tecnológicas enfocadas a la AI, por ejemplo, Perplexity, ChatGPT, Google tools.
Asistente administrativo – Bogotá D.C.
Empresa: Manufacturas Eliot
Salario: A convenir
Su rol será esencial para garantizar la fluidez de las operaciones diarias, la correcta gestión administrativa y la coordinación efectiva entre la gerencia, las diseñadoras y las diferentes áreas de la organización.
Responsabilidades:
- Manejo de la agenda de reuniones de la Gerencia de Diseño.
- Coordinación de viajes y viáticos del equipo de diseño.
- Gestión de seguros de viaje y control de documentación relacionada.
- Coordinación de eventos corporativos y manejo de proveedores.
- Seguimiento a solicitudes realizadas a otras áreas o proveedores.
- Apoyo en la comunicación entre jefes, directores y coordinadores.
- Administración y archivo de documentos, correspondencia y reportes.
- Apoyo en la organización de reuniones internas y externas.
- Mantenimiento de registros precisos y actualizados en Excel y otras herramientas administrativas.
Requerimientos:
- Tecnólogo(a) en carreras administrativas.
- Mínimo 2 años como asistente administrativa o asistente de gerencia.
- Excel avanzado y manejo de herramientas de Office.
- Organización y gestión del tiempo.
- Comunicación efectiva (oral y escrita).
- Proactividad y resolución de problemas.
- Capacidad de análisis y atención al detalle.
- Excelente presentación personal y discreción profesional.
- Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.