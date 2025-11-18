Vacantes para asistentes administrativos en Colombia: revise las ofertas activas

El mercado laboral está registrando una creciente demanda de asistentes administrativos en múltiples ciudades del país. Varias empresas de sectores como servicios, comercio, salud, educación y tecnología están activando procesos de selección para fortalecer sus equipos de soporte operativo y administrativo.

Estas vacantes ofrecen una combinación interesante de responsabilidades: gestión documental, coordinación de agendas, soporte en facturación, atención a clientes internos y externos, y apoyo logístico en proyectos. Algunos puestos son de nivel inicial, ideales para personas con poca experiencia, mientras que otros requieren técnicos, tecnólogos o profesionales con conocimientos específicos en administración, contabilidad o gestión empresarial.

En muchos casos, los contratos son formales, con prestaciones de ley y oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Aquí le compartimos algunas de las oportunidades abiertas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. A continuación le presentamos una muestra de lo que puede encontrar. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Empresas reconocidas están en la búsqueda de talentos para ocupar posiciones clave como asistente administrativo. | Foto: Stock

Asistente administrativo – Rionegro

Empresa: Airplan

Salario: 2.439.066

Como asistente administrativo, será el punto de apoyo en la gestión diaria de actividades administrativas y secretariales de la gerencia del aeropuerto.

Responsabilidades:

Gestionar la agenda de la gerencia y coordinar reuniones.

Manejar la gestión documental y asegurar su correcta organización.

Atender al cliente interno y externo con una actitud servicial.

Apoyar en tareas contables básicas.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en áreas administrativas o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en actividades administrativas y secretariales.

Conocimientos básicos en contabilidad.

Manejo de herramientas ofimáticas a nivel básico a intermedio.

Excelente ortografía, presentación personal y expresión verbal.

Asistente jurídico administrativo – Cali

Empresa: Studio F

Salario: 1.500.000 a 2.000.000

En STF Group buscan un(a) asistente jurídico administrativo para brindar soporte integral al equipo jurídico, asegurando la correcta gestión documental, el control de procesos y la eficiencia en las tareas administrativas del área.

Responsabilidades:

Apoyar en la legalización, archivo y control de contratos comerciales y sus anexos.

Radicar y hacer seguimiento mensual de facturas, asegurando su adecuada administración.

Organizar y mantener actualizados los archivos físicos y digitales del área jurídica.

Elaborar y gestionar poderes legales para la representación de la compañía.

Consolidar informes de registros y reclamaciones marcarias.

Atender requerimientos conciliatorios y gestionar reclamaciones extralegales a través de SIC Facilita.

Coordinar la comunicación con clientes internos, externos y entidades relacionadas.

Requerimientos:

Tecnólogo(a) o profesional en Administración, Derecho, Economía o áreas afines.

Experiencia mínima de 1 año en funciones administrativas o jurídicas.

Conocimientos en gestión documental, radicación de facturas y manejo de Excel.

Habilidad para la organización, atención al detalle y comunicación efectiva.

Asistente administrativo comercial – Remoto

Empresa: Cazta Comercial

Salario: A convenir

Este rol remoto es crucial para facilitar la gestión operativa, permitiendo que el socio comercial pueda centrarse en el crecimiento del negocio.

Responsabilidades:

Gestionar procesos operativos, incluyendo la tramitación de permisos de construcción.

Recolectar y organizar información de clientes, arquitectos e ingenieros.

Hacer seguimiento constante de los proyectos activos (40 actualmente).

Apoyar en la gestión de documentación necesaria para solicitudes y permisos.

Colaborar con los socios para garantizar la eficiencia de las operaciones.

Requerimientos:

Nivel de inglés avanzado tanto escrito como conversacional.

Experiencia mínima de 3 años como asistente administrativo, preferiblemente en el sector construcción.

Capacidad para gestionar múltiples procesos y documentación detallada.

Perfil técnico o tecnólogo o profesional, se puede homologar el área de formación con la tú experiencia laboral.

Conocimiento de manejo de proyectos y procesos documentales.

Conocimiento básico de plataformas tecnológicas enfocadas a la AI, por ejemplo, Perplexity, ChatGPT, Google tools.

Asistente administrativo – Bogotá D.C.

Empresa: Manufacturas Eliot

Salario: A convenir

Su rol será esencial para garantizar la fluidez de las operaciones diarias, la correcta gestión administrativa y la coordinación efectiva entre la gerencia, las diseñadoras y las diferentes áreas de la organización.

Responsabilidades:

Manejo de la agenda de reuniones de la Gerencia de Diseño.

Coordinación de viajes y viáticos del equipo de diseño.

Gestión de seguros de viaje y control de documentación relacionada.

Coordinación de eventos corporativos y manejo de proveedores.

Seguimiento a solicitudes realizadas a otras áreas o proveedores.

Apoyo en la comunicación entre jefes, directores y coordinadores.

Administración y archivo de documentos, correspondencia y reportes.

Apoyo en la organización de reuniones internas y externas.

Mantenimiento de registros precisos y actualizados en Excel y otras herramientas administrativas.

Requerimientos:

Tecnólogo(a) en carreras administrativas.

Mínimo 2 años como asistente administrativa o asistente de gerencia.

Excel avanzado y manejo de herramientas de Office.

Organización y gestión del tiempo.

Comunicación efectiva (oral y escrita).

Proactividad y resolución de problemas.

Capacidad de análisis y atención al detalle.

Excelente presentación personal y discreción profesional.

Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo.