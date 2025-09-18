Vacantes para contadores públicos en todo Colombia: aplique hoy mismo

El rol del contador público es clave para el buen funcionamiento de las empresas, ya que garantiza transparencia en los procesos financieros y aporta confianza en la gestión administrativa. Ante esta necesidad, compañías de diferentes sectores están incorporando profesionales en contaduría en varias regiones del país, con opciones que van desde cargos junior hasta posiciones de mayor responsabilidad.

Estas oportunidades representan no solo la posibilidad de acceder a un empleo formal, sino también de proyectar una carrera estable en un campo que mantiene alta demanda en el mercado laboral.

Múltiples empresas tienen oportunidades para contadores públicos. | Foto: Getty Images / courtneyk

Líder de tesorería – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como líder de tesorería, desempeñará un papel crucial en la gestión eficiente del flujo de caja, relaciones bancarias e inversiones, asegurando la estabilidad financiera de la organización.

Responsabilidades:

Supervisar y optimizar la gestión diaria del flujo de caja.

Fortalecer y negociar con instituciones financieras para obtener las mejores condiciones.

Administrar y evaluar las inversiones de excedentes de caja.

Preparar informes detallados sobre la posición de tesorería y desempeño de inversiones.

Dirigir, capacitar y motivar al equipo de tesorería.

Identificar y proponer mejoras en los procesos y controles internos.

Asegurar el cumplimiento de normativas locales e internas.

Requerimientos:

Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.

2 a 3 años de experiencia en liderazgo de operaciones de tesorería.

Manejo Intermedio de Excel y software de gestión financiera (ERP).

Sólido conocimiento en gestión del flujo de caja, inversiones y financiamiento.

Comprensión de mercados financieros y productos bancarios en Colombia.

Habilidad para la elaboración de presupuestos y proyecciones financieras.

Analista contable – Cali

Empresa: Osya

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Una empresa multinacional líder en su sector busca un analista contable, comprometido y detallista. El candidato ideal desempeñará un papel clave en el registro y análisis de la información contable y financiera de la compañía.

Responsabilidades:

Registro y análisis de información contable y financiera.

Radicación, registro y acuse de cuentas por pagar (CxP).

Entrega oportuna de informes de CxP vs Contabilidad.

Atención y gestión de proveedores.

Conciliaciones bancarias y de nómina.

Legalización de gastos de viaje y manejo de tarjetas de crédito.

Conciliación de diferencias en cambio.

Control, seguimiento y conciliación de provisiones a proveedores.

Soporte operativo en el área contable.

Elaboración de informes financieros y fiscales.

Atención a requerimientos de auditorías internas, externas, revisoría fiscal y entes de control.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría Pública (indispensable).

Experiencia mínima de 2 años en roles similares de preferencia en multinacionales.

Conocimiento sólido en normatividad contable y fiscal colombiana (NIIF / tributario).

Dominio intermedio/avanzado de Excel y software contable.

Habilidades en análisis de información y elaboración de reportes.

Director de contabilidad – Medellín

Empresa: Autolarte

Salario: $ 11.000.000 a $ 12.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como miembro del equipo, será responsable de administrar y supervisar la información contable, asegurando el cumplimiento de las normativas fiscales vigentes y facilitando la entrega de estados financieros oportunos y útiles para la organización.

Responsabilidades:

Administrar la información contable para entregar estados financieros oportunos y útiles.

Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas fiscales vigentes.

Consolidar y liderar el equipo de trabajo.

Gestionar funciones específicas como interfaz de nómina, conciliación de diversas cuentas y elaboración de comparativos financieros.

Revisar y dar seguimiento a las cuentas del balance garantizando su razonabilidad.

Elaborar declaraciones tributarias, mensuales y anuales.

Atender y entregar requerimientos de la revisoría fiscal.

Asistir las contabilidades de las empresas del grupo Autolarte.

Requerimientos:

Título profesional en Contaduría Pública.

Mínimo 5 años de experiencia liderando equipos contables.

Conocimiento de normativas fiscales y tributarias.

Experiencia en elaboración de estados financieros.

Dominio de software contable y Excel avanzado.

Capacidad para atender requerimientos legales y fiscales.

Coordinador de impuestos – Bogotá D.C.

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 6.000.000 a $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En esta posición, desempeñará un papel crucial en la sostenibilidad financiera y la reputación corporativa de Farmatodo, colaborando estrechamente con las áreas contables, financieras y legales.

Responsabilidades:

Planificar y coordinar los procesos de gestión tributaria.

Supervisar la preparación y revisión de declaraciones fiscales.

Atender auditorías tributarias y gestionar riesgos fiscales.

Proponer estrategias de optimización tributaria.

Coordinar con contabilidad finanzas y legal para el cumplimiento normativo.

Elaborar reportes e informes tributarios para la gerencia.

Requerimientos:

Formación profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Economía o Administración.

Especialización en Derecho Tributario o Gerencia Financiera (preferible).

4 a 6 años de experiencia en gestión tributaria en el sector retail.

Conocimiento en régimen tributario colombiano NIIF y retención en la fuente.

Dominio de Excel avanzado y software ERP (SAP Oracle).