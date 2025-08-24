Los profesionales de Enfermería y los auxiliares son pilares fundamentales del sistema de salud: garantizan la continuidad en la atención, apoyan procesos clínicos y comunitarios, y son clave en la gestión de urgencias y cuidados especializados.

Por eso, la demanda por estos perfiles se mantiene alta y hoy existen oportunidades en diferentes ciudades del país, tanto en instituciones públicas como privadas, que ofrecen contratos con variadas modalidades, jornadas y posibilidades de desarrollo profesional.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas. Puede conocer más y postularse sin costo haciendo clic aquí.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Enfermero especialista en auditoria sector salud – Bogotá

Empresa: Soluciones inmediatas

Salario: $ 6.000.000

Tipo de contrato: temporal

Como auditor clínico en salud, será responsable de evaluar sistemáticamente los servicios ambulatorios para identificar desviaciones de costos y asegurar la pertinencia de los servicios ordenados.

Responsabilidades:

Realizar auditoría ambulatoria para identificar desviaciones de costos.

Evaluar la pertinencia de los servicios ordenados en la red de prestadores.

Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente en salud.

Contribuir al mejoramiento continuo de los resultados en salud y eficiencia financiera.

Elaborar informes detallados sobre hallazgos y recomendaciones de auditoría.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para implementar mejoras.

Monitorear y analizar datos de facturación y auditoría concurrente.

Requerimientos:

Profesional en Enfermería con especialización en Gerencia en Servicios de Salud, Auditoría en Salud o áreas afines.

Mínimo 2 años de experiencia en facturación, auditoría concurrente y de cuentas médicas.

Conocimiento profundo de servicios ambulatorios y domiciliarios.

Familiaridad con la normatividad legal vigente en salud.

Manejo avanzado de manuales tarifarios.

Profesional en enfermería cirugía – Medellín

Empresa: Clínica AMA - Grupo ICOR

Salario: $ 4.752.000

Tipo de contrato: término indefinido

Grupo ICOR está en la búsqueda de un(a) profesional de Enfermería en cirugía, que brinde atención integral, humanizada y segura a los pacientes quirúrgicos, apoyando al equipo interdisciplinario en la planeación, preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos, garantizando calidad, seguridad y calidez en el servicio.

Responsabilidades:

Brindar cuidado integral a los pacientes en el área quirúrgica, antes, durante y después de los procedimientos.

Apoyar en la planeación, organización y verificación del material e insumos requeridos para cada cirugía.

Velar por el cumplimiento de las normas de bioseguridad, seguridad del paciente y protocolos institucionales.

Acompañar y asistir al equipo médico durante los procedimientos quirúrgicos.

Apoyar en la educación al paciente y su familia sobre el proceso quirúrgico y cuidados posteriores.

Registrar de manera clara, completa y oportuna la información relacionada con los pacientes y procedimientos.

Participar en actividades de mejora continua y auditoría de calidad en el área quirúrgica.

Requerimientos:

Profesional en Enfermería con tarjeta profesional vigente.

Experiencia mínima de 1 año en servicios quirúrgicos (cirugía, central de esterilización o similares).

Conocimiento en normas de bioseguridad y seguridad del paciente.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Auxiliar de enfermería – Rionegro

Empresa: Hospital San Vicente Fundación Rionegro

Salario: $ 2.554.000 a $ 3.000.000

Tipo de contrato: término fijo

Si es un auxiliar de Enfermería con al menos un año de experiencia en entidades hospitalarias y reside en el oriente Antioqueño, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Asistir en la atención y cuidado de los pacientes.

Apoyar al personal de Enfermería en procedimientos básicos.

Colaborar en el mantenimiento de registros de pacientes.

Asegurar el cumplimiento de normas de higiene y seguridad.

Requerimientos:

Título de técnico auxiliar de Enfermería.

Mínimo un año de experiencia en entidades hospitalarias.

Residencia preferiblemente en el oriente Antioqueño.

Auxiliar de enfermería administrativa – Bogotá

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: $ 2.176.000 a $ 2.500.000

Tipo de contrato: término indefinido

En Seguridad Atlas, están en búsqueda de un auxiliar de Enfermería administrativa para formar parte de su equipo en Bogotá.

Responsabilidades:

Gestionar y actualizar las historias clínicas ocupacionales de los empleados.

Archivar documentos físicos y digitales relacionados con historias clínicas, asegurando la confidencialidad.

Apoyar y gestionar las citaciones a trabajadores para programas y sistemas de vigilancia epidemiológica.

Registrar y hacer seguimiento a valoraciones médicas ocupacionales.

Participar en campañas de promoción y prevención como vacunación y prevención de enfermedades.

Requerimientos:

Técnico laboral o tecnólogo en auxiliar de enfermería con certificación vigente en competencias laborales en salud.

Certificado en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP).

Capacitación en bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.

Mínimo 2 años de experiencia en áreas de salud ocupacional o medicina laboral.