Empleo
Vacantes para enfermeros y auxiliares: postúlese aquí
Las oportunidades de empleo están disponibles en todo el país.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Los profesionales de Enfermería y los auxiliares son pilares fundamentales del sistema de salud: garantizan la continuidad en la atención, apoyan procesos clínicos y comunitarios, y son clave en la gestión de urgencias y cuidados especializados.
Por eso, la demanda por estos perfiles se mantiene alta y hoy existen oportunidades en diferentes ciudades del país, tanto en instituciones públicas como privadas, que ofrecen contratos con variadas modalidades, jornadas y posibilidades de desarrollo profesional.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas. Puede conocer más y postularse sin costo haciendo clic aquí.
Enfermero especialista en auditoria sector salud – Bogotá
Empresa: Soluciones inmediatas
Salario: $ 6.000.000
Tipo de contrato: temporal
Como auditor clínico en salud, será responsable de evaluar sistemáticamente los servicios ambulatorios para identificar desviaciones de costos y asegurar la pertinencia de los servicios ordenados.
Responsabilidades:
- Realizar auditoría ambulatoria para identificar desviaciones de costos.
- Evaluar la pertinencia de los servicios ordenados en la red de prestadores.
- Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente en salud.
- Contribuir al mejoramiento continuo de los resultados en salud y eficiencia financiera.
- Elaborar informes detallados sobre hallazgos y recomendaciones de auditoría.
- Colaborar con equipos multidisciplinarios para implementar mejoras.
- Monitorear y analizar datos de facturación y auditoría concurrente.
Requerimientos:
- Profesional en Enfermería con especialización en Gerencia en Servicios de Salud, Auditoría en Salud o áreas afines.
- Mínimo 2 años de experiencia en facturación, auditoría concurrente y de cuentas médicas.
- Conocimiento profundo de servicios ambulatorios y domiciliarios.
- Familiaridad con la normatividad legal vigente en salud.
- Manejo avanzado de manuales tarifarios.
Profesional en enfermería cirugía – Medellín
Empresa: Clínica AMA - Grupo ICOR
Salario: $ 4.752.000
Tipo de contrato: término indefinido
Grupo ICOR está en la búsqueda de un(a) profesional de Enfermería en cirugía, que brinde atención integral, humanizada y segura a los pacientes quirúrgicos, apoyando al equipo interdisciplinario en la planeación, preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos, garantizando calidad, seguridad y calidez en el servicio.
Responsabilidades:
- Brindar cuidado integral a los pacientes en el área quirúrgica, antes, durante y después de los procedimientos.
- Apoyar en la planeación, organización y verificación del material e insumos requeridos para cada cirugía.
- Velar por el cumplimiento de las normas de bioseguridad, seguridad del paciente y protocolos institucionales.
- Acompañar y asistir al equipo médico durante los procedimientos quirúrgicos.
- Apoyar en la educación al paciente y su familia sobre el proceso quirúrgico y cuidados posteriores.
- Registrar de manera clara, completa y oportuna la información relacionada con los pacientes y procedimientos.
- Participar en actividades de mejora continua y auditoría de calidad en el área quirúrgica.
Requerimientos:
- Profesional en Enfermería con tarjeta profesional vigente.
- Experiencia mínima de 1 año en servicios quirúrgicos (cirugía, central de esterilización o similares).
- Conocimiento en normas de bioseguridad y seguridad del paciente.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
Auxiliar de enfermería – Rionegro
Empresa: Hospital San Vicente Fundación Rionegro
Salario: $ 2.554.000 a $ 3.000.000
Tipo de contrato: término fijo
Si es un auxiliar de Enfermería con al menos un año de experiencia en entidades hospitalarias y reside en el oriente Antioqueño, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Asistir en la atención y cuidado de los pacientes.
- Apoyar al personal de Enfermería en procedimientos básicos.
- Colaborar en el mantenimiento de registros de pacientes.
- Asegurar el cumplimiento de normas de higiene y seguridad.
Requerimientos:
- Título de técnico auxiliar de Enfermería.
- Mínimo un año de experiencia en entidades hospitalarias.
- Residencia preferiblemente en el oriente Antioqueño.
Auxiliar de enfermería administrativa – Bogotá
Empresa: Seguridad Atlas
Salario: $ 2.176.000 a $ 2.500.000
Tipo de contrato: término indefinido
En Seguridad Atlas, están en búsqueda de un auxiliar de Enfermería administrativa para formar parte de su equipo en Bogotá.
Responsabilidades:
- Gestionar y actualizar las historias clínicas ocupacionales de los empleados.
- Archivar documentos físicos y digitales relacionados con historias clínicas, asegurando la confidencialidad.
- Apoyar y gestionar las citaciones a trabajadores para programas y sistemas de vigilancia epidemiológica.
- Registrar y hacer seguimiento a valoraciones médicas ocupacionales.
- Participar en campañas de promoción y prevención como vacunación y prevención de enfermedades.
Requerimientos:
- Técnico laboral o tecnólogo en auxiliar de enfermería con certificación vigente en competencias laborales en salud.
- Certificado en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP).
- Capacitación en bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.
- Mínimo 2 años de experiencia en áreas de salud ocupacional o medicina laboral.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.