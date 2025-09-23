Empleo
Vacantes para psicólogos en Colombia: aplique hoy mismo
El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.
La labor de los psicólogos es esencial en múltiples ámbitos, desde la salud mental y el bienestar organizacional hasta la educación y la orientación social. En Colombia, la demanda de estos profesionales se ha fortalecido, impulsada por la necesidad de acompañar procesos de desarrollo personal y laboral, así como de promover entornos más saludables y productivos.
Es por eso que, hoy en día, hay vacantes abiertas para psicólogos en diferentes sectores y ciudades del país, con opciones que van desde consultoría clínica hasta gestión del talento humano en empresas. Esto permite que tanto recién egresados como profesionales con experiencia encuentren oportunidades ajustadas a su perfil.
A continuación le presentamos algunas de las vacantes disponibles. Si desea conocer todas las ofertas, ingrese a la sección de Semana Empleos y postúlese sin costo.
Practicante universitario en psicología – Bogotá
Empresa: Keralty S.A.S
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje
Si es estudiante de los últimos semestres y cuenta con el aval de su universidad para iniciar sus prácticas, esta oportunidad es ideal para usted.
Requerimientos:
- Estudiante de últimos semestres de Psicología.
- Contar con el aval universitario para prácticas.
- Ganas de aprender y aportar.
- Habilidades comunicativas efectivas.
Orientador laboral junior – Bogotá
Empresa: Kuepa Edutech
Salario: $ 2.500.000 a $ 2.800.000
Tipo de contrato: Temporal
Como parte del programa, tendrá la oportunidad de brindar orientación ocupacional y soporte en empleabilidad, guiando a los usuarios en el fortalecimiento de sus hojas de vida y en la preparación para entrevistas.
Responsabilidades:
- Brindar acompañamiento en orientación ocupacional y empleabilidad.
- Atender a los participantes en sesiones individuales o grupales.
- Apoyar la aplicación de instrumentos de diagnóstico.
- Guiar a los usuarios en la elaboración de su hoja de vida.
- Preparar a los usuarios para procesos de atención del proyecto.
- Registrar oportunamente las atenciones en las plataformas.
- Apoyar actividades de ferias de empleo y talleres.
- Elaborar informes de gestión y reportes de avances.
- Mantener comunicación asertiva con participantes y equipo.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en áreas administrativas, Talento Humano, Psicología, Trabajo Social o Comunicación Social.
- Estudiantes de sexto semestre de Psicología o áreas administrativas.
- Formación corta en orientación laboral o coaching deseable.
- 6 meses a 1 año en servicio al cliente o proyectos sociales.
Auxiliar de gestión humana – Cali
Empresa: Studio F
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Temporal
La misión del cargo es brindar atención y soporte oportuno a colaboradores y líderes en los diferentes procesos de gestión humana, asegurando una comunicación clara, eficiente y con enfoque de servicio, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura organizacional y al bienestar del talento humano.
Responsabilidades:
- Brindar atención y soporte a colaboradores y líderes.
- Asegurar una comunicación clara y eficiente.
- Contribuir al fortalecimiento de la cultura organizacional.
- Apoyar en procesos de gestión documental.
- Participar en la gestión de novedades y manejo de personal.
Requerimientos:
- Técnico tecnólogo o estudiante de últimos semestres en carreras administrativas, gestión humana o afines.
- Experiencia mínima de 6 meses en áreas administrativas, servicio al cliente interno o gestión humana.
- Manejo básico de herramientas ofimáticas (Excel, Word, correo corporativo).
- Habilidades de comunicación, empatía y orientación al servicio.
- Deseable conocimiento en procesos básicos de novedades, manejo de personal archivo, gestión documental.
Coordinador de talento humano – Medellín
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como coordinador de talento humano, será responsable de la gestión estratégica del talento, garantizando el desarrollo organizacional y el bienestar del personal.
Responsabilidades:
- Gestionar estratégicamente el talento y desarrollo organizacional.
- Coordinar los procesos de talento humano, incluyendo selección, nómina y atención al personal.
- Supervisar la gestión administrativa y de soporte del área.
- Liderar la inducción, capacitación y desarrollo de los empleados.
- Asegurar el cumplimiento de la legislación laboral y manejar procesos disciplinarios.
- Implementar y gestionar iniciativas de cultura y bienestar en la organización.
- Evaluar la satisfacción, cumplimiento y calidad de los planes de trabajo de proveedores externos.
- Verificar la exactitud y cumplimiento en los pagos de nómina.
Requerimientos:
- Profesional en Psicología, Administración, Ingeniería Industrial o afines.
- Mínimo 2 años de experiencia como generalista en talento humano.
- Experiencia en selección, vinculación, nómina y atención al personal.
- Conocimientos avanzados en nómina, seguridad social y legislación laboral.
- Experiencia en interpretación de pruebas psicotécnicas y gestión de sindicatos.
- Deseable experiencia en sectores metalmecánico, manufactura o logística.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.