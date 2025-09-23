Suscribirse

Vacantes para psicólogos en Colombia: aplique hoy mismo

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

23 de septiembre de 2025, 8:02 p. m.
Consejos
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

La labor de los psicólogos es esencial en múltiples ámbitos, desde la salud mental y el bienestar organizacional hasta la educación y la orientación social. En Colombia, la demanda de estos profesionales se ha fortalecido, impulsada por la necesidad de acompañar procesos de desarrollo personal y laboral, así como de promover entornos más saludables y productivos.

Es por eso que, hoy en día, hay vacantes abiertas para psicólogos en diferentes sectores y ciudades del país, con opciones que van desde consultoría clínica hasta gestión del talento humano en empresas. Esto permite que tanto recién egresados como profesionales con experiencia encuentren oportunidades ajustadas a su perfil.

A continuación le presentamos algunas de las vacantes disponibles. Si desea conocer todas las ofertas, ingrese a la sección de Semana Empleos y postúlese sin costo.

Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images

Practicante universitario en psicología – Bogotá

Empresa: Keralty S.A.S

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Si es estudiante de los últimos semestres y cuenta con el aval de su universidad para iniciar sus prácticas, esta oportunidad es ideal para usted.

Requerimientos:

  • Estudiante de últimos semestres de Psicología.
  • Contar con el aval universitario para prácticas.
  • Ganas de aprender y aportar.
  • Habilidades comunicativas efectivas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Orientador laboral junior – Bogotá

Empresa: Kuepa Edutech

Salario: $ 2.500.000 a $ 2.800.000

Tipo de contrato: Temporal

Como parte del programa, tendrá la oportunidad de brindar orientación ocupacional y soporte en empleabilidad, guiando a los usuarios en el fortalecimiento de sus hojas de vida y en la preparación para entrevistas.

Responsabilidades:

  • Brindar acompañamiento en orientación ocupacional y empleabilidad.
  • Atender a los participantes en sesiones individuales o grupales.
  • Apoyar la aplicación de instrumentos de diagnóstico.
  • Guiar a los usuarios en la elaboración de su hoja de vida.
  • Preparar a los usuarios para procesos de atención del proyecto.
  • Registrar oportunamente las atenciones en las plataformas.
  • Apoyar actividades de ferias de empleo y talleres.
  • Elaborar informes de gestión y reportes de avances.
  • Mantener comunicación asertiva con participantes y equipo.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en áreas administrativas, Talento Humano, Psicología, Trabajo Social o Comunicación Social.
  • Estudiantes de sexto semestre de Psicología o áreas administrativas.
  • Formación corta en orientación laboral o coaching deseable.
  • 6 meses a 1 año en servicio al cliente o proyectos sociales.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Trabajo sí hay: revise las vacantes más recientes en el país

Auxiliar de gestión humana – Cali

Empresa: Studio F

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

La misión del cargo es brindar atención y soporte oportuno a colaboradores y líderes en los diferentes procesos de gestión humana, asegurando una comunicación clara, eficiente y con enfoque de servicio, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura organizacional y al bienestar del talento humano.

Responsabilidades:

  • Brindar atención y soporte a colaboradores y líderes.
  • Asegurar una comunicación clara y eficiente.
  • Contribuir al fortalecimiento de la cultura organizacional.
  • Apoyar en procesos de gestión documental.
  • Participar en la gestión de novedades y manejo de personal.

Requerimientos:

  • Técnico tecnólogo o estudiante de últimos semestres en carreras administrativas, gestión humana o afines.
  • Experiencia mínima de 6 meses en áreas administrativas, servicio al cliente interno o gestión humana.
  • Manejo básico de herramientas ofimáticas (Excel, Word, correo corporativo).
  • Habilidades de comunicación, empatía y orientación al servicio.
  • Deseable conocimiento en procesos básicos de novedades, manejo de personal archivo, gestión documental.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Coordinador de talento humano – Medellín

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de talento humano, será responsable de la gestión estratégica del talento, garantizando el desarrollo organizacional y el bienestar del personal.

Responsabilidades:

  • Gestionar estratégicamente el talento y desarrollo organizacional.
  • Coordinar los procesos de talento humano, incluyendo selección, nómina y atención al personal.
  • Supervisar la gestión administrativa y de soporte del área.
  • Liderar la inducción, capacitación y desarrollo de los empleados.
  • Asegurar el cumplimiento de la legislación laboral y manejar procesos disciplinarios.
  • Implementar y gestionar iniciativas de cultura y bienestar en la organización.
  • Evaluar la satisfacción, cumplimiento y calidad de los planes de trabajo de proveedores externos.
  • Verificar la exactitud y cumplimiento en los pagos de nómina.

Requerimientos:

  • Profesional en Psicología, Administración, Ingeniería Industrial o afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia como generalista en talento humano.
  • Experiencia en selección, vinculación, nómina y atención al personal.
  • Conocimientos avanzados en nómina, seguridad social y legislación laboral.
  • Experiencia en interpretación de pruebas psicotécnicas y gestión de sindicatos.
  • Deseable experiencia en sectores metalmecánico, manufactura o logística.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

