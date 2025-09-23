Vacantes para psicólogos en Colombia: aplique hoy mismo

La labor de los psicólogos es esencial en múltiples ámbitos, desde la salud mental y el bienestar organizacional hasta la educación y la orientación social. En Colombia, la demanda de estos profesionales se ha fortalecido, impulsada por la necesidad de acompañar procesos de desarrollo personal y laboral, así como de promover entornos más saludables y productivos.

Es por eso que, hoy en día, hay vacantes abiertas para psicólogos en diferentes sectores y ciudades del país, con opciones que van desde consultoría clínica hasta gestión del talento humano en empresas. Esto permite que tanto recién egresados como profesionales con experiencia encuentren oportunidades ajustadas a su perfil.

A continuación le presentamos algunas de las vacantes disponibles. Si desea conocer todas las ofertas, ingrese a la sección de Semana Empleos y postúlese sin costo.

Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images

Practicante universitario en psicología – Bogotá

Empresa: Keralty S.A.S

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Si es estudiante de los últimos semestres y cuenta con el aval de su universidad para iniciar sus prácticas, esta oportunidad es ideal para usted.

Requerimientos:

Estudiante de últimos semestres de Psicología.

Contar con el aval universitario para prácticas.

Ganas de aprender y aportar.

Habilidades comunicativas efectivas.

Orientador laboral junior – Bogotá

Empresa: Kuepa Edutech

Salario: $ 2.500.000 a $ 2.800.000

Tipo de contrato: Temporal

Como parte del programa, tendrá la oportunidad de brindar orientación ocupacional y soporte en empleabilidad, guiando a los usuarios en el fortalecimiento de sus hojas de vida y en la preparación para entrevistas.

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento en orientación ocupacional y empleabilidad.

Atender a los participantes en sesiones individuales o grupales.

Apoyar la aplicación de instrumentos de diagnóstico.

Guiar a los usuarios en la elaboración de su hoja de vida.

Preparar a los usuarios para procesos de atención del proyecto.

Registrar oportunamente las atenciones en las plataformas.

Apoyar actividades de ferias de empleo y talleres.

Elaborar informes de gestión y reportes de avances.

Mantener comunicación asertiva con participantes y equipo.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en áreas administrativas, Talento Humano, Psicología, Trabajo Social o Comunicación Social.

Estudiantes de sexto semestre de Psicología o áreas administrativas.

Formación corta en orientación laboral o coaching deseable.

deseable. 6 meses a 1 año en servicio al cliente o proyectos sociales.

Auxiliar de gestión humana – Cali

Empresa: Studio F

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

La misión del cargo es brindar atención y soporte oportuno a colaboradores y líderes en los diferentes procesos de gestión humana, asegurando una comunicación clara, eficiente y con enfoque de servicio, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura organizacional y al bienestar del talento humano.

Responsabilidades:

Brindar atención y soporte a colaboradores y líderes.

Asegurar una comunicación clara y eficiente.

Contribuir al fortalecimiento de la cultura organizacional.

Apoyar en procesos de gestión documental.

Participar en la gestión de novedades y manejo de personal.

Requerimientos:

Técnico tecnólogo o estudiante de últimos semestres en carreras administrativas, gestión humana o afines.

Experiencia mínima de 6 meses en áreas administrativas, servicio al cliente interno o gestión humana.

Manejo básico de herramientas ofimáticas (Excel, Word, correo corporativo).

Habilidades de comunicación, empatía y orientación al servicio.

Deseable conocimiento en procesos básicos de novedades, manejo de personal archivo, gestión documental.

Coordinador de talento humano – Medellín

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de talento humano, será responsable de la gestión estratégica del talento, garantizando el desarrollo organizacional y el bienestar del personal.

Responsabilidades:

Gestionar estratégicamente el talento y desarrollo organizacional.

Coordinar los procesos de talento humano, incluyendo selección, nómina y atención al personal.

Supervisar la gestión administrativa y de soporte del área.

Liderar la inducción, capacitación y desarrollo de los empleados.

Asegurar el cumplimiento de la legislación laboral y manejar procesos disciplinarios.

Implementar y gestionar iniciativas de cultura y bienestar en la organización.

Evaluar la satisfacción, cumplimiento y calidad de los planes de trabajo de proveedores externos.

Verificar la exactitud y cumplimiento en los pagos de nómina.

Requerimientos:

Profesional en Psicología, Administración, Ingeniería Industrial o afines.

Mínimo 2 años de experiencia como generalista en talento humano.

Experiencia en selección, vinculación, nómina y atención al personal.

Conocimientos avanzados en nómina, seguridad social y legislación laboral.

Experiencia en interpretación de pruebas psicotécnicas y gestión de sindicatos.

Deseable experiencia en sectores metalmecánico, manufactura o logística.