Vacantes que pagan más de $4 millones en Medellín: postúlese aquí

El mercado laboral en la capital antioqueña continúa mostrando señales positivas para quienes buscan mejorar sus ingresos o acceder a cargos mejor remunerados. En la ciudad, varias compañías están ampliando sus equipos y requieren talento calificado para áreas estratégicas, especialmente en funciones que demandan experiencia, formación técnica o profesional y alto nivel de responsabilidad.

Las ofertas con salarios superiores a los $4 millones de pesos mensuales se concentran en sectores como contabilidad, cultura, producción, construcción y más. Estos perfiles suelen estar asociados a roles clave dentro de las organizaciones, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de profesionales con habilidades específicas y capacidad para liderar procesos, gestionar equipos o ejecutar tareas de alta complejidad.

Esta tendencia es especialmente relevante para quienes buscan estabilidad y proyección, ya que estas vacantes incluyen contrato a término indefinido, beneficios adicionales y oportunidades reales de crecimiento interno.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. A continuación, encontrará una selección de las vacantes más destacadas.

Jefe de contabilidad – Microempresas de Colombia

Salario: 6.105.844

Tipo de contrato: Término indefinido

En esta posición, será responsable de liderar el departamento contable, asegurando el cumplimiento de las normas financieras y el manejo eficiente de los recursos.

Responsabilidades:

Liderar el departamento contable y gestionar el equipo de trabajo.

Asegurar el cumplimiento de las normas contables y financieras.

Supervisar y coordinar los procesos de cierre mensual y anual.

Preparar informes financieros para la alta dirección.

Colaborar en la planificación financiera y presupuestaria de la empresa.

Desarrollar e implementar políticas y procedimientos contables.

Requerimientos:

Formación de Contador(a) Público(a) con tarjeta profesional vigente.

Mínimo 3 años de experiencia liderando equipos contables.

Conocimiento profundo de normas contables y tributarias.

Excelentes habilidades de liderazgo y comunicación.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos estrictos.

Experiencia en la preparación de informes financieros.

Analista cultural - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Salario: 6.136.000

Tipo de contrato: Término indefinido

El objetivo del cargo será acompañar el desarrollo de las actividades culturales de la Cámara (cine, música, arte, conferencias, talleres y programas de fomento), así como la preservación y mantenimiento de los bienes culturales y patrimoniales.

Responsabilidades:

Apoyar el montaje de exposiciones dentro y fuera de la Cámara, siguiendo lineamientos museográficos y utilizando herramientas tradicionales y tecnológicas.

Acompañar la estructuración, convocatoria y selección de ganadores de los programas de estímulos en articulación con aliados locales y regionales.

Apoyar la planeación, convocatoria y comunicación de la agenda cultural abierta, en convenio con instituciones culturales.

Gestionar la relación con aliados para la ejecución de iniciativas culturales y la promoción de nuevos talentos.

Ejecutar los procesos contractuales asociados a la gestión cultural según los procedimientos internos.

Planear y coordinar actividades de mantenimiento y preservación de la colección Cámara en todas sus sedes.

Cumplir con otras tareas asignadas según las necesidades del servicio.

Requerimientos:

Formación: ​Artes visuales, comunicación, diseño y afines

Conocimientos y habilidades técnicas requeridas:

Conocimientos en museografía

Manejo de herramientas Office 365

Director de producción – Osya

Salario: 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Osya busca a un gerente de producción apasionado y experimentado en liderar equipos y optimizar procesos productivos.

Responsabilidades:

Liderar y administrar al personal productivo, incluyendo operadores, controladores y coordinadores de producción.

Programar y controlar la producción, horarios y turnos semanales.

Revisar y dar seguimiento a los inventarios para garantizar disponibilidad de materiales.

Analizar y validar informes de producción para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Apoyar en el diseño y ejecución de modificaciones a equipos para mejorar la eficiencia.

Desarrollar e implementar nuevos proyectos tecnológicos.

Realizar seguimiento a los indicadores de gestión del área.

Coordinar actividades de mantenimiento que impacten la producción.

Gestionar productos no conformes o potencialmente no inocuos.

Asegurar el cumplimiento de programas de calidad e inocuidad, incluyendo HACCP.

Colaborar estrechamente con el área de Calidad para asegurar estándares superiores.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Producción y/o Ingeniería Mecánica.

Mínimo 2 años de experiencia en dirección o coordinación de producción.

Conocimientos avanzados en programación de la producción.

Experiencia en gestión de personal operativo y control de inventarios.

Dominio de sistemas de calidad e inocuidad (HACCP).

Habilidades en liderazgo, toma de decisiones y manejo de indicadores de gestión.

Director de construcciones – Coninsa

Salario: 14.000.000 a 16.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

El gerente de proyectos de construcción será responsable de coordinar la calidad, el cumplimiento del presupuesto y los tiempos estimados para proyectos de infraestructura en el sector público.

Responsabilidades:

Coordinar la calidad de los proyectos de infraestructura.

Asegurar el cumplimiento del presupuesto y los tiempos estimados.

Administrar y coordinar obras delegadas o proyectos a terceros y propios.

Monitorear la ejecución de por lo menos 3 proyectos simultáneamente.

Elaborar y controlar presupuestos y programación.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil con especialización en Gestión de Proyectos.

Tarjeta profesional vigente.

10 años de experiencia en administración de proyectos de construcción.

Experiencia en sector salud, educación, industria, comercio y vivienda.

5 proyectos certificados de 10000 m² o más.