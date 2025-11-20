EMPLEO
Vacantes que pagan más de $4 millones en Medellín: postúlese aquí
Las oportunidades de empleo ofrecen contrato a término indefinido.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral en la capital antioqueña continúa mostrando señales positivas para quienes buscan mejorar sus ingresos o acceder a cargos mejor remunerados. En la ciudad, varias compañías están ampliando sus equipos y requieren talento calificado para áreas estratégicas, especialmente en funciones que demandan experiencia, formación técnica o profesional y alto nivel de responsabilidad.
Las ofertas con salarios superiores a los $4 millones de pesos mensuales se concentran en sectores como contabilidad, cultura, producción, construcción y más. Estos perfiles suelen estar asociados a roles clave dentro de las organizaciones, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de profesionales con habilidades específicas y capacidad para liderar procesos, gestionar equipos o ejecutar tareas de alta complejidad.
Esta tendencia es especialmente relevante para quienes buscan estabilidad y proyección, ya que estas vacantes incluyen contrato a término indefinido, beneficios adicionales y oportunidades reales de crecimiento interno.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. A continuación, encontrará una selección de las vacantes más destacadas.
Jefe de contabilidad – Microempresas de Colombia
Salario: 6.105.844
Tipo de contrato: Término indefinido
En esta posición, será responsable de liderar el departamento contable, asegurando el cumplimiento de las normas financieras y el manejo eficiente de los recursos.
Responsabilidades:
- Liderar el departamento contable y gestionar el equipo de trabajo.
- Asegurar el cumplimiento de las normas contables y financieras.
- Supervisar y coordinar los procesos de cierre mensual y anual.
- Preparar informes financieros para la alta dirección.
- Colaborar en la planificación financiera y presupuestaria de la empresa.
- Desarrollar e implementar políticas y procedimientos contables.
Requerimientos:
- Formación de Contador(a) Público(a) con tarjeta profesional vigente.
- Mínimo 3 años de experiencia liderando equipos contables.
- Conocimiento profundo de normas contables y tributarias.
- Excelentes habilidades de liderazgo y comunicación.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos estrictos.
- Experiencia en la preparación de informes financieros.
Analista cultural - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Salario: 6.136.000
Tipo de contrato: Término indefinido
El objetivo del cargo será acompañar el desarrollo de las actividades culturales de la Cámara (cine, música, arte, conferencias, talleres y programas de fomento), así como la preservación y mantenimiento de los bienes culturales y patrimoniales.
Responsabilidades:
- Apoyar el montaje de exposiciones dentro y fuera de la Cámara, siguiendo lineamientos museográficos y utilizando herramientas tradicionales y tecnológicas.
- Acompañar la estructuración, convocatoria y selección de ganadores de los programas de estímulos en articulación con aliados locales y regionales.
- Apoyar la planeación, convocatoria y comunicación de la agenda cultural abierta, en convenio con instituciones culturales.
- Gestionar la relación con aliados para la ejecución de iniciativas culturales y la promoción de nuevos talentos.
- Ejecutar los procesos contractuales asociados a la gestión cultural según los procedimientos internos.
- Planear y coordinar actividades de mantenimiento y preservación de la colección Cámara en todas sus sedes.
- Cumplir con otras tareas asignadas según las necesidades del servicio.
Requerimientos:
- Formación: Artes visuales, comunicación, diseño y afines
- Conocimientos y habilidades técnicas requeridas:
- Conocimientos en museografía
- Manejo de herramientas Office 365
Director de producción – Osya
Salario: 4.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Osya busca a un gerente de producción apasionado y experimentado en liderar equipos y optimizar procesos productivos.
Responsabilidades:
- Liderar y administrar al personal productivo, incluyendo operadores, controladores y coordinadores de producción.
- Programar y controlar la producción, horarios y turnos semanales.
- Revisar y dar seguimiento a los inventarios para garantizar disponibilidad de materiales.
- Analizar y validar informes de producción para asegurar el cumplimiento de objetivos.
- Apoyar en el diseño y ejecución de modificaciones a equipos para mejorar la eficiencia.
- Desarrollar e implementar nuevos proyectos tecnológicos.
- Realizar seguimiento a los indicadores de gestión del área.
- Coordinar actividades de mantenimiento que impacten la producción.
- Gestionar productos no conformes o potencialmente no inocuos.
- Asegurar el cumplimiento de programas de calidad e inocuidad, incluyendo HACCP.
- Colaborar estrechamente con el área de Calidad para asegurar estándares superiores.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería de Producción y/o Ingeniería Mecánica.
- Mínimo 2 años de experiencia en dirección o coordinación de producción.
- Conocimientos avanzados en programación de la producción.
- Experiencia en gestión de personal operativo y control de inventarios.
- Dominio de sistemas de calidad e inocuidad (HACCP).
- Habilidades en liderazgo, toma de decisiones y manejo de indicadores de gestión.
Director de construcciones – Coninsa
Salario: 14.000.000 a 16.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
El gerente de proyectos de construcción será responsable de coordinar la calidad, el cumplimiento del presupuesto y los tiempos estimados para proyectos de infraestructura en el sector público.
Responsabilidades:
- Coordinar la calidad de los proyectos de infraestructura.
- Asegurar el cumplimiento del presupuesto y los tiempos estimados.
- Administrar y coordinar obras delegadas o proyectos a terceros y propios.
- Monitorear la ejecución de por lo menos 3 proyectos simultáneamente.
- Elaborar y controlar presupuestos y programación.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Civil con especialización en Gestión de Proyectos.
- Tarjeta profesional vigente.
- 10 años de experiencia en administración de proyectos de construcción.
- Experiencia en sector salud, educación, industria, comercio y vivienda.
- 5 proyectos certificados de 10000 m² o más.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.