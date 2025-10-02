Villavicencio abre nuevas oportunidades laborales: así puede aplicar

La capital del Meta se consolida como un punto clave para el crecimiento laboral en el país. Actualmente, diferentes empresas de la ciudad están en la búsqueda de talento para reforzar sus equipos en áreas como salud, ventas, logística, atención al cliente, entre otros sectores que impulsan la economía regional.

Estas vacantes representan una excelente opción para quienes buscan estabilidad, desarrollo profesional y la posibilidad de aportar a proyectos de impacto en Villavicencio y sus alrededores.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Aprendiz/practicante gestión humana

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

En Homecenter Villavicencio, están en busca de un aprendiz de gestión humana o documental comprometido y proactivo. Este rol es una oportunidad única para aprender y crecer en un ambiente dinámico, apoyando en procesos administrativos y de desarrollo humano.

Responsabilidades:

Apoyo en procesos de selección, inducción y bienestar laboral.

Gestión documental y actualización de bases de datos.

Soporte en actividades de formación y desarrollo organizacional.

Requerimientos:

Estar vinculado a una institución educativa bajo modalidad de contrato de aprendizaje

Formación en áreas administrativas, gestión humana o afines.

Manejo básico de herramientas ofimáticas.

Actitud de servicio, organización y trabajo en equipo.

Residente senior acabados

Empresa: Amarilo

Salario: $ 6.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Amarilo busca un profesional dedicado y orientado al detalle que asegure la entrega del producto final, cumpliendo con los estándares de calidad y dentro de los tiempos y costos establecidos.

Responsabilidades:

Coordinar los procesos de acabados de obra.

Programar y verificar actividades de acabados.

Asegurar el cumplimiento de tiempos y costos establecidos.

Supervisar la calidad de los acabados finales.

Comunicar avances y reportes a la Dirección y Gerencia.

Requerimientos:

Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o Administración y Construcción Arquitectónica.

Mínimo 2 años de experiencia en acabados de construcción.

Habilidad para coordinar y supervisar equipos de trabajo.

Conocimiento de lineamientos de calidad y seguridad en obra.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.

Asesor comercial

Empresa: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

Salario: Patprimo

Tipo de contrato: Término fijo

Se busca un/a asesor(a) comercial para trabajar exclusivamente en tiendas Patprimo, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.

Responsabilidades:

Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.

Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).

Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).

Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.

Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.

Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.

Asesor comercial

Empresa: Baguer

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de desarrollar su potencial en una empresa que valora el crecimiento y el desarrollo profesional.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en la tienda.

Promocionar y vender nuestros productos.

Alcanzar y superar las metas de ventas.

Mantener el orden y la exhibición de la tienda.

Participar en la capacitación y formación continua.

Requerimientos:

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Excelentes habilidades de comunicación y persuasión.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico.

Orientación a resultados.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.