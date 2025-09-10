Villavicencio abre vacantes en distintos sectores: postúlese aquí

En la capital del Meta se han abierto nuevas oportunidades laborales en sectores como comercio, servicios, ventas y logística. Estas vacantes buscan atender la creciente demanda de talento en la región y ofrecen opciones tanto para perfiles técnicos como profesionales que deseen proyectar su carrera en diferentes áreas.

Asesor comercial

Empresa: Amarilo

Salario: $ 1.423.000 a $ 3.637.000

Tipo de contrato: Término fijo

Su misión será asesorar y orientar al cliente en las actividades inherentes al proceso de ventas de proyectos inmobiliarios, para cumplir con las metas establecidas y tener clientes satisfechos.

Requerimientos:

Técnico culminado.

Tecnólogo culminado.

Estudiante universitario de carreras administrativas.

Experiencia mínima de 1 año en atención al cliente y ventas.

Residente de urbanismo para supervisión de proyectos

Empresa: Amarilo

Salario: $ 6.000.000

Tipo de contrato: Temporal

¿Le apasiona la supervisión de proyectos urbanísticos y busca un nuevo desafío profesional? Únase al equipo como residente de urbanismo.

Responsabilidades:

Controlar y supervisar el cumplimiento de las especificaciones de los proyectos urbanísticos.

Asegurar el correcto uso de los materiales solicitados en el proyecto.

Calcular las cantidades de obra y elaborar cuadros comparativos.

Contribuir con la satisfacción del cliente final, garantizando la entrega de un proyecto a la altura de lo ofrecido.

Colaborar con el equipo en la planificación y ejecución de proyectos urbanísticos.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.

4 años de experiencia en urbanismo dentro de empresas del sector construcción.

Conocimientos específicos en urbanismo y trámites con entidades públicas.

Preferente manejo de software: Revit BIM Project y Excel.

Líder de tienda

Empresa: Patprimo

Salario: $ 1.573.500 a $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

¿Le apasiona el mundo de la moda y el calzado? Patprimo está en la búsqueda de un líder de tienda para unirse a su equipo en el sector retail.

Responsabilidades:

Dirigir el funcionamiento diario de la tienda.

Gestionar indicadores de rendimiento y generar reportes.

Desarrollar e implementar estrategias de ventas.

Liderar y formar equipos de trabajo sólidos.

Asegurar el cumplimiento de metas de ventas y comisiones.

Persuadir y atender a los clientes de manera efectiva.

Requerimientos:

Experiencia previa en retail, moda y calzado.

Habilidades comprobadas en gestión de indicadores.

Capacidad para liderar equipos de trabajo.

Experiencia en generación de estrategias de ventas.

Excelentes habilidades de comunicación y persuasión.

Formación académica en administración o afines.

Operador logístico 6H

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte de la empresa, será un especialista logístico clave en el manejo de equipos estibadores y montacargas, garantizando la seguridad industrial y eficiencia en el almacenamiento.

Responsabilidades:

Operar equipos estibadores hidráulicos y eléctricos.

Manejar montacargas con eficiencia y seguridad.

Gestionar el almacenamiento de productos de manera organizada.

Utilizar equipos de cómputo y dispositivos móviles para la gestión de inventarios.

Garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad industrial.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en manejo de equipos estibadores y montacargas.

Conocimiento en logística y almacenamiento.

Habilidad con equipos de cómputo y dispositivos móviles.

Proactividad y dinamismo en el entorno laboral.