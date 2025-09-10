Suscribirse

Villavicencio abre vacantes en distintos sectores: postúlese aquí

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

10 de septiembre de 2025, 2:37 p. m.
Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo. | Foto: Getty Images

En la capital del Meta se han abierto nuevas oportunidades laborales en sectores como comercio, servicios, ventas y logística. Estas vacantes buscan atender la creciente demanda de talento en la región y ofrecen opciones tanto para perfiles técnicos como profesionales que deseen proyectar su carrera en diferentes áreas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Conozca las mejores ofertas de trabajo en Villavicencio en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Asesor comercial

Empresa: Amarilo

Salario: $ 1.423.000 a $ 3.637.000

Tipo de contrato: Término fijo

Su misión será asesorar y orientar al cliente en las actividades inherentes al proceso de ventas de proyectos inmobiliarios, para cumplir con las metas establecidas y tener clientes satisfechos.

Requerimientos:

  • Técnico culminado.
  • Tecnólogo culminado.
  • Estudiante universitario de carreras administrativas.
  • Experiencia mínima de 1 año en atención al cliente y ventas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Residente de urbanismo para supervisión de proyectos

Empresa: Amarilo

Salario: $ 6.000.000

Tipo de contrato: Temporal

¿Le apasiona la supervisión de proyectos urbanísticos y busca un nuevo desafío profesional? Únase al equipo como residente de urbanismo.

Responsabilidades:

  • Controlar y supervisar el cumplimiento de las especificaciones de los proyectos urbanísticos.
  • Asegurar el correcto uso de los materiales solicitados en el proyecto.
  • Calcular las cantidades de obra y elaborar cuadros comparativos.
  • Contribuir con la satisfacción del cliente final, garantizando la entrega de un proyecto a la altura de lo ofrecido.
  • Colaborar con el equipo en la planificación y ejecución de proyectos urbanísticos.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.
  • 4 años de experiencia en urbanismo dentro de empresas del sector construcción.
  • Conocimientos específicos en urbanismo y trámites con entidades públicas.
  • Preferente manejo de software: Revit BIM Project y Excel.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Empleos con contratación inmediata: aplique hoy mismo

Líder de tienda

Empresa: Patprimo

Salario: $ 1.573.500 a $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

¿Le apasiona el mundo de la moda y el calzado? Patprimo está en la búsqueda de un líder de tienda para unirse a su equipo en el sector retail.

Responsabilidades:

  • Dirigir el funcionamiento diario de la tienda.
  • Gestionar indicadores de rendimiento y generar reportes.
  • Desarrollar e implementar estrategias de ventas.
  • Liderar y formar equipos de trabajo sólidos.
  • Asegurar el cumplimiento de metas de ventas y comisiones.
  • Persuadir y atender a los clientes de manera efectiva.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en retail, moda y calzado.
  • Habilidades comprobadas en gestión de indicadores.
  • Capacidad para liderar equipos de trabajo.
  • Experiencia en generación de estrategias de ventas.
  • Excelentes habilidades de comunicación y persuasión.
  • Formación académica en administración o afines.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Operador logístico 6H

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte de la empresa, será un especialista logístico clave en el manejo de equipos estibadores y montacargas, garantizando la seguridad industrial y eficiencia en el almacenamiento.

Responsabilidades:

  • Operar equipos estibadores hidráulicos y eléctricos.
  • Manejar montacargas con eficiencia y seguridad.
  • Gestionar el almacenamiento de productos de manera organizada.
  • Utilizar equipos de cómputo y dispositivos móviles para la gestión de inventarios.
  • Garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad industrial.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia en manejo de equipos estibadores y montacargas.
  • Conocimiento en logística y almacenamiento.
  • Habilidad con equipos de cómputo y dispositivos móviles.
  • Proactividad y dinamismo en el entorno laboral.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

