Villavicencio abre vacantes en distintos sectores: postúlese aquí
Gran convocatoria laboral abierta.
Juliana Flórez
En la capital del Meta se han abierto nuevas oportunidades laborales en sectores como comercio, servicios, ventas y logística. Estas vacantes buscan atender la creciente demanda de talento en la región y ofrecen opciones tanto para perfiles técnicos como profesionales que deseen proyectar su carrera en diferentes áreas.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Asesor comercial
Empresa: Amarilo
Salario: $ 1.423.000 a $ 3.637.000
Tipo de contrato: Término fijo
Su misión será asesorar y orientar al cliente en las actividades inherentes al proceso de ventas de proyectos inmobiliarios, para cumplir con las metas establecidas y tener clientes satisfechos.
Requerimientos:
- Técnico culminado.
- Tecnólogo culminado.
- Estudiante universitario de carreras administrativas.
- Experiencia mínima de 1 año en atención al cliente y ventas.
Residente de urbanismo para supervisión de proyectos
Empresa: Amarilo
Salario: $ 6.000.000
Tipo de contrato: Temporal
¿Le apasiona la supervisión de proyectos urbanísticos y busca un nuevo desafío profesional? Únase al equipo como residente de urbanismo.
Responsabilidades:
- Controlar y supervisar el cumplimiento de las especificaciones de los proyectos urbanísticos.
- Asegurar el correcto uso de los materiales solicitados en el proyecto.
- Calcular las cantidades de obra y elaborar cuadros comparativos.
- Contribuir con la satisfacción del cliente final, garantizando la entrega de un proyecto a la altura de lo ofrecido.
- Colaborar con el equipo en la planificación y ejecución de proyectos urbanísticos.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.
- 4 años de experiencia en urbanismo dentro de empresas del sector construcción.
- Conocimientos específicos en urbanismo y trámites con entidades públicas.
- Preferente manejo de software: Revit BIM Project y Excel.
Líder de tienda
Empresa: Patprimo
Salario: $ 1.573.500 a $ 4.000.000
Tipo de contrato: Término fijo
¿Le apasiona el mundo de la moda y el calzado? Patprimo está en la búsqueda de un líder de tienda para unirse a su equipo en el sector retail.
Responsabilidades:
- Dirigir el funcionamiento diario de la tienda.
- Gestionar indicadores de rendimiento y generar reportes.
- Desarrollar e implementar estrategias de ventas.
- Liderar y formar equipos de trabajo sólidos.
- Asegurar el cumplimiento de metas de ventas y comisiones.
- Persuadir y atender a los clientes de manera efectiva.
Requerimientos:
- Experiencia previa en retail, moda y calzado.
- Habilidades comprobadas en gestión de indicadores.
- Capacidad para liderar equipos de trabajo.
- Experiencia en generación de estrategias de ventas.
- Excelentes habilidades de comunicación y persuasión.
- Formación académica en administración o afines.
Operador logístico 6H
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como parte de la empresa, será un especialista logístico clave en el manejo de equipos estibadores y montacargas, garantizando la seguridad industrial y eficiencia en el almacenamiento.
Responsabilidades:
- Operar equipos estibadores hidráulicos y eléctricos.
- Manejar montacargas con eficiencia y seguridad.
- Gestionar el almacenamiento de productos de manera organizada.
- Utilizar equipos de cómputo y dispositivos móviles para la gestión de inventarios.
- Garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad industrial.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia en manejo de equipos estibadores y montacargas.
- Conocimiento en logística y almacenamiento.
- Habilidad con equipos de cómputo y dispositivos móviles.
- Proactividad y dinamismo en el entorno laboral.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.