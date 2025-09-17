Villavicencio: empresas abren nuevas oportunidades laborales

La capital del Meta continúa fortaleciendo su mercado laboral con la apertura de nuevas vacantes en distintas áreas. Estas oportunidades permiten que más personas accedan a empleos estables, con opciones de crecimiento y la posibilidad de aportar al desarrollo económico de la región.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas más destacadas en la ciudad. Si desea conocer todas las vacantes disponibles, puede ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y aplicar sin costo al cargo que mejor se ajuste a sus expectativas.

Villavicencio tiene vacantes disponibles y aquí le contamos cómo aplicar. | Foto: Getty Images

Asesor comercial de planes dentales

Empresa: Keralty S.A.S.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Keralty S.A.S. busca individuos apasionados por las ventas, con experiencia en ventas en frío y en la comercialización de productos intangibles.

Responsabilidades:

Realizar ventas en frío de planes dentales.

Identificar y contactar a nuevos prospectos.

Asesorar a los clientes sobre los beneficios de nuestros productos dentales.

Cumplir con los objetivos de ventas mensuales.

Mantener un registro actualizado de las interacciones con los clientes.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en ventas en frío.

Conocimiento en la venta de productos intangibles.

Excelentes habilidades de comunicación.

Orientación al cliente y habilidades de negociación.

Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

Residente de urbanismo

Empresa: Amarilo

Salario: $ 6.000.000

Tipo de contrato: Temporal

En este puesto será la persona encargada de controlar y supervisar el cumplimiento de las especificaciones del urbanismo, asegurando el correcto uso de materiales para garantizar la satisfacción del cliente final.

Responsabilidades:

Controlar y supervisar el cumplimiento de las especificaciones de los proyectos urbanísticos.

Asegurar el correcto uso de los materiales solicitados en el proyecto.

Calcular las cantidades de obra y elaborar cuadros comparativos.

Contribuir con la satisfacción del cliente final, garantizando la entrega de un proyecto a la altura de lo ofrecido.

Colaborar con el equipo en la planificación y ejecución de proyectos urbanísticos.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.

4 años de experiencia en urbanismo dentro de empresas del sector construcción.

Conocimientos específicos en urbanismo y trámites con entidades públicas.

Preferente manejo de software: Revit BIM Project y Excel.

Asesor integral de servicio al cliente

Empresa: Protección

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

La misión del cargo será realizar de manera integral la asesoría a clientes actuales y potenciales, desde la venta, acompañamiento, ejecución de pagos y recaudos de los productos de pensión obligatoria, cesantías y pensión voluntaria, hasta la identificación de oportunidades de venta a través del servicio.

Responsabilidades:

Realizar retiros y pagos de los productos, garantizando precisión, seguridad y oportunidad en el procesamiento de las solicitudes.

Recibir y tramitar solicitudes de pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia, así como, gestionar los beneficios propios de las solicitudes.

Realizar el recaudo para los productos de pensiones obligatorias, pensiones voluntarias, cesantías y planes institucionales.

Realizar la gestión para los cheques devueltos reportados por el área de servicios financieros.

Realizar asesoría para venta a los clientes potenciales que visiten el canal de oficinas para los productos de pensión obligatoria, cesantías.

Realizar asesoría general para empleadores, afiliados y clientes potenciales.

Gestionar las peticiones, quejas y reclamos recibidas por parte de los empleadores, afiliados y clientes potenciales.

Asesorar, vender y demás funciones de apoyo para atenciones presenciales en oficinas telefónicas o atenciones por medios virtuales.

Requerimientos:

Profesional o estudiante de últimos semestres de carreras administrativas, económicas, financieras o afines.

Experiencia de 2 años en áreas de servicio al cliente, preferiblemente del sector financiero.

Manejo de herramientas office: Excel, Word, PowerPoint.

Coordinador comercial

Empresa: Avista Colombia

Salario: $ 2.563.199

Tipo de contrato: Término fijo

En Avista están en búsqueda de un coordinador comercial con habilidades estratégicas y experiencia en la gestión y conformación de equipos freelance, orientado al cumplimiento de metas y a la formación de equipos comerciales exitosos.

Responsabilidades:

Conformar, liderar, acompañar y motivar al equipo de asesores freelance para garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas.

Realizar seguimiento a indicadores comerciales y generar planes de acción.

Capacitar y desarrollar al equipo en técnicas de venta, producto y servicio.

Gestionar la vinculación, organización y permanencia del equipo freelance.

Identificar oportunidades de mejora en los procesos comerciales.

Requerimientos:

Formación, tecnológica o profesional en áreas administrativas, comerciales o afines.

Experiencia mínima de 2 años liderando equipos comerciales (preferiblemente freelance o externos).

Manejo de indicadores de gestión y estrategias comerciales.

Habilidad para trabajar por resultados y en campo (si aplica).

Excelente comunicación, liderazgo y capacidad para resolver conflictos.