Suscribirse

EMPLEO

Villavicencio: empresas abren nuevas oportunidades laborales

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

17 de septiembre de 2025, 5:42 p. m.
Alkosto - Ktronix tiene vacantes disponibles en todo el país y usted puede aplicar si cumple con los requisitos
Las personas interesadas pueden aplicar en la sección de Semana Empleos. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La capital del Meta continúa fortaleciendo su mercado laboral con la apertura de nuevas vacantes en distintas áreas. Estas oportunidades permiten que más personas accedan a empleos estables, con opciones de crecimiento y la posibilidad de aportar al desarrollo económico de la región.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas más destacadas en la ciudad. Si desea conocer todas las vacantes disponibles, puede ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y aplicar sin costo al cargo que mejor se ajuste a sus expectativas.

Grupo éxito tiene vacantes disponibles y aquí le contamos cómo aplicar
Villavicencio tiene vacantes disponibles y aquí le contamos cómo aplicar. | Foto: Getty Images

Asesor comercial de planes dentales

Empresa: Keralty S.A.S.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Keralty S.A.S. busca individuos apasionados por las ventas, con experiencia en ventas en frío y en la comercialización de productos intangibles.

Responsabilidades:

  • Realizar ventas en frío de planes dentales.
  • Identificar y contactar a nuevos prospectos.
  • Asesorar a los clientes sobre los beneficios de nuestros productos dentales.
  • Cumplir con los objetivos de ventas mensuales.
  • Mantener un registro actualizado de las interacciones con los clientes.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 2 años en ventas en frío.
  • Conocimiento en la venta de productos intangibles.
  • Excelentes habilidades de comunicación.
  • Orientación al cliente y habilidades de negociación.
  • Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

¡Postúlese aquí!

Residente de urbanismo

Empresa: Amarilo

Salario: $ 6.000.000

Tipo de contrato: Temporal

En este puesto será la persona encargada de controlar y supervisar el cumplimiento de las especificaciones del urbanismo, asegurando el correcto uso de materiales para garantizar la satisfacción del cliente final.

Responsabilidades:

  • Controlar y supervisar el cumplimiento de las especificaciones de los proyectos urbanísticos.
  • Asegurar el correcto uso de los materiales solicitados en el proyecto.
  • Calcular las cantidades de obra y elaborar cuadros comparativos.
  • Contribuir con la satisfacción del cliente final, garantizando la entrega de un proyecto a la altura de lo ofrecido.
  • Colaborar con el equipo en la planificación y ejecución de proyectos urbanísticos.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.
  • 4 años de experiencia en urbanismo dentro de empresas del sector construcción.
  • Conocimientos específicos en urbanismo y trámites con entidades públicas.
  • Preferente manejo de software: Revit BIM Project y Excel.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Vacantes de empleo disponibles en todo el país: postúlese hoy mismo

Asesor integral de servicio al cliente

Empresa: Protección

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

La misión del cargo será realizar de manera integral la asesoría a clientes actuales y potenciales, desde la venta, acompañamiento, ejecución de pagos y recaudos de los productos de pensión obligatoria, cesantías y pensión voluntaria, hasta la identificación de oportunidades de venta a través del servicio.

Responsabilidades:

  • Realizar retiros y pagos de los productos, garantizando precisión, seguridad y oportunidad en el procesamiento de las solicitudes.
  • Recibir y tramitar solicitudes de pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia, así como, gestionar los beneficios propios de las solicitudes.
  • Realizar el recaudo para los productos de pensiones obligatorias, pensiones voluntarias, cesantías y planes institucionales.
  • Realizar la gestión para los cheques devueltos reportados por el área de servicios financieros.
  • Realizar asesoría para venta a los clientes potenciales que visiten el canal de oficinas para los productos de pensión obligatoria, cesantías.
  • Realizar asesoría general para empleadores, afiliados y clientes potenciales.
  • Gestionar las peticiones, quejas y reclamos recibidas por parte de los empleadores, afiliados y clientes potenciales.
  • Asesorar, vender y demás funciones de apoyo para atenciones presenciales en oficinas telefónicas o atenciones por medios virtuales.

Requerimientos:

  • Profesional o estudiante de últimos semestres de carreras administrativas, económicas, financieras o afines.
  • Experiencia de 2 años en áreas de servicio al cliente, preferiblemente del sector financiero.
  • Manejo de herramientas office: Excel, Word, PowerPoint.

¡Postúlese aquí!

Coordinador comercial

Empresa: Avista Colombia

Salario: $ 2.563.199

Tipo de contrato: Término fijo

En Avista están en búsqueda de un coordinador comercial con habilidades estratégicas y experiencia en la gestión y conformación de equipos freelance, orientado al cumplimiento de metas y a la formación de equipos comerciales exitosos.

Responsabilidades:

  • Conformar, liderar, acompañar y motivar al equipo de asesores freelance para garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas.
  • Realizar seguimiento a indicadores comerciales y generar planes de acción.
  • Capacitar y desarrollar al equipo en técnicas de venta, producto y servicio.
  • Gestionar la vinculación, organización y permanencia del equipo freelance.
  • Identificar oportunidades de mejora en los procesos comerciales.

Requerimientos:

  • Formación, tecnológica o profesional en áreas administrativas, comerciales o afines.
  • Experiencia mínima de 2 años liderando equipos comerciales (preferiblemente freelance o externos).
  • Manejo de indicadores de gestión y estrategias comerciales.
  • Habilidad para trabajar por resultados y en campo (si aplica).
  • Excelente comunicación, liderazgo y capacidad para resolver conflictos.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro notifica a EE. UU. que no extraditará a tres peligrosos criminales porque están en un proceso de paz

2. Gobierno Petro denuncia por “crímenes de guerra” a organizaciones y cabecillas que han secuestrado a militares

3. Todo listo para el FestiJazz 2025 en Mompox: esto es lo que debe saber

4. “Es una grosería”: Gustavo Petro a 11 partidos que lo desautorizaron por críticas a Estados Unidos

5. Gaula captura a joven que fingió un secuestro para extorsionar a su mamá: esta es la historia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VillavicencioTrabajo Sí Hayvacantes de empleoOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.