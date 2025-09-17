EMPLEO
Villavicencio: empresas abren nuevas oportunidades laborales
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad
La capital del Meta continúa fortaleciendo su mercado laboral con la apertura de nuevas vacantes en distintas áreas. Estas oportunidades permiten que más personas accedan a empleos estables, con opciones de crecimiento y la posibilidad de aportar al desarrollo económico de la región.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas más destacadas en la ciudad. Si desea conocer todas las vacantes disponibles, puede ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y aplicar sin costo al cargo que mejor se ajuste a sus expectativas.
Asesor comercial de planes dentales
Empresa: Keralty S.A.S.
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término fijo
Keralty S.A.S. busca individuos apasionados por las ventas, con experiencia en ventas en frío y en la comercialización de productos intangibles.
Responsabilidades:
- Realizar ventas en frío de planes dentales.
- Identificar y contactar a nuevos prospectos.
- Asesorar a los clientes sobre los beneficios de nuestros productos dentales.
- Cumplir con los objetivos de ventas mensuales.
- Mantener un registro actualizado de las interacciones con los clientes.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años en ventas en frío.
- Conocimiento en la venta de productos intangibles.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Orientación al cliente y habilidades de negociación.
- Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.
Residente de urbanismo
Empresa: Amarilo
Salario: $ 6.000.000
Tipo de contrato: Temporal
En este puesto será la persona encargada de controlar y supervisar el cumplimiento de las especificaciones del urbanismo, asegurando el correcto uso de materiales para garantizar la satisfacción del cliente final.
Responsabilidades:
- Controlar y supervisar el cumplimiento de las especificaciones de los proyectos urbanísticos.
- Asegurar el correcto uso de los materiales solicitados en el proyecto.
- Calcular las cantidades de obra y elaborar cuadros comparativos.
- Contribuir con la satisfacción del cliente final, garantizando la entrega de un proyecto a la altura de lo ofrecido.
- Colaborar con el equipo en la planificación y ejecución de proyectos urbanísticos.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.
- 4 años de experiencia en urbanismo dentro de empresas del sector construcción.
- Conocimientos específicos en urbanismo y trámites con entidades públicas.
- Preferente manejo de software: Revit BIM Project y Excel.
Asesor integral de servicio al cliente
Empresa: Protección
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término fijo
La misión del cargo será realizar de manera integral la asesoría a clientes actuales y potenciales, desde la venta, acompañamiento, ejecución de pagos y recaudos de los productos de pensión obligatoria, cesantías y pensión voluntaria, hasta la identificación de oportunidades de venta a través del servicio.
Responsabilidades:
- Realizar retiros y pagos de los productos, garantizando precisión, seguridad y oportunidad en el procesamiento de las solicitudes.
- Recibir y tramitar solicitudes de pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia, así como, gestionar los beneficios propios de las solicitudes.
- Realizar el recaudo para los productos de pensiones obligatorias, pensiones voluntarias, cesantías y planes institucionales.
- Realizar la gestión para los cheques devueltos reportados por el área de servicios financieros.
- Realizar asesoría para venta a los clientes potenciales que visiten el canal de oficinas para los productos de pensión obligatoria, cesantías.
- Realizar asesoría general para empleadores, afiliados y clientes potenciales.
- Gestionar las peticiones, quejas y reclamos recibidas por parte de los empleadores, afiliados y clientes potenciales.
- Asesorar, vender y demás funciones de apoyo para atenciones presenciales en oficinas telefónicas o atenciones por medios virtuales.
Requerimientos:
- Profesional o estudiante de últimos semestres de carreras administrativas, económicas, financieras o afines.
- Experiencia de 2 años en áreas de servicio al cliente, preferiblemente del sector financiero.
- Manejo de herramientas office: Excel, Word, PowerPoint.
Coordinador comercial
Empresa: Avista Colombia
Salario: $ 2.563.199
Tipo de contrato: Término fijo
En Avista están en búsqueda de un coordinador comercial con habilidades estratégicas y experiencia en la gestión y conformación de equipos freelance, orientado al cumplimiento de metas y a la formación de equipos comerciales exitosos.
Responsabilidades:
- Conformar, liderar, acompañar y motivar al equipo de asesores freelance para garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas.
- Realizar seguimiento a indicadores comerciales y generar planes de acción.
- Capacitar y desarrollar al equipo en técnicas de venta, producto y servicio.
- Gestionar la vinculación, organización y permanencia del equipo freelance.
- Identificar oportunidades de mejora en los procesos comerciales.
Requerimientos:
- Formación, tecnológica o profesional en áreas administrativas, comerciales o afines.
- Experiencia mínima de 2 años liderando equipos comerciales (preferiblemente freelance o externos).
- Manejo de indicadores de gestión y estrategias comerciales.
- Habilidad para trabajar por resultados y en campo (si aplica).
- Excelente comunicación, liderazgo y capacidad para resolver conflictos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.