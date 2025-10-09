EMPLEO
Villavicencio: estas son las vacantes activas de la semana
El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La capital del Meta sigue consolidándose como una de las ciudades con mayor dinamismo laboral en la región. Gracias al crecimiento del comercio, la expansión del sector logístico y la llegada de nuevas empresas, el mercado de empleo continúa generando oportunidades para distintos perfiles.
Es por eso que, actualmente, se encuentran abiertas múltiples vacantes en la ciudad y sus alrededores, dirigidas a personas con diferentes niveles de formación: desde auxiliares operativos y técnicos hasta profesionales con experiencia en áreas administrativas, comerciales y de atención al cliente. Esta diversidad de ofertas refleja el fortalecimiento del tejido empresarial local y la apuesta por atraer talento que impulse la economía de la región.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como logística, ventas, administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Residente senior acabados
Empresa: Amarilo
Salario: $ 6.000.000
Tipo de contrato: Temporal
Amarilo busca un profesional dedicado y orientado al detalle que asegure la entrega del producto final, cumpliendo con los estándares de calidad y dentro de los tiempos y costos establecidos.
Responsabilidades:
- Coordinar los procesos de acabados de obra.
- Programar y verificar actividades de acabados.
- Asegurar el cumplimiento de tiempos y costos establecidos.
- Supervisar la calidad de los acabados finales.
- Comunicar avances y reportes a la Dirección y Gerencia.
Requerimientos:
- Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o Administración y Construcción Arquitectónica.
- Mínimo 2 años de experiencia en acabados de construcción.
- Habilidad para coordinar y supervisar equipos de trabajo.
- Conocimiento de lineamientos de calidad y seguridad en obra.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.
Conductor entregador
Empresa: Bimbo de Colombia
Salario: $ 1.734.000 a $ 2.300.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Bimbo está en búsqueda de un dinámico conductor entregador en Villavicencio, también conocido como repartidor o chofer de entregas, para unirse al equipo de preventa.
Responsabilidades:
- Conducir vehículos asignados para la entrega de productos.
- Realizar la distribución de pedidos a clientes en Villavicencio.
- Verificar la carga y descarga de mercancía según las facturas.
- Mantener el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento.
- Asegurar un excelente servicio al cliente durante las entregas.
Requerimientos:
- Licencia de conducción C1 o C2 vigente mínimo 18 meses de antigüedad.
- Sin multas ni comparendos vigentes en el sistema SIMIT.
- Experiencia mínima de 18 meses conduciendo preferiblemente en entregas.
Auxiliar posventa fin de semana
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, será responsable de gestionar devoluciones y garantías, siempre siguiendo los lineamientos y protocolos de servicio de la compañía, para garantizar una experiencia de compra excepcional.
Responsabilidades:
- Brindar atención a los clientes en el área posventa.
- Gestionar devoluciones y garantías según los procedimientos definidos.
- Recepcionar y verificar productos para definir el proceso adecuado.
- Custodiar mercancías recibidas para el proceso de disposición final.
- Alistar productos para devoluciones y servicios técnicos.
- Custodiar dinero de caja menor y títulos valor para devoluciones.
- Clasificar y coordinar envíos y recogidas de servicio técnico.
- Realizar seguimiento del estado de productos en diagnóstico.
- Notificar a clientes sobre el estado de sus solicitudes.
- Registrar tareas y contactos de cada servicio técnico.
- Custodiar productos listos para entrega a cliente.
- Archivar documentos según políticas de gestión documental.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en atención al cliente o roles similares.
- Conocimiento básico en manejo de devoluciones y garantías.
- Habilidades organizativas y atención al detalle.
- Disponibilidad para trabajar fines de semana.
Líder punto de venta
Empresa: Patprimo
Salario: $ 1.423.500 a $ 1.500.000
Tipo de contrato: Término fijo
Si es una persona con experiencia en liderazgo, manejo de equipo, gestión de indicadores y manejo de producto adecuado, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Liderar y motivar al equipo de trabajo.
- Supervisar las operaciones diarias del punto de venta.
- Asegurar el cumplimiento de presupuestos y objetivos.
- Gestionar la apertura y cierre de la tienda.
- Realizar el control de inventarios.
Requerimientos:
- Bachillerato completo o superior.
- Experiencia mínima de 12 meses en el cargo de Administrador de Tienda con empresas del sector retail.
- Manejo de KPI.
- Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.