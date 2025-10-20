Zentria tiene ofertas disponibles en el sector salud en Chía y Soacha. Aplique acá

Zentria, la red hospitalaria más grande del país, con presencia en 26 de los 32 departamentos de Colombia, se encuentra buscando talento para integrar a sus equipos de trabajo en Chía y Soacha.

El modelo de la empresa se enfoca en la gestión del riesgo en salud y la calidad asistencial, permitiendo llevar servicios médicos de alta complejidad a ciudades intermedias y zonas rurales, con atención humanizada en todas las etapas de la vida.

Con 23 clínicas, 99 centros de atención primaria y 62 puntos de dispensación, Zentria articula servicios clínicos, farmacéuticos y de acompañamiento terapéutico en un solo lugar, lo que permite ofrecer empleos con excelentes condiciones y con posibilidades de crecimiento

Detrás de este modelo hay más de 14.000 colaboradores entre personal asistencial y administrativo. Para ello, Zentria ha desarrollado estrategias de bienestar laboral como el programa Más bienestar para ti, que promueve el equilibrio enfocado en la persona, la familia y los entornos organizacional y el programa Elige salud, elige bienestar, enfocado en la salud física, mental y emocional de sus colaboradores.

Además, en una apuesta por el crecimiento de sus colaboradores, a través de su campus virtual, la compañía ofrece más de 7.000 cursos en habilidades técnicas, blandas y de liderazgo, impulsando el conocimiento y el desarrollo del talento humano en salud.

Algunas de las vacantes disponibles

Auxiliar contable / Activo fijos - Soacha

Salario: 1.505.000

En Avidanti, una compañía con amplia trayectoria en la prestación de servicios de salud en Colombia con énfasis en servicios de cardiología y de alta complejidad, se encuentra en selección de personal del cargo auxiliar de activos fijos.

Requisitos

Tiempo de experiencia mínima de un (1) año como auxiliar contable.

Formación académica: estudiante de contaduría pública con mínimo quinto semestre y/o técnico en carreras administrativas.

Condiciones laborales

Tipo de contrato fijo directamente con la compañía.

Horarios administrativos.

Lugar de trabajo Soacha.

Salario: $1.1505.000 + prestaciones + recargos.

Auxiliar de facturación en salud - Chía

Salario a convenir

Clínica Chía es una compañía con amplia trayectoria en la prestación de servicios de salud en Colombia con énfasis en servicios, en este momento se encuentran en la búsqueda de selección de personal del cargo auxiliar de facturación en Chía, Cundinamarca.

Competencias: trabajo en equipo, servicio al cliente, comunicación asertiva y proactividad.

Requisitos:

Tiempo de experiencia: mínimo 6 meses de experiencia

Formación académica: técnico en auxiliar administrativo o en salud

Principales funciones

Admisión del paciente desde urgencias y/o consulta externa.

Solicitud y trámite de autorizaciones de todas las entidades responsables de pago tanto para consulta externa, urgencias, hospitalización.

Recaudo de cuotas moderadoras y/o copagos de acuerdo con la norma vigente.

Facturación de servicios consulta externa, urgencias y hospitalización.

Conocimiento de manuales tarifarios iss y soat.

Condiciones laborales

Tipo de contrato fijo directo con la empresa.

Horarios con turnos rotativos de 12 horas.

Lugar de trabajo Chía – Cundinamarca.

Salario a convenir.

Jefe de enfermería en Chía

Salario a convenir

Clínica Chía, una compañía con amplia trayectoria en la prestación de servicios de salud en Colombia, se caracteriza por crear relaciones a largo plazo con sus pacientes y aliados, enfocándose en la atención, calidad y seguridad del paciente. Ahora mismo busca talentos con gran sentido humano, profesionales y comprometidos que inspiren a lograr resultados extraordinarios en equipo.

Requisitos

Experiencia de mínimo seis meses en servicios de urgencias y hospitalización.

Formación académica como profesional de Enfermería.

Inscripción en RETHUS.

Tarjeta profesional.

Cursos normativos vigentes según resolución 3100.

Auxiliar de enfermería en Chía

Salario a convenir

Clínica Chía busca talentos con alto sentido humano, comprometidos y profesionales, que inspiren a lograr resultados extraordinarios como equipo.

Requisitos

Experiencia de mínimo 1 año

Formación como técnico en auxiliar de Enfermería.

Inscripción en RETHUS.

Tarjeta profesional.

Cursos complementarios vigentes según resolución 3100.

Condiciones laborales