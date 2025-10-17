Suscribirse

Finanzas

A estos pensionados en Colombia no les harán descuento de la mesada: esto es lo que debe tener en cuenta

Las leyes del país dictaminan los casos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

17 de octubre de 2025, 5:19 p. m.
Pensión / Pensiones
Los usuarios deben conocer los descuentos que se le hacen a la mesada pensional. | Foto: Getty Images

En Colombia, miles de personas reciben cada mes la mesada pensional a la cual tienen derecho. Por medio de una consignación, las personas pueden disponer del dinero de su jubilación.

Uno de los descuentos que se les realiza a los pensionados es el 4 % destinado al sistema de salud, el cual les garantiza el acceso a los servicios y derechos en este ámbito.

Contexto: Importante trámite que debe conocer; este es el dinero que devuelve Colpensiones por 500 semanas cotizadas en 2025

“El descuento realizado para el aporte a salud, que se aplica sobre la pensión, será consignado directamente a la ADRES, Entidad Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la cual, según el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015, entra en operación suprimiendo al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA)”, señala el Gobierno Nacional.

Las Accai funcionarán como un laboratorio jurídico a fin de poner a prueba la capacidad de Colombia para articular actores públicos y privados en un mismo esquema.
Los pensionados deben recibir sus pagos de manera mensual. | Foto: iStock

El cálculo se realiza sobre el monto que debe recibir cada persona y se descuenta de manera automática por el fondo al cual se encuentre afiliado.

Lo primero que se debe aclarar es que esta medida solo aplica a las personas que viven en el país. Para los ciudadanos que no residen en Colombia, no se aplica este descuento en sus pagos.

¿A qué otros ciudadanos no se les descuenta?

Por medio de las normas del país, se ha determinado un grupo de ciudadanos que hacen parte del régimen pensional y a los cuales no se les descuenta este rubro en los pagos que reciben mensualmente. Cabe añadir que estas personas cuentan con un régimen de atención en salud diferente.

  • Personal jubilado de las Fuerzas Militares
  • Ciudadanos pensionados de la Policía Nacional
  • Funcionarios de Ecopetrol que completaron los trámites para su jubilación

“Es importante resaltar que las personas en Colombia no pueden tener doble cobertura en salud. Esta situación se presenta cuando se está vinculado como pensionado y también como trabajador activo en algún Régimen de Excepción”, complementa el Gobierno Nacional.

Cada fondo de pensión debe realizar los descuentos descritos por la ley. | Foto: iStock

Es fundamental que cada persona que esté realizando aportes al sistema pensional del país conozca de primera mano las condiciones de su proceso y los descuentos que se le aplicarán al momento de recibir su mesada pensional.

Contexto: Pensión: estos serían los cambios para las mujeres con la reforma pensional

Además, quienes ya reciben estos pagos pueden solicitar asesoría a través de los canales de atención, para conocer cómo se calcula su mesada y qué descuentos se aplican de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Por otro lado, las personas pueden interponer reclamaciones si consideran que se le están sus derechos en materia pensional.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nicole Wallace y Gabriel Guevara, protagonistas de la trilogía Culpables, revelan en SEMANA detalles de la última película Culpa Nuestra

2. Gustavo Petro alertó que a su nuevo comisionado de la CRC “no le querían hacer valer su experiencia”

3. Horóscopo fin de semana del 17 al 19 de octubre: predicciones para los 12 signos del zodiaco

4. ‘No Kings Day’ sábado 18 de octubre: horarios y puntos de concentración de las protestas masivas contra Trump en Estados Unidos

5. Se confirma la primera salida en Junior de Barranquilla para 2026: “No quiero que siga”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PensiónSaludPensionados

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.