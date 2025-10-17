A estos pensionados en Colombia no les harán descuento de la mesada: esto es lo que debe tener en cuenta

En Colombia, miles de personas reciben cada mes la mesada pensional a la cual tienen derecho. Por medio de una consignación, las personas pueden disponer del dinero de su jubilación.

Uno de los descuentos que se les realiza a los pensionados es el 4 % destinado al sistema de salud, el cual les garantiza el acceso a los servicios y derechos en este ámbito.

“El descuento realizado para el aporte a salud, que se aplica sobre la pensión, será consignado directamente a la ADRES, Entidad Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la cual, según el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015, entra en operación suprimiendo al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA)”, señala el Gobierno Nacional.

Los pensionados deben recibir sus pagos de manera mensual. | Foto: iStock

El cálculo se realiza sobre el monto que debe recibir cada persona y se descuenta de manera automática por el fondo al cual se encuentre afiliado.

Lo primero que se debe aclarar es que esta medida solo aplica a las personas que viven en el país. Para los ciudadanos que no residen en Colombia, no se aplica este descuento en sus pagos.

¿A qué otros ciudadanos no se les descuenta?

Por medio de las normas del país, se ha determinado un grupo de ciudadanos que hacen parte del régimen pensional y a los cuales no se les descuenta este rubro en los pagos que reciben mensualmente. Cabe añadir que estas personas cuentan con un régimen de atención en salud diferente.

Personal jubilado de las Fuerzas Militares

Ciudadanos pensionados de la Policía Nacional

Funcionarios de Ecopetrol que completaron los trámites para su jubilación

“Es importante resaltar que las personas en Colombia no pueden tener doble cobertura en salud. Esta situación se presenta cuando se está vinculado como pensionado y también como trabajador activo en algún Régimen de Excepción”, complementa el Gobierno Nacional.

Cada fondo de pensión debe realizar los descuentos descritos por la ley. | Foto: iStock

Es fundamental que cada persona que esté realizando aportes al sistema pensional del país conozca de primera mano las condiciones de su proceso y los descuentos que se le aplicarán al momento de recibir su mesada pensional.

Además, quienes ya reciben estos pagos pueden solicitar asesoría a través de los canales de atención, para conocer cómo se calcula su mesada y qué descuentos se aplican de acuerdo con las disposiciones de la ley.