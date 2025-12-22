Finanzas
Acueducto de Bogotá lanzó campaña para facilitar el pago de recibos vencidos; así podrá evitar la suspensión del servicio
El pago del recibo es una obligación de los usuarios que disfrutan del servicio.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
22 de diciembre de 2025, 11:27 p. m.
En la capital colombiana, los consumidores enfrentan desafíos con sus recibos de agua. Foto: Getty Images
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento