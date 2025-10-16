Así puede comprobar si está en el listado de cuentas embargadas en Colombia y esto es lo que debe hacer si aparece

El embargo de las cuentas bancarias es una de las situaciones más delicadas para las personas en el país. Cuando una de las instituciones financieras ordena estas medidas, significa que las etapas de conciliación no han llegado a buen puerto.

Lo primero que se debe saber es que los embargos deben ser proferidos tras un proceso judicial, en el cual se analicen las condiciones de la deuda y se verifique que el ciudadano no ha acudido a las reuniones propuestas ni ha cumplido con los pagos, pese a las notificaciones y comunicaciones realizadas por las entidades.

Además, la ley dictamina que las personas tienen derecho a conocer las causas del proceso y los montos que les serán embargados. Esto último se debe a que las normativas del país establecen unos topes y unos bienes que no pueden ser embargados.

embargo | Foto: Montaje con fotos Getty

Sin embargo, algunos ciudadanos no saben que sus cuentas están siendo embargadas. Por tal razón, a través del portal de la Rama Judicial, las personas pueden consultar su estatus con las entidades del país y verificar si tienen un proceso en su contra.

Una vez en el portal, podrán verificar, mediante su nombre, los procesos activos en cada ciudad del país y el lugar donde se está llevando a cabo el mismo.

Con esta información, podrán comunicarse con las entidades para conocer de primera mano las condiciones del proceso y las alternativas con las que cuentan.

Los embargos se realizan de manera preventiva en la mayoría de los casos, y las personas pueden establecer acuerdos de pago para cumplir con sus obligaciones y así obtener el paz y salvo.

Las deudas de hipotecas, créditos o cualquier otro rubro, puede generar embargos. | Foto: Getty Images

Por otra parte, no existen montos mínimos de deuda definidos para ejecutar los embargos, pero la medida se aplica, en la mayoría de los casos, a deudas de gran cuantía, en las cuales no exista un acuerdo de pago o las personas no respondan a las notificaciones realizadas.

¿Cuáles son los productos financieros que pueden ser embargados en el país?

Según las normativas nacionales, hay ciertos productos financieros que pueden ser embargados. Sin embargo, cada caso debe ser analizado por las autoridades judiciales competentes: