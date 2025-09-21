Bajo qué circunstancias puede un padre demandar a sus hijos por la cuota de alimentos

En Colombia, la cuota alimentaria es un mecanismo que busca garantizar una suma de dinero mensual destinada a cubrir las necesidades alimentarias de una persona.

Aunque el concepto suele asociarse con el proceso de crianza de menores de edad, las leyes del país establecen que este recurso también puede ser utilizado por los padres de familia.

A través de la normativa vigente, se ofrece orientación sobre los casos en los que los padres pueden solicitar a sus hijos una cuota que garantice una vida digna.

Se busca que las dos partes lleguen a un acuerdo. | Foto: iStock

En caso de que un ciudadano considere necesario instaurar una demanda, deberá cumplir con una de las siguientes tres condiciones:

Enfermedad: Mediante soportes médicos, debe acreditarse que la persona no puede desempeñar sus labores profesionales y que no cuenta con ingresos suficientes para subsistir. Falta de ingresos: Cuando se presenten dificultades económicas que pongan en riesgo la estabilidad de la persona y afecten negativamente su calidad de vida. Circunstancias especiales: En las que los padres logren demostrar que sus hijos tienen la responsabilidad económica de apoyarlos.

¿Cuáles son las etapas para determinar una posible cuota de alimentos?

Tras iniciar el proceso, lo primero que se busca es que ambas partes lleguen a un acuerdo de manera amistosa. En esta etapa, se tendrán en cuenta los argumentos de cada parte.

“Este acuerdo podrá intentarse directamente entre las partes o iniciando un trámite de conciliación, el cual se puede solicitar ante el comisario de familia, el defensor de familia, un centro de conciliación, notaría, conciliador en equidad o la Defensoría del Pueblo. A falta de estas autoridades en su municipio, podrá acudir a la Personería Municipal. Esta solicitud podrá hacerse de forma verbal o escrita”, señala el Ministerio de Justicia.

Si no se logra un acuerdo en la etapa de conciliación, será un juez quien se encargue de analizar los argumentos y peticiones de cada una de las partes, para posteriormente emitir una sentencia.

Los valores son determinados por una serie de criterios. | Foto: Stock.adobe.com

Una de las situaciones más frecuentes en este tipo de procesos son las alegaciones por parte de los demandados, quienes a menudo argumentan haber sufrido abandono durante su infancia por parte del demandante.