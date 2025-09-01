Suscribirse

¿Busca invertir? Estas son las zonas de Bogotá más valorizadas, esta sería la razón

Por medio de las plataformas inmobiliarias se puede conocer información detallada de los barrios de la ciudad.

1 de septiembre de 2025, 11:57 p. m.
Bogota, Colombia
La ciudad cuenta con zonas con alto potencial económico. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En Bogotá, miles de personas buscan nuevas locaciones, ya sea para poder vivir en ellas o iniciar negocios, tanto de forma comercial como por medio de proyectos de construcción.

A través de las valorizaciones que realizan las autoridades de la ciudad, se pueden identificar las zonas con mayor potencial para realizar inversiones económicas.

El portal web Arriendo realizó un análisis en el cual se pueden conocer los principales barrios de la ciudad con el objetivo de llevar a cabo proyectos económicos, tanto por parte de personas naturales como jurídicas.

La primera zona que referencia el portal es Usaquén, ubicada al norte de Bogotá y considerada una potencia comercial y residencial de la ciudad.

Semaforo
La zona presenta proyectos llamativos para los empresarios del país. | Foto: Getty Images

“La localidad de Usaquén es una de las zonas más apetecidas para vivir en arriendo. Su carácter residencial exclusivo y la oferta de servicios de alto nivel la convierten en uno de los barrios más valorizados de Bogotá. Su cercanía a espacios empresariales, embajadas, centros médicos, parques, restaurantes y centros comerciales como Santa Fe, Hacienda Santa Bárbara, Unicentro, entre otros, ha potenciado su crecimiento económico”, destaca el portal.

Los principales barrios que representarían una buena inversión para los habitantes de la ciudad son:

  • Santa Ana
  • Chicó Norte
  • Santa Bárbara

Otra de las zonas de la ciudad que es referenciada por el blog es Chapinero, tal vez uno de los sectores con mayores ofertas gastronómicas y culturales. En esta localidad conviven diversas creencias religiosas, musicales y deportivas.

Además, su amplio portafolio inmobiliario la convierte en una zona propicia para proyectos de diversa índole, lo cual incrementa su potencial para los posibles inversionistas.

Los principales barrios que representarían una inversión en esta zona son:

  • La Cabrera
  • Rosales
  • Chapinero Alto

Por último, el occidente de la ciudad aparece en el tercer lugar del ranking, gracias a diversos barrios que ofrecerían oportunidades de negocio para empresarios y emprendedores del país.

Un grupo de indígenas embera bloqueó una de las calzadas que permite el ingreso a Bogotá por la Calle 80 desde los municipios del occidente de Cundinamarca, por lo que se ha visto afectada la movilidad en ese punto.
La cercanía a vías principales permite una valorización mayor de los predios. | Foto: Bogotá Tránsito/Twitter/@BogotaTransito

“El occidente de Bogotá se consolida como una zona estratégica para vivir en arriendo, gracias a su crecimiento urbano, buena conectividad y precios accesibles. Este sector acoge tres localidades: Engativá, valorizada por su cercanía al Parque Simón Bolívar y vías principales; Fontibón, una zona apetecida por su proximidad al Aeropuerto El Dorado, y Suba, con barrios como Niza y Pontevedra, rodeados de parques, colegios y centros comerciales como Titán Plaza”, destaca el portal citado.

Los barrios recomendados para realizar inversiones en esta zona son:

  • Ciudad Salitre
  • Niza
  • Modelia

Las tres zonas en cuestión cuentan con un amplio portafolio de posibilidades para las personas que buscan poder sacar un rédito económico a sus inversiones en los barrios de la ciudad.

