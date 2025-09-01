¿Busca invertir? Estas son las zonas de Bogotá más valorizadas, esta sería la razón

En Bogotá, miles de personas buscan nuevas locaciones, ya sea para poder vivir en ellas o iniciar negocios, tanto de forma comercial como por medio de proyectos de construcción.

A través de las valorizaciones que realizan las autoridades de la ciudad, se pueden identificar las zonas con mayor potencial para realizar inversiones económicas.

El portal web Arriendo realizó un análisis en el cual se pueden conocer los principales barrios de la ciudad con el objetivo de llevar a cabo proyectos económicos, tanto por parte de personas naturales como jurídicas.

La primera zona que referencia el portal es Usaquén, ubicada al norte de Bogotá y considerada una potencia comercial y residencial de la ciudad.

La zona presenta proyectos llamativos para los empresarios del país. | Foto: Getty Images

“La localidad de Usaquén es una de las zonas más apetecidas para vivir en arriendo. Su carácter residencial exclusivo y la oferta de servicios de alto nivel la convierten en uno de los barrios más valorizados de Bogotá. Su cercanía a espacios empresariales, embajadas, centros médicos, parques, restaurantes y centros comerciales como Santa Fe, Hacienda Santa Bárbara, Unicentro, entre otros, ha potenciado su crecimiento económico”, destaca el portal.

Los principales barrios que representarían una buena inversión para los habitantes de la ciudad son:

Santa Ana

Chicó Norte

Santa Bárbara

Otra de las zonas de la ciudad que es referenciada por el blog es Chapinero, tal vez uno de los sectores con mayores ofertas gastronómicas y culturales. En esta localidad conviven diversas creencias religiosas, musicales y deportivas.

Además, su amplio portafolio inmobiliario la convierte en una zona propicia para proyectos de diversa índole, lo cual incrementa su potencial para los posibles inversionistas.

Los principales barrios que representarían una inversión en esta zona son:

La Cabrera

Rosales

Chapinero Alto

Por último, el occidente de la ciudad aparece en el tercer lugar del ranking, gracias a diversos barrios que ofrecerían oportunidades de negocio para empresarios y emprendedores del país.

La cercanía a vías principales permite una valorización mayor de los predios. | Foto: Bogotá Tránsito/Twitter/@BogotaTransito

“El occidente de Bogotá se consolida como una zona estratégica para vivir en arriendo, gracias a su crecimiento urbano, buena conectividad y precios accesibles. Este sector acoge tres localidades: Engativá, valorizada por su cercanía al Parque Simón Bolívar y vías principales; Fontibón, una zona apetecida por su proximidad al Aeropuerto El Dorado, y Suba, con barrios como Niza y Pontevedra, rodeados de parques, colegios y centros comerciales como Titán Plaza”, destaca el portal citado.

Los barrios recomendados para realizar inversiones en esta zona son:

Ciudad Salitre

Niza

Modelia