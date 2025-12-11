Suscribirse

Finanzas

Colpensiones aclara lo qué pasará con el aumento extra que hay para las mesadas tras nueva medida del Gobierno Petro

Por medio de un comunicado se dio claridad al tema.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

11 de diciembre de 2025, 8:32 p. m.
Los pensionados con mesadas iguales o inferiores a un salario mínimo solo deben aportar el 4 % para salud, según Colpensiones.
Los pensionados con mesadas iguales o inferiores a un salario mínimo solo deben aportar el 4 % para salud, según Colpensiones. | Foto: 123RF

En días pasados, el país conoció la propuesta para la modificación del mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo dentro del sistema de pensiones.

Este formato permite completar los recursos que posibilitan que una persona pueda pensionarse con el salario mínimo y recibir el respectivo aumento cada año.

Frente al tema, diversos actores señalaron sus opiniones sobre las afectaciones que podrían tener las medidas en las mesadas pensionales de miles de colombianos en el país.

El fondo de pensiones aclaró las implicaciones del nuevo proyecto. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Pronunciamiento de Colpensiones

En primer lugar, la entidad destacó los elementos más importantes de la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda y las implicaciones que tendría. Sin embargo, también explicó las razones por las cuales no afectaría a Colpensiones ni a sus usuarios.

“Frente a la publicación de un proyecto de decreto del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, que propone sustituir el mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo dentro del sistema de pensiones, Colpensiones aclara a la opinión pública que la norma no afectará a la entidad ni el pago de sus pensiones, ya que está diseñada exclusivamente para el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por los fondos privados de pensiones”, señaló Colpensiones.

Junto a esto, la entidad especificó los reajustes que se realizan a las pensiones tras conocerse el valor del salario mínimo en el país, destacando que los mismos ya estarían contemplados en la Ley 100.

“En el RPM, administrado por Colpensiones, el reajuste de pensiones por salario mínimo ya está previsto en la Ley 100 y se financia con recursos del sistema. En el comunicado se destaca que el impacto del proyecto sería para las compañías aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias en el RAIS, para los fondos privados y para el Ministerio de Hacienda, que financia la cobertura cuando el deslizamiento es positivo”, complementó Colpensiones.

¿Cómo se calcula el aumento de las pensiones?

En los próximos días, los ciudadanos que reciben su mesada pensional deben verificar si el monto que reciben actualmente es igual al salario mínimo legal vigente.

En caso de recibir este valor, el aumento de su mesada pensional para 2026 será igual al incremento decretado en las mesas de negociación que se realizarán en los próximos días.

Está en duda la capacidad de Colpensiones para manejar 24 millones de afiliados.
En los próximos días se conocerá el aumento del salario mínimo. | Foto: guillermo torres-semana

Por otra parte, si las personas reciben una mesada que supere el valor del salario mínimo, el aumento se realizará a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se registre al final del año en curso. Este valor es entregado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en las semanas finales del año.

