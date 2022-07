¿Cómo saber si un hotel es verdaderamente pet friendly?

Cuando se habla de mascotas hoy en día, es fácil notar que la percepción e importancia de estos seres ha cambiado con el paso del tiempo, al punto que ya no son simplemente animales que se tienen para que cuiden la casa o la finca, como se pensó en otrora, sino que se cuentan como un miembro más de la familia.

Esta nueva tendencia se ha fortalecido tanto, que ya es normal verlos en restaurantes, centros comerciales, hoteles e incluso hay parques para mascotas, los cuales han adaptado su infraestructura para satisfacer las necesidades y preferencias de esos “peluditos” que ya son tenidos en cuenta como un miembro más de los hogares.

Es tal el auge de esta tendencia, que ya se acuñó el término “pet friendly” o amigable con las mascotas en muchos establecimientos de comercio que entendieron que no son solo animales, sino seres sintientes que merecen un mejor trato que el que han recibido en su mayoría en generaciones pasadas.

Tener todo previsto antes de viajar con tu mascota - Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, no todo lo que brilla es oro, ya que ser realmente amigable con las mascotas exige unas características que en algunas ocasiones no se cumplen, ya sea por negligencia o desconocimiento; lo que en últimas termina afectando la imagen de los establecimientos, en lugar de reforzarla, razón por la cual, es mejor acudir a los expertos.

En entrevista con SEMANA, Claudia Carolina Rodríguez, directora de operaciones para NH Hotel Group, entregó algunas recomendaciones sobre los aspectos que se deben tener en cuenta, por lo menos desde el gremio hotelero, a la hora de brindar un servicio que también tenga en cuenta a las mascotas.

Para esta mujer, lo primero y más importante, parte desde la responsabilidad de los propietarios de estos animales. “En esto es clave que empiecen por tener toda la documentación de su mascota al día, como lo es el esquema de vacunación completo, también llevarle su juguete favorito para que no extrañe su entorno habitual, así como la comida habitual, para no tener complicaciones en la salud de los animales”.

Ahora bien, a la hora de escoger un buen alojamiento para las mascotas, esta experta asegura que se puede partir por revisar las políticas de cada hotel u hostal en este tema, con el fin de revisar, por ejemplo, si cuentan con una o simplemente usan este término como una estrategia comercial.

“Hay que mirar si tienen políticas amables que aseguren un bienestar para las mascotas y garanticen una estadía placentera a todos los huéspedes. Por ejemplo, en nuestro caso, después de realizar el check-in, se ofrece un instructivo en donde se especifican unas recomendaciones, entre las que se encuentran que las mascotas deberán estar siempre acompañadas en la habitación, deberán usar correa en áreas comunes y podrán disfrutar de espacios especialmente habilitados para ellos”, dijo Rodríguez.

Luego de esto, como segundo consejo, la Directora de Operaciones de NH Hotel Group recomienda, si es posible, dar un vistazo a las instalaciones del lugar de hospedaje y revisar si hay espacios para el esparcimiento de los animales, así como descartar que no tenga espacios que puedan significar un riesgo para su integridad.

“Pregunten si cuenta con comodidades para los perros o gatos y si verifiquen si cuentan con alianzas con empresas expertas en el cuidado de las mascotas o que brinden obsequios y elementos que le proporcionan al animal comodidad en su estadía. Adicionalmente, hay que saber si el personal está preparado para recibir a las mascotas y brindarles una experiencia memorable”, agregó.

Por último, en la entrevista con SEMANA, Claudia Rodríguez, indicó que se debe revisar la libertad que se da a los animales dentro de las instalaciones del lugar donde se van a quedar, para no caer en restricciones que les puedan generar estrés y afectar su salud.

“La idea es que tanto usuarios como sus mascotas puedan gozar de una compañía que no tenga límites de espacios, aclarando que hay ciertas áreas en las cuales la mascota deberá usar correa. En nuestro caso, incluso contamos con habitaciones donde hay un espacio dedicado para la mascota, con una cama, una manta, recipiente de agua, comida y un juguete especialmente para la mascota”, concluyó esta vocera de NH Hotel Group.