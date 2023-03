Con este beneficio, en Colombia comprar carro saldría mucho más barato

Es importante asegurarse de que el vehículo esté cubierto con una póliza de seguro de automóvil adecuada. Colombia, según Compare The Market, está entre los lugares donde sale más barato tener un automotor.

Tener un carro puede que no sea el sueño de muchas personas en el mundo, sin embargo, aquellos que lo tienen reconocen las comodidades que ofrecen este tipo de productos hoy en día, especialmente a la hora de movilizarse por carretera, hacer diligencias personales, ir al supermercado o transportarse en días lluviosos.

Los automóviles han revolucionado los viajes y son una forma conveniente de ir del punto A al punto B, día tras día. Sin embargo, toda esta comodidad y libertad en la conducción tiene un precio.

No obstante, si se tienen en cuenta factores como el precio de la gasolina, que ha subido más de 1.200 pesos en los últimos meses en el país, o el encarecimiento que mostrado el dólar recientemente, sin duda queda claro que tener y mantener un carro hoy en día no es tan fácil como parece, ya que la economía aprieta y muchos han tenido que aplazar la posibilidad de hacerse con un carro, ya sea nuevo o usado.

Si se tienen en cuenta factores como el precio de la gasolina, que ha subido más de 1.200 pesos en los últimos meses en el país o el encarecimiento que mostrado el dólar recientemente, sin duda queda claro que tener y mantener un carro hoy en día no es tan fácil como parece. - Foto: Compare The Market

Contrario a lo que se pueda pensar, actualmente Colombia no está entre los países donde sale más caro tener un vehículo propio y así lo demuestra un informe titulado ‘El índice de los países más caros para los propietarios de automóviles’, que fue realizado por la firma Compare The Market, la cual encontró que actualmente se encuentra muy lejos del primer lugar de este ranking.

“Desde la carga de combustible y el registro/impuestos hasta el mantenimiento, el seguro de auto y las tarifas de estacionamiento (combinado, por supuesto, con las alegrías de la depreciación), hay muchos gastos regulares involucrados en la propiedad de un automóvil”, dice este informe, en el que también se advierte que “dado las diferencias en legislación y economías en todo el mundo, hay algunas naciones donde el costo de la propiedad de un automóvil es mucho más caro que en otros lugares”, señala el reporte.

Contrario a lo que se pueda pensar, actualmente Colombia no está entre los países donde sale más caro tener un vehículo propio. - Foto: Compare The Market

¿Dónde sale más caro tener carro?

Luego de analizar los números en 26 países, revisando cuáles son los lugares más y menos costosos para ser dueño de un automóvil, esta compañía encontró que estos son los más caros:

Dinamarca

Los tres países más caros de este ranking son europeos y Dinamarca ocupa el primer lugar como el país más caro de todos los países en este índice. Dinamarca tuvo la depreciación promedio más alta de US$1,809 (AU$2,876), el tercer costo más alto en impuestos y registro de US$355 (AU$564) y el gasto anual promedio más alto en combustible de US$2,892 (AU$4,598).

Además de todo eso, Dinamarca tuvo el segundo precio de combustible por litro más alto en la fecha en que se recopilaron los datos.

Los tres países más caros de este ranking son europeos y Dinamarca ocupa el primer lugar como el país más caro de todos los países en nuestro índice. - Foto: Compare The Market

Alemania

Alemania fue clasificada en segundo lugar para los gastos de automóvil gracias a tener la tercera depreciación más alta (US$1,662 o AU$2,643), los segundos costos de inspección más altos en US$236 (AU$375), así como otros gastos que fueron más altos que en la mayoría de los países de nuestro índice. Estuvieron en el top 10 para impuestos y registro, mantenimiento y costos anuales de combustible. Sin embargo, los costos de peaje en Alemania fueron bastante bajos, con los conductores pagando un promedio de solo US$41 (AU$65) por año.

Finlandia

Completando el podio de los tres países más caros para ser dueño de un automóvil se encuentra Finlandia. Esta nación escandinava tuvo el quinto costo de seguro más alto (en promedio) en US$720 (AU$1,145), el cuarto costo promedio más alto en impuestos y registro de US$351 (AU$558) y el tercer gasto anual más alto en mantenimiento en US$2,143 (AU$3,407).

Los tres países más baratos para ser dueño de un automóvil

Ahora bien, en este punto de la historia es donde aparece Colombia, ya que según Compare The Market, está entre los lugares donde sale más barato.

Argentina

Es una barrida sudamericana para los tres países más baratos para ser dueño de un automóvil. Argentina fue clasificada como la nación más barata por tener gastos muy bajos en múltiples categorías, incluyendo la cantidad más pequeña de depreciación en US$400 (AU$636), los costos promedio más bajos de inspección en US$21 (AU$33) y el segundo gasto anual más barato en combustible con US$656 (AU$1,043). Además de esto, Argentina tuvo los gastos de limpieza más baratos, el tercer estacionamiento más barato y las terceras tarifas de licencia más baratas.

Colombia

Colombia fue la segunda nación más barata para ser dueño de un automóvil en este índice. Esta nación tuvo la tercera depreciación más barata, que costó US$647 (AU$1,029) en promedio, así como el segundo seguro más barato y el menor gasto anual promedio en combustible con US$248 (AU$394) y US$596 (AU$948), respectivamente.

Colombia fue la segunda nación más barata para ser dueño de un automóvil en este índice. - Foto: Compare The Market

Chile

El tercer país más barato para los propietarios de automóviles, Chile obtuvo su lugar aquí por tener las tarifas de licencia más baratas en US$1.16 (AU$1.84) y la cuarta factura promedio de seguro más barata en US$268 (AU$426). Se vieron obstaculizados para superar a Colombia al tener un costo promedio de impuestos y registro más alto que otros países en el índice.

¿Cuál es el consejo para que salga más barato tener automóvil?

Según este análisis, actualmente hay muchos aspectos de la propiedad de un automóvil que pueden ser una carga financiera, y lo inesperado (accidentes de automóvil, robos o tormentas) puede hacerlo aún más costoso, por lo que es importante asegurarse de que el vehículo esté cubierto con una póliza de seguro de automóvil adecuada. Los conductores pueden ahorrar dinero comparando pólizas para buscar una mejor oferta.

“El proceso solamente lleva unos pocos minutos rápidos, pero puede tener un impacto masivo en su presupuesto personal al ver lo que hay disponible. Es importante comparar no solo para ahorrar dinero, sino también para encontrar una póliza que proporcione una buena relación calidad-precio, ya que la cobertura, inclusiones, exclusiones, términos y condiciones pueden variar de una póliza a otra. No olvide verificar la Declaración de divulgación de productos (PDS) antes de comprar”, concluyó Compare The Market.