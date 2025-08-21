La convivencia en los conjuntos o edificios es uno de los principales temas que manejan las alcaldías locales y las inspecciones de Policía del país.

Por otro lado, este tipo de inmuebles se rigen por el reglamento de propiedad horizontal, el cual dictamina las formas para proceder ante diversas situaciones y la capacidad de la junta administradora de imponer las respectivas sanciones económicas.

Uno de los temas que mayores inconvenientes genera es la instalación de equipos de internet que bloqueen o interfieran la señal de los demás habitantes de los conjuntos. Los mismos pueden ir desde repetidores o routers con una capacidad mayor que afecten las redes de sus vecinos.

Para este caso, la ley 675 de 2001 le da la potestad a la junta de propietarios de imponer sanciones una vez se analice la situación y se dictamine que se presentó una infracción que vulnere los derechos de la comunidad, sin embargo, las pruebas deben demostrar el tipo de violación a las normas establecidas.

Todo lo que debe saber sobre las multas en los conjuntos residenciales. | Foto: Montaje El País

“El infractor o quien se crea que cometió la falta deberá ser llamado por escrito respecto a la infracción por parte de la administración del conjunto o edificio. Si la conducta que cometió se puede corregir se le dará un tiempo para hacerlo, si no se puede arreglar se llamará a la persona para hacerle los descargos. Es así como, para poner una sanción, debe hacerse respetando el derecho al debido proceso y a la defensa del que cometió la falta, de modo que este pueda defenderse, presentar pruebas si no fue la persona que cometió la infracción y demás”, señala el Ministerio de Justicia en su portal web.

Estas sanciones van de la mano con las violaciones al código de conducta de no sobrepasar los niveles de ruido permitido o alterar la paz de los conjuntos. La multa puede ser hasta el valor de una cuota de administración, sin embargo, el valor solo lo puede establecer la mayoría de copropietarios del inmueble.

Algunos equipos pueden bloquear la señal de su vecinos. | Foto: Getty Images

Esto significa que si una persona paga 1 millón de pesos en concepto de administración, la multa no podrá superar ese monto, sin embargo, la misma deberá ser cancelada en los 15 días hábiles para evitar intereses que aumenten el valor del castigo.