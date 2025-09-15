Suscribirse

¿Cuáles son los billetes que más falsifican en Colombia? Así puede identificar su autenticidad

Las personas debe prestar atención a la veracidad del papel moneda.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 9:26 p. m.
Billetes colombianos
Las personas deben verificar el dinero que reciben en las operaciones comerciales. | Foto: Getty Images

En Colombia, miles de personas utilizan dinero en efectivo para realizar sus operaciones comerciales. Durante estos procesos, los usuarios se enfrentan a diversas situaciones que ponen en peligro su dinero.

Fueron 300 millones en billetes falsos los que se lograron incautar.
Las personas deben informar a las autoridades sobre los ejemplares falsos. | Foto: Policía de Antioquia

Una de las más comunes es recibir un billete falso, lo cual puede generar diversos problemas, tanto con las cadenas comerciales —que podrían no aceptar el billete— como con las autoridades del país, debido al porte de un ejemplar no auténtico.

Contexto: Estas aplicaciones le podrían ayudar en la tarea de detectar billetes falsos

Según Noticias Caracol, dos de los billetes más falsificados son los de $50.000 y $100.000.

Cabe señalar que, a través de las redes sociales, se han presentado diversas denuncias sobre el uso de papel moneda falso, especialmente en billetes de alta denominación que circulan en el país.

Hace unas semanas, un comerciante señaló que el serial BA47018021 estaría relacionado con ejemplares falsos. Las personas pueden revisar el número de serie de los billetes para comprobar su autenticidad. Además, las entidades financieras del país han emitido recomendaciones para identificar posibles casos de falsificación.

Por otra parte, en la red social X se han denunciado casos en los que se han encontrado billetes de $100.000 con una serie de modificaciones que no pueden ser detectadas a simple vista, razón por la cual se deben seguir rigurosamente las recomendaciones de seguridad para este tipo de situaciones.

“El Banco de la República adelanta de manera permanente campañas para el reconocimiento de la autenticidad de los billetes de la nueva familia, los cuales cuentan con elementos de última tecnología para fortalecer su seguridad y mantener la confianza del público en el efectivo. Estos elementos tienen una alta efectividad para prevenir la falsificación y son fácilmente reconocibles”, señala el Banco de la República.

Son señalados de comprar pesos colombianos y dólares de diferentes denominaciones en imprentas clandestinas, venderlos o utilizarlos para comprar bienes y servicios.
Realizar operaciones con billetes falsos es un delito. | Foto: Fiscalía

Por otro lado, las entidades financieras desmintieron los rumores sobre billetes falsos de última generación. Al respecto, afirmaron que las falsificaciones que actualmente circulan en el país son de mala calidad y pueden ser identificadas por las personas mediante una serie de recomendaciones.

Contexto: Así puede detectar el serial del billete de 50 mil pesos falso que está circulando

Recomendaciones del Banco de la República

A través de su portal web, la entidad dio a conocer cinco acciones para comprobar la autenticidad de los billetes:

  1. Mire: observe las imágenes y colores del billete.
  2. Toque: perciba al tacto el alto relieve en algunas imágenes y textos.
  3. Levante: ponga el billete al trasluz y descubra imágenes ocultas.
  4. Gire: observe los efectos de cambio de color y movimiento al girar el billete.
  5. Compruebe: utilice lámparas de luz ultravioleta para observar la fluorescencia y una lupa para verificar los microtextos.

