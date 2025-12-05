Suscribirse

¿Cuánto vale ir a ver un partido de Colombia en el Mundial 2026? Estos son los precios en dólares

Por medio de los portales de las agencias de viajes, se pueden realizar las simulaciones de los costos.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

5 de diciembre de 2025, 8:55 p. m.
Tabla de posiciones en eliminatorias sudamericanas. Colombia clasificó al Mundial 2026.
La selección jugará posiblemente sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos y México | Foto: Getty Images

Con el sorteo de la Copa Mundo realizado, miles de colombianos comienzan los primeros trámites para poder asistir a los compromisos de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Lo primero que deben hacer las personas es completar el proceso migratorio. En este caso, las visas para Estados Unidos o Canadá están en torno al millón de pesos, tras los respectivos pagos que exige cada una de las embajadas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, suben al escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, suben al escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México. | Foto: AFP

Alojamiento

Gracias a las 16 sedes con las que contará el torneo, los aficionados podrán disfrutar de miles de lugares turísticos; sin embargo, deben reservar con tiempo, ya que esto reducirá los costos.

Las grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México y Toronto experimentarán un incremento en los precios de los hoteles, debido a la alta demanda durante el evento. El costo de hospedarse en estas ciudades podría oscilar entre 100 y 500 dólares por noche, dependiendo de la ubicación y el tipo de establecimiento.

Aunque los hoteles convencionales resultan prácticos, sus tarifas altas podrían llevar a los aficionados a optar por opciones más económicas, como alojarse en hostales o rentar departamentos mediante plataformas como Airbnb.

En estos casos, los costos pueden disminuir considerablemente, pero la disponibilidad será limitada. Además, es posible que los precios aumenten conforme se acerque la fecha del Mundial, por lo que es recomendable reservar con anticipación.

El gasto en alimentación en los países anfitriones puede variar según las elecciones de cada persona. En términos generales, comer en restaurantes de bajo costo en Estados Unidos, México y Canadá suele oscilar entre 10 y 20 dólares por plato.

Las opciones de comida rápida o en mercados locales podrían ser más económicas; sin embargo, en promedio, un hincha colombiano gastaría entre 30 y 50 dólares diarios solo en alimentación si se encuentra fuera del estadio.

Transporte en las sedes

El transporte dentro de las ciudades también es un gasto a tener en cuenta. Las tres naciones anfitrionas cuentan con sistemas de transporte público eficientes y relativamente económicos. Los boletos de metro o autobús suelen costar entre 2 y 3 dólares por trayecto, aunque si se opta por alquilar vehículos o tomar taxis, los costos aumentarán.

También es probable que los fanáticos necesiten tomar vuelos internos entre diferentes sedes, lo que elevaría aún más el presupuesto del viaje.

Boletas

Los precios de las boletas para el Mundial de Fútbol irán desde los 60 hasta los 6.000 dólares, dependiendo de los compromisos y las fases a las que la persona desee asistir. Hay que destacar que las entradas de todos los torneos de la Fifa se venden directa y exclusivamente a los aficionados a través de fifa.com.

En los próximos días se habilitará la venta para los compromisos que fueron confirmados en el sorteo del Mundial 2026. Se espera que más de 40.000 colombianos acompañen en cada uno de los partidos de la selección.

Los extranjeros pueden agilizar su proceso de visa por medio de los boletos para el Mundial 2026. | Foto: Alistair Berg/Getty Images - Ivan-balvan/Getty Images

