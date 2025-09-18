Desde $4.900, estos son los productos que puede regalar en el mes del amor y la amistad a buen precio

Este sábado, 20 de septiembre, miles de colombianos celebrarán la conmemoración del amor y la amistad. Por medio de diferentes regalos y planes románticos, se espera que esta actividad promueva la economía del país.

Los principales comercios de la nación han emitido una serie de promociones para las personas que quieren tener un detalle con sus seres más amados. Por medio del portal web de D1, se pueden conocer las alternativas que ofrece para los interesados en celebrar la festividad.

En primer lugar, se encuentran los productos más económicos de D1:

Un kit de peines para cabello con un valor de 4.900 pesos.

Un set de tarjetas con sobres, los cuales pueden ser utilizados para la redacción de cartas para sus seres más queridos: 4.900 pesos.

Paquete de pegatinas adhesivas en rollo: 4.900 pesos.

Rizador de pestañas eléctrico, el cual tiene un valor de 6.500 pesos.

Set de calcetines con diseño por 12.900 pesos. Cosmetiquera marca Ushiko de 9.900 pesos

Espejo de bolsillo con luz LED por 9.900 pesos

D1 también cuenta con una serie de productos que tienen un valor mayor, pero que pueden ser buenas opciones para las personas del país que quieren celebrar la ocasión.

El primero de estos es una bufanda ligera con borlas, con un costo de 19.900 pesos; la misma puede ser un complemento para el outfit de cualquier persona.

Por otro lado, se ofrece un producto que puede ser un regalo para toda la familia: un juego de palabras para agilidad mental, que cuesta 14.900 pesos en las tiendas de la marca.

Regalos de Amor y Amistad en D1: artículos desde $4.900 hasta $99.900. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (D1)

Para los amantes de los cosméticos y la moda, D1 tiene a la venta una mini nevera para maquillaje por un valor de 99.900 pesos. Estos productos son novedades en el mercado gracias a la tecnología con la que cuentan.

Por último, un juego de peluquería que contiene 12 piezas para realizar diversos cambios de look. Este producto puede ser adquirido por las personas del país por un valor de 59.900 pesos.

En el caso de Ara, una serie de chocolates que pueden ser adquiridos por las personas en diversas presentaciones. Además, en algunas chocolatinas se tiene una promoción para pagar dos productos y llevar tres.