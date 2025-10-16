Dian aclara cuáles son los casos que pueden embargan las cuentas bancarias de un deudor

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) es una de las principales entidades del país, encargada de supervisar diversos escenarios económicos y comerciales.

Cada año, las personas naturales y jurídicas deben cumplir con una serie de impuestos, declaraciones y trámites para no tener inconvenientes con la DIAN.

La entidad cuenta con diversos métodos para poder comunicarse con las personas que le adeudan dineros. | Foto: Montaje: El País

Sin embargo, cada año, cientos de personas no cumplen con estas obligaciones, ya sea por desconocimiento o por omisión.

Es importante señalar que, si alguien le debe impuestos a la DIAN, puede enfrentar varias consecuencias legales y financieras, ya que la entidad puede iniciar un proceso de cobro coactivo, lo que significa que podría embargar cuentas bancarias, bienes o incluso el salario del deudor.

Casos en los que la DIAN puede embargar sus cuentas:

Procesos relacionados con la no presentación de la declaración de renta o con el incumplimiento en los pagos de la misma.

Impuesto del IVA o procesos relacionados con este tributo.

Impuestos a la riqueza o trámites derivados de personas que superen los límites establecidos por la DIAN.

Sanciones o multas derivadas de trámites realizados con la entidad.

Deudas relacionadas con procesos aduaneros o inconvenientes con personas que ofrecen este tipo de servicios.

Características de los embargos de la DIAN

La entidad realiza diversas comunicaciones previas con las personas que tienen asuntos pendientes. Estas se envían por medio de los canales de atención dispuestos por la DIAN.

Conozca las causas por las que le pueden embargar. | Foto: Getty Images

“Para efectos de los embargos a cuentas de ahorro, librados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro de los procesos administrativos de cobro que esta adelante contra personas naturales, el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente”, señala la entidad.

Cada cierto tiempo, la entidad publica los valores obtenidos por el recaudo de impuestos y las medidas que se tomarán con las personas que no han cumplido con sus obligaciones.