Finanzas
Dian anuncia subasta de joyas, metales preciosos, relojes, vehículos, motocicletas y maquinaria industrial
Por medio de un comunicado de prensa se dieron a conocer los detalles de la subasta.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció, mediante un comunicado de prensa, una nueva subasta que se llevará a cabo en el país, en la cual se podrán encontrar diversos artículos disponibles para los interesados.
“La DIAN, en asocio con el Banco Popular y su plataforma El Martillo, invita a la ciudadanía a participar en la próxima subasta pública virtual de joyas, metales preciosos, relojes, camionetas, automóviles y motocicletas, que se realizará desde las 8:00 a. m. del martes 25 de noviembre hasta las 2:30 p. m. del jueves 27 de noviembre de 2025″, destaca la entidad.
Estos remates se realizan de manera virtual, mediante una audiencia para la venta forzada de bienes que se efectúa a través de una herramienta tecnológica dentro del proceso administrativo de cobro coactivo realizado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, una vez se firma el avalúo del bien.
¿Qué incluyen las subastas y cómo participar?
Esta subasta incluye una variedad de bienes que, como consecuencia de las acciones de control y fiscalización adelantadas por la DIAN en diferentes regiones del país, han sido aprehendidos, decomisados o declarados en abandono a favor de la Nación.
Las personas interesadas en participar deben registrarse previamente en la página web de El Martillo del Banco Popular. Allí podrán consultar el catálogo completo de la mercancía, revisar la descripción detallada de cada artículo y conocer las condiciones para participar. Los bienes disponibles para la subasta se encuentran ubicados en seis ciudades: Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín y Urabá.
Requerimientos para participar en la subasta
- Constituir un depósito judicial en el Banco Agrario de Colombia por el 40% del avalúo del bien.
- Realizar una oferta dentro de los cinco días previos a la fecha programada para la audiencia del remate o, en la primera hora de apertura de la audiencia, por un valor no inferior al 70% del avalúo del bien, adjuntando el depósito previamente constituido.
- La oferta será irrevocable.
- Estar inscrito en el RUT con la responsabilidad del Impuesto de Renta y Complementarios, régimen ordinario, o en el Régimen Simple de Tributación (RST).
- Estar inscrito en el RUT como postor para remate de bienes a cargo de la DIAN. Para ello, en la sección “Estado y Beneficio” del RUT, debe contar con el código 104 en la casilla 89. De lo contrario, no podrá acceder a la herramienta.
- Contar con la Firma Electrónica (FE) otorgada por la DIAN.
- Tener actualizado el correo electrónico en el RUT.