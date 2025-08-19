El 19 de agosto es el último día de séptimo ciclo de pagos de Colombia mayor: así puede aplicar

Durante el día de hoy vence el plazo para que las personas que pertenecen al programa de Colombia Mayor puedan validar si hacen parte del séptimo ciclo de pagos.

El programa Colombia Mayor es una iniciativa del Gobierno nacional de Colombia que busca proteger a los adultos mayores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica.

Los pagos van dirigidos a los adultos mayores del país. | Foto: Getty Images

Este subsidio tiene como finalidad cubrir una parte de los gastos esenciales, como alimentos, medicinas y otros servicios básicos. Los beneficiarios no necesitan hacer ningún tipo de trámite o cotización para acceder al beneficio, ya que el gobierno realiza un proceso de selección basado en criterios de vulnerabilidad socioeconómica, que incluyen el nivel de ingresos, la situación de salud y la condición de pobreza.

El proceso de selección de los beneficiarios se realiza a través de los municipios y las alcaldías, que deben realizar una identificación de los adultos mayores que cumplen con los requisitos.

Para ello, se utiliza el sistema del Sisbén (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales), que clasifica a la población según su nivel de vulnerabilidad.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, destacó que 511.910 personas mayores de 80 años recibirán un pago diferenciado de 225.000 pesos, como parte de la estrategia de atención prioritaria a esta población, implementada desde 2024.

Para este ciclo, Prosperidad Social invertirá 221.650 millones de pesos, con el fin de garantizar la entrega oportuna y segura de los recursos en todo el país. Hay que señalar que los pagos que se realizan por medio de corresponsales bancarios cuentan con la vigilancia del Gobierno Nacional.

Por medio del portal web de Prosperidad Social se pueden conocer los beneficiarios. | Foto: Getty Images

¿Cómo consultar con su cédula si cuenta con pagos del programa Colombia Mayor?