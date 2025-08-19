Suscribirse

El 19 de agosto es el último día de séptimo ciclo de pagos de Colombia mayor: así puede aplicar

Las personas interesadas deben verificar si cuentan con los criterios para participar.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 1:23 a. m.
El 1 de agosto marca una fecha importante para los adultos mayores beneficiarios del Programa Colombia Mayor, quienes podrán consultar sus pagos a través del enlace proporcionado por la entidad responsable.
Este martes 19 de agosto, los beneficiarios del Programa Colombia Mayor podrán verificar el estado de sus pagos mediante un enlace oficial habilitado por el Departamento para la Prosperidad Social. | Foto: Captura de pantalla tomada del portal prosperidadsocial

Durante el día de hoy vence el plazo para que las personas que pertenecen al programa de Colombia Mayor puedan validar si hacen parte del séptimo ciclo de pagos.

El programa Colombia Mayor es una iniciativa del Gobierno nacional de Colombia que busca proteger a los adultos mayores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica.

Medellin January 2018 In the morning, an old man sells fresh tropical fruit on his wagon in a street in the center of Medellin because people love to buy fruit in the street.
Los pagos van dirigidos a los adultos mayores del país. | Foto: Getty Images

Este subsidio tiene como finalidad cubrir una parte de los gastos esenciales, como alimentos, medicinas y otros servicios básicos. Los beneficiarios no necesitan hacer ningún tipo de trámite o cotización para acceder al beneficio, ya que el gobierno realiza un proceso de selección basado en criterios de vulnerabilidad socioeconómica, que incluyen el nivel de ingresos, la situación de salud y la condición de pobreza.

El proceso de selección de los beneficiarios se realiza a través de los municipios y las alcaldías, que deben realizar una identificación de los adultos mayores que cumplen con los requisitos.

Para ello, se utiliza el sistema del Sisbén (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales), que clasifica a la población según su nivel de vulnerabilidad.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, destacó que 511.910 personas mayores de 80 años recibirán un pago diferenciado de 225.000 pesos, como parte de la estrategia de atención prioritaria a esta población, implementada desde 2024.

Para este ciclo, Prosperidad Social invertirá 221.650 millones de pesos, con el fin de garantizar la entrega oportuna y segura de los recursos en todo el país. Hay que señalar que los pagos que se realizan por medio de corresponsales bancarios cuentan con la vigilancia del Gobierno Nacional.

108 adultos mayores fueron certificados por el Ministerio TIC, destacando su compromiso con la inclusión digital en el país.
Por medio del portal web de Prosperidad Social se pueden conocer los beneficiarios. | Foto: Getty Images

¿Cómo consultar con su cédula si cuenta con pagos del programa Colombia Mayor?

  1. Ingresar al sitio web oficial del programa: acceda a la página del Departamento de Prosperidad Social: https://prosperidadsocial.gov.co
  2. Ubicar la sección de Colombia Mayor: en el menú principal o en la página de inicio, encontrará la opción del programa Colombia Mayor. Haga clic para acceder a la información específica del programa.
  3. Consultar con su cédula: dentro de esta sección, busque la opción de ‘Consulte si es beneficiario’. Al hacer clic, será redirigido a un formulario donde podrá digitar su número de cédula.
  4. Revisar los resultados: el sistema le indicará si usted se encuentra registrado como beneficiario y si el pago correspondiente al mes de mayo ya está disponible. También puede consultar el punto de pago asignado.

