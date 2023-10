El cambio en una norma que alivia a los conductores; ya no tendrán que pagar multa

¿Cuáles son las multas más costosas?

Recuerde que, aunque la legislación precisa que ya no debe cargar documentos en físico, si este se encuentra vencido o no lo ha renovado, será acreedor a una multa. Además, debe ser usted quien demuestre la vigencia a través de una consulta en línea en su dispositivo móvil, por lo que si es abordado por un agente y usted no cuenta con algún dispositivo para la consulta, puede que no sea eximido de la multa.