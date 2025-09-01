El paso que no debe saltarse para entrega de bono pensional en Colombia: beneficiados deben cumplir la regla

En días pasados, el presidente Gustavo Petro se pronunció en Bucaramanga sobre el bono pensional que podrán obtener miles de adultos mayores en el país.

El bono pensional de Colpensiones es una prestación económica que busca garantizar la seguridad social a aquellos colombianos que han realizado aportes al sistema pensional, pero no alcanzan a cumplir los requisitos para acceder a una pensión en el régimen de prima media.

Cada ciudadano debe verificar los aportes realizados a pensión. | Foto: Adobe Stock

“Venimos aquí a decirle a cada anciano y a cada anciana de Bucaramanga, de Santander, de toda Colombia —y hasta aspiramos que algunos que se tuvieron que ir al exterior, donde viven y los tratan mal— puedan tener un bono pensional con el cual se pueda comprar una comida, un desayuno caliente todos los días, no una limosna”, señaló el mandatario.

Este bono es una forma de compensación para quienes han aportado al sistema durante un tiempo, pero no han podido completar las 1.300 semanas de cotización exigidas para obtener una pensión de vejez en el régimen de Colpensiones, que es el sistema público pensional.

¿Cómo acceder al bono y qué documentos necesita?

Lo primero que deben hacer las personas es contactar a la institución en la cual tengan registrados sus aportes al sistema pensional, para conocer su estatus y los beneficios a los que tienen derecho.

Luego deben solicitar la ruta de acción, definida por la institución, y reunir los documentos que acrediten su condición y que demuestren que son los titulares de los aportes realizados.

Una vez realizada la solicitud por medio de los canales oficiales, se debe esperar el tiempo indicado por la entidad. Esto se debe a que los funcionarios deben contrastar la información recolectada para conocer de primera mano la realidad de los solicitantes.

Cuando se determine la viabilidad de la petición, se informará el valor del bono y las bases sobre las cuales fue calculado.

Los montos son de determinados por los aportes realizados. | Foto: león darío peláez-semana

Importancia del bono

Según las instituciones del país, para que un bono pensional sea entregado, el interesado debe manifestar que está de acuerdo con la información contenida en su historia laboral, firmar la autorización de emisión y adjuntar:

Fotocopia legible del documento de identidad.

Fotocopia del registro civil de nacimiento del solicitante.