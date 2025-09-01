Suscribirse

El paso que no debe saltarse para entrega de bono pensional en Colombia: beneficiados deben cumplir la regla

El sistema pensional cuenta con diversas rutas de acción para acceder a los productos.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

2 de septiembre de 2025, 12:48 a. m.
La pensión para este 2025, quedó en 1.423.500 pesos
Cada ciudadano debe verificar si tiene derecho al bono pensional. | Foto: Montaje El País

En días pasados, el presidente Gustavo Petro se pronunció en Bucaramanga sobre el bono pensional que podrán obtener miles de adultos mayores en el país.

El bono pensional de Colpensiones es una prestación económica que busca garantizar la seguridad social a aquellos colombianos que han realizado aportes al sistema pensional, pero no alcanzan a cumplir los requisitos para acceder a una pensión en el régimen de prima media.

declaración renta
Cada ciudadano debe verificar los aportes realizados a pensión. | Foto: Adobe Stock

“Venimos aquí a decirle a cada anciano y a cada anciana de Bucaramanga, de Santander, de toda Colombia —y hasta aspiramos que algunos que se tuvieron que ir al exterior, donde viven y los tratan mal— puedan tener un bono pensional con el cual se pueda comprar una comida, un desayuno caliente todos los días, no una limosna”, señaló el mandatario.

Contexto: De esta manera puede conocer en segundos a qué fondo de pensiones se encuentra afiliado

Este bono es una forma de compensación para quienes han aportado al sistema durante un tiempo, pero no han podido completar las 1.300 semanas de cotización exigidas para obtener una pensión de vejez en el régimen de Colpensiones, que es el sistema público pensional.

¿Cómo acceder al bono y qué documentos necesita?

Lo primero que deben hacer las personas es contactar a la institución en la cual tengan registrados sus aportes al sistema pensional, para conocer su estatus y los beneficios a los que tienen derecho.

Luego deben solicitar la ruta de acción, definida por la institución, y reunir los documentos que acrediten su condición y que demuestren que son los titulares de los aportes realizados.

Una vez realizada la solicitud por medio de los canales oficiales, se debe esperar el tiempo indicado por la entidad. Esto se debe a que los funcionarios deben contrastar la información recolectada para conocer de primera mano la realidad de los solicitantes.

Cuando se determine la viabilidad de la petición, se informará el valor del bono y las bases sobre las cuales fue calculado.

Los montos son de determinados por los aportes realizados. | Foto: león darío peláez-semana

Importancia del bono

Según las instituciones del país, para que un bono pensional sea entregado, el interesado debe manifestar que está de acuerdo con la información contenida en su historia laboral, firmar la autorización de emisión y adjuntar:

Contexto: Crisis pensional en sector aéreo: deudas por $133.000 millones ponen en riesgo retiro de más de 1.300 pilotos en Colombia
  • Fotocopia legible del documento de identidad.
  • Fotocopia del registro civil de nacimiento del solicitante.

El bono pensional está dirigido a aquellos trabajadores que, habiendo realizado aportes al Sistema General de Pensiones en el régimen de prima media con Colpensiones, no cumplen los requisitos para obtener una pensión de vejez en dicho régimen.

