Suscribirse

Finanzas

Estas son las principales causas por las cuales le pueden demorar su mesada pensional

Las personas deben consultar el estado de su solicitud.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

11 de septiembre de 2025, 11:25 p. m.
Las personas deben cumplir con cada uno de los requerimientos de la ley. | Foto: iStock

Cada año, cientos de personas buscan acceder a su mesada pensional mediante la solicitud de jubilación, tras cumplir con las semanas requeridas y la edad que exigen las instituciones del país.

Según las leyes vigentes en Colombia, las personas necesitan tener un mínimo de 1.300 semanas cotizadas y haber cumplido 62 años si son hombres, o 57 años si son mujeres.

Este año, unos 120.000 colombianos, en su mayoría de altos ingresos y que están a más de diez años de la jubilación, se han pasado a Colpensiones, agravando el pasivo pensional de la entidad.
Los pagos deben realizarse a la cuenta registrada . | Foto: ADOBE STOCK

De manera adicional, es necesario contar con los soportes de los pagos realizados al fondo de pensiones al cual se encuentren afiliados.

Contexto: Crisis pensional en sector aéreo: deudas por $133.000 millones ponen en riesgo retiro de más de 1.300 pilotos en Colombia

Sin embargo, el proceso para acceder a la mesada pensional puede presentar una serie de dificultades que hacen que el primer pago se demore más de lo habitual.

¿Cuáles son las principales causas de demora en el pago de la pensión?

  1. Errores en la información entregada: En muchos casos, las personas no presentan los documentos correctos o estos no cumplen con los estándares exigidos por la entidad.
  2. Falencias en la verificación de semanas cotizadas: Las instituciones revisan rigurosamente que los pagos y aportes se hayan realizado de manera constante y adecuada.
  3. Alto volumen de solicitudes: Debido a la gran cantidad de trámites pensionales, muchas personas deben esperar varias semanas para recibir una respuesta.
  4. Cálculo de la mesada: El tiempo requerido para calcular el valor de la pensión puede ser extenso, especialmente si el trabajador ha tenido ingresos variables que deben ser verificados cuidadosamente.
  5. Falta de documentos: En varios casos, los solicitantes no adjuntan toda la documentación necesaria para completar el trámite.
  6. Problemas judiciales: Algunas personas enfrentan dificultades legales que complican o impiden el desarrollo normal del proceso.
  7. Desconocimiento del fondo de pensión: Muchos trabajadores desconocen la administradora a la cual se encuentran afiliados.
Las Accai funcionarán como un laboratorio jurídico a fin de poner a prueba la capacidad de Colombia para articular actores públicos y privados en un mismo esquema.
Las instituciones deben informar sobre los avances en el proceso de jubilación. | Foto: iStock

¿Cómo saber a qué fondo de pensión pertenece una persona?

  1. Portal web: El método más rápido es ingresar al sitio web del fondo de pensiones. Para ello, se debe contar con un usuario y clave. Una vez dentro, el sistema ofrece diversas opciones y servicios para los afiliados.
  2. Puntos físicos de atención: También se puede acudir directamente a las oficinas del fondo, donde asesores capacitados brindarán la información requerida.
  3. Fondos privados: En el caso de estar afiliado a un fondo privado, el trámite es similar. Solo se debe acceder al portal web de la administradora correspondiente para consultar la información.
Contexto: ¿Se pueden heredar dos pensiones en Colombia?

Hay que recordar que cada persona cuenta con un proceso diferente, por lo cual los tiempos pueden variar para cada solicitud.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump asistirá a este evento conmemorativo en Nueva York por el aniversario del 11 de septiembre

2. Dimayor sancionó a figura de Atlético Nacional: es “culpable de conducta violenta”

3. “Colombia necesita, de cara al 2026, cero demagogia”: expresidente Iván Duque

4. Beéle se pronunció en sus redes sociales tras fuerte polémica con Isabella Ladera; dio importante noticia

5. “Hay que proceder”: Gustavo Petro publicó mensaje sobre el futuro de un reconocido canal de televisión privado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pensiónmesada pensionalPagos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.