Estos son los cuatro errores más comunes al usar un cajero automático

Sin embargo, aunque ya llevan varias décadas en el país, aún existen muchas preguntas respecto al uso correcto de estas máquina s y a los errores que no se deberían cometer para evitar perder el dinero o llevarse una mala experiencia.

1. No darse cuenta de los posibles objetos extraños en cajeros

El portal asegura que algunos criminales utilizan dispositivos electrónicos complejos en los cajeros y que puede que a simple vista no sean tan notorios. Aunque no es muy usual que esto pase, es importante revisar la ranura por donde inserta la tarjeta, para verificar que esté en perfecto estado. Si nota algo sospechoso, es mejor que no haga la transacción y que avise a los guardas de seguridad de la entidad o directamente a las autoridades.