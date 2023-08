Estas son las modalidades de robo más comunes en los cajeros

Recientemente en Medellín y Valledupar se alertó sobre una nueva modalidad: algunos ciudadanos denunciaron que al intentar retirar dinero, los billetes no salieron a pesar de que la operación se había realizado exitosamente y el monto fue debitado de la cuenta. Al revisar en detalle, descubrieron que la ranura por la que sale el efectivo tenía una lámina con pegamento que lo retenía. Con esta modalidad, la intención es que las personas crean que algo falló en el proceso y se retiren del lugar, momento que el delincuente aprovecha para quedarse con el efectivo.

¿Cómo no caer en la trampa?

Las recomendaciones que hacen desde Servibanca, que tiene una de las redes de cajeros electrónicos más grandes del país, con más de 2.600 dispositivos en todo el territorio, van desde no permitir que otras personas visualicen la clave y no aceptar ayuda de terceros desconocidos, hasta asegurarse de terminar la operación; en caso de que la transacción no termine exitosamente, se debe presionar la techa ‘Cancelar’ antes de retirarse del cajero.