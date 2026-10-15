Finanzas
Feria de vivienda en Bogotá; mujeres podrán acceder a subsidios y así pueden inscribirse
Las inscripciones estarán abiertas del 13 al 18 de octubre o hasta completar 12.000 registros.
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15 de octubre de 2026 a las 11:45 a. m.
La Secretaría Distrital del Hábitat realizará los días 7 y 8 de noviembre una nueva Feria de Vivienda Foto: David - stock.adobe.com
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