Leyes ponen alto a los conjuntos del país; deberán realizar modificaciones urgentes

En días pasados, la Comisión de Regulación de Comunicaciones emitió una nueva resolución en la que se ordena la actualización de las normativas relacionadas con las redes internas.

A través de esta comunicación, se entregan a las unidades residenciales las pautas sobre los cambios que deben realizar en sus instalaciones, con el fin de mejorar los procesos de seguridad, comunicaciones y redes de servicios públicos.

En el caso de las cámaras de seguridad y vigilancia, se establecen una serie de condiciones para su correcta utilización.

Las actualizaciones se deben realizar según los parametros entregados. | Foto: Cortesía: Air - e.

“Las cámaras de enlace son necesarias para facilitar el tendido e inspección de los cables de alimentación, por lo cual su construcción dependerá del diseño que realice el constructor. Su diseño y construcción son responsabilidad del constructor del inmueble”, destaca la entidad.

Por otra parte, se deberán ejecutar una serie de obras para la entrada y salida de los elementos de la red interna que alimentan los conjuntos y permiten su funcionamiento.

“La canalización de distribución en edificios es de tipo vertical; en el caso de conjuntos de casas, su distribución será de tipo horizontal. Su diseño y construcción son responsabilidad del constructor del inmueble”, puntualiza la resolución.

Esta resolución surge tras una serie de discusiones orientadas a garantizar el bienestar de los habitantes y la actualización de las redes internas en cada una de las unidades residenciales.

Asimismo, el documento establece parámetros para las empresas que prestan servicios públicos y otros servicios complementarios.

¿Qué obligaciones tienen los conjuntos?

Diseñar la infraestructura soporte de la red interna de telecomunicaciones del inmueble, siguiendo los lineamientos establecidos en el presente documento, y garantizando la disponibilidad de espacio para el despliegue de las redes que brindarán servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales. Con base en los diseños, suministrar, construir y verificar la red de infraestructura soporte de la red interna de telecomunicaciones del inmueble, de acuerdo con lo especificado en el presente reglamento. Diseñar, construir e implementar la red de captación, distribución y dispersión de señales para el acceso al servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT), siguiendo los lineamientos establecidos en el reglamento, y utilizando productos que cumplan con las condiciones de seguridad necesarias para proteger la vida de los usuarios.

Todo lo que debe saber sobre las multas en los conjuntos residenciales. | Foto: Montaje El País

De no cumplirse las normas establecidas en la resolución, podrán derivarse sanciones contra los conjuntos residenciales y sus representantes legales.