Licencia de conducción digital en Colombia: esto se debe tener en cuenta

En Colombia la obtención de una licencia de conducción es un proceso fundamental para poder manejar y garantizar la seguridad en las vías del país.

De igual forma, no solo permite a los conductores conocer las normas de tránsito y cómo aplicarlas, sino que también ayuda a reducir la tasa de accidentes.

Es por eso que, todas las personas que cuenten con un vehículo, deben tener presente la fecha de vencimiento de su licencia de conducción, dada su vital importancia para que las personas puedan seguir movilizándose con total confianza por el territorio nacional y no incurrir en faltas con las autoridades.

la obtención de una licencia de conducción es un proceso fundamental para poder manejar y garantizar la seguridad en las vías del país. - Foto: Secretaría de Movilidad

En ese orden de idea, por medio de la Carpeta Ciudadana Digital se podrán acceder al certificado de la licencia de conducción, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic).

De acuerdo con la entidad, para este y otros documentos, el ciudadano se registra en la Carpeta Ciudadana Digital, una herramienta tecnológica que permite a la ciudadanía disponer de sus documentos y trámites con las entidades públicas .

Para acceder a la Carpeta Ciudadana Digital se debe ingresar a https://www.gov.co, se hace clic en Carpeta Ciudadana, se va a ‘Regístrate aquí’, se completar la información y valida la cuenta en el correo electrónico.

Luego de esto, se activa la Carpeta y consultan los documentos en las diferentes categorías. Hay que tener en cuenta que para este trámite se deber hacer con la cédula digital, para cuyo trámite se tendrá que dirigir a la Registraduría, así como contar con la licencia de conducción en físico.

Otras cosas que se debe saber sobre la licencia

Además para que se tenga presenta al hacer el trámite de este documento en el país, se han establecido tres categorías para la licencia en Colombia y estas definen el tipo de vehículo que se puede conducir.

Están la categoría A, de motocicletas (A1, hasta 125 c.c.; y A2, más de 125 c.c.); categoría B, vehículos particulares (B1, automóviles y camionetas; B2, buses y camiones de; y B3, vehículos articulados); y categoría C, que incluye vehículos de la categoría B, pero para servidores públicos.

En Colombia es necesario cumplir algunos requisitos para sacar el pase de conducir. - Foto: Getty Images

Para tramitar la licencia de conducir tradicional, se hace rn un punto de atención SIM (Servicios integrales para la Movilidad) o Secretarías de Tránsito y Movilidad.

En Barranquilla, Calle 34 No. 43-31; en Bogotá, Calle 13 No. 37-35; en Bucaramanga, Km 4 vía Girón - Bucaramanga; en Cali, Centro Comercial Carrera, Calle 52 #1B-160; y en Medellín en la carrera 64 C No. 72 - 58.

Además, en Colombia es necesario cumplir algunos requisitos para sacar el pase de conducir.

Por un lado, saber leer y escribir; presentar documento de identidad, para nacionales mayores de edad, cédula de ciudadanía o contraseña, y para menores de edad tarjeta de identidad o contraseña; para extranjeros mayores de edad la cédula de extranjería o contraseña certificada (provisionalmente) o pasaporte vigente.

Para tramitar la licencia de conducir tradicional, se hace rn un punto de atención SIM (Servicios integrales para la Movilidad) o Secretarías de Tránsito y Movilidad. - Foto: Dinero.com

Además, se debe estar inscrito al Registro Único Nacional de Tránsito (Runt); estar a paz y salvo por multas de tránsito; realizar el pago de los derechos del trámite; presentar certificado de la escuela de conducción, expedido por el centro de Enseñanza Automovilística (CEA) y presentar certificado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir, expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC).

La fotografía será tomada de manera gratuita en los puntos de atención. Los documentos que necesitarás a la hora de realizar la gestión dependerá de si es por primera vez, renovación o duplicado.