Los 8 errores que comete al utilizar un cajero automático y que los ladrones estarían aprovechando

A la hora de necesitar dinero en efectivo, los cajeros automáticos son una gran herramienta para las personas a las que no les gusta visitar las sucursales bancarias; por lo general, están ubicados en sitios estratégicos como centros comerciales, vías concurridas, estaciones de servicios, clínicas o lugares con bastante afluencia de público.

8 errores que comete al utilizar un cajero automático

1. Insertar la tarjeta sin revisar la máquina antes

La primera recomendación es verificar que el cajero no tiene instalado algún dispositivo que ponga en riesgo su información y su dinero. Hay que revisar que esté ajustado, que la parte por donde se introduce la tarjeta no esté suelta ni muestre señales de haber sido instalada de forma irregular; así mismo, hay que cerciorarse que la ranura por donde sale el dinero no tenga obstrucciones ni elementos ajenos.