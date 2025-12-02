Nueva iniciativa busca inculcar educación financiera a miles de personas en el país

Promover la educación financiera, especialmente en las zonas rurales del país, es una de las premisas que hoy impulsan diversas iniciativas orientadas a la inclusión y el bienestar.

Una de ellas es el Bus Escuela de Bancolombia, una experiencia que combina entretenimiento, formación y desarrollo personal para barrios, parques, colegios y universidades, con el propósito de concienciar a los colombianos sobre el uso responsable de su plata. Antes de finalizar el año, se espera impactar a 14.000 personas en 90 municipios de todas las regiones del país.

A través de esta iniciativa social se espera impactar a más de 14.000 personas. | Foto: Bus

Dentro del bus, las personas cuentan con un espacio de formación integral de educación financiera durante un curso desarrollado en alianza con Platzi y una charla liderada por la tripulación del bus, que aborda seis pilares clave de las finanzas personales: ahorro, gasto, inversión, endeudamiento, planeación y seguridad.

Además, la terraza desplegable del vehículo se transforma en un espacio de acompañamiento personalizado, donde los participantes reciben herramientas, resuelven inquietudes y orientación para que puedan tomar decisiones financieras más informadas.

La experiencia interactiva en su interior es protagonizada por un asistente virtual llamado EDU junto a kioscos táctiles con contenidos y juegos sobre ahorro, endeudamiento, seguridad y otros temas clave como el uso de Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos de Colombia.

El Bus Escuela lleva más de 17 años recorriendo gran parte del país, llegando tanto a zonas urbanas como a zonas rurales y de difícil acceso, promoviendo el uso responsable del dinero, y ha acercado, desde su origen, a más de 60.000 personas al sistema financiero, entre ellas, población con movilidad reducida, comunidades indígenas, campesinos, víctimas del conflicto armado y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

Los usuarios podrían contar con diversos conocimientos en materia financiera. | Foto: Adobe Stock

Enseñar los servicios de la banca, el uso responsable del dinero y las oportunidades que se abren al formar parte del sistema financiero es fundamental para fortalecer la autonomía económica de las personas y fomentar una cultura de inclusión. Con esta iniciativa, el banco responde a la necesidad de garantizar que la educación financiera sea accesible para todos y reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar colectivo. Una experiencia a la vanguardia de la tecnología y la sostenibilidad.

La movilidad sostenible también es una prioridad del Bus Escuela, y por eso en su renovación se implementaron ocho paneles solares que servirán para la iluminación interna y se actualizó con un motor Euro V que reduce en un 63% las emisiones de monóxido de carbono y en 87% las de material particulado, entre otras.

La ruta continúa para construir historias que dejan huella Este año el Bus Escuela ha hecho parte de “La Ruta Bancolombia”, una iniciativa que viene recorriendo el país con el objetivo de impulsar la transformación de las comunidades, sembrar oportunidades y acompañar a escribir las historias de miles de colombianos.