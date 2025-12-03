Nuevo horario laboral nocturno: ¿cómo impactará a empresas y trabajadores desde diciembre?

A partir del próximo 25 de diciembre, entrará en vigor un cambio sustancial en la jornada nocturna en Colombia, en cumplimiento de la Reforma Laboral (Ley 2466 de 2025).

Esta modificación, que se implementa seis meses después de la promulgación de la ley, redefine el horario nocturno y tendrá implicaciones económicas y operativas para empresas y trabajadores.

Para entender los cambios que se realizarán, Semana dialogó con Daniel Contreras, Abogado Laboralista de Godoy, el cual destacó los elementos más importantes que se tendrán.

SEMANA:¿En qué consiste el cambio en la jornada nocturna que entrará en vigor el 25 de diciembre?

Daniel Contreras: La jornada nocturna comenzará a contabilizarse desde las 7:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., adelantando dos horas respecto al horario anterior, que iniciaba a las 9:00 p.m. Este ajuste implica que los empleadores deberán reconocer el recargo nocturno desde las 7:00 p.m., lo que representa un incremento en los costos laborales.

SEMANA: ¿Cuál será el porcentaje del recargo nocturno con la nueva normativa?

D.C.: El porcentaje del recargo se mantiene en 35% sobre el valor de la hora ordinaria, y conserva su naturaleza salarial, por lo que será base para el cálculo de prestaciones sociales y aportes a seguridad social. A modo de ejemplo, si el valor de la hora es de $10.000, el recargo ascenderá a $3.500.

Este cambio tendrá un impacto directo en las empresas que operan después de las 7:00 p.m., como plantas de producción con operación continua, el sector retail, bares y restaurantes, entre otros, que deberán asumir un costo adicional en su nómina.

SEMANA: ¿Qué implicaciones económicas tendrá este cambio para las empresas y para los trabajadores?

D.C.: Para los trabajadores, la modificación se traduce en un incremento en sus ingresos, al percibir un recargo que antes no existía. Si bien el aumento en los ingresos de los trabajadores es positivo, el vocero advierte que en algunos sectores de la economía, especialmente en pequeñas y medianas empresas, este nuevo costo podría generar mayor informalidad o trasladarse al consumidor final, con efectos relevantes en la sociedad.

SEMANA: ¿Qué sanciones pueden enfrentar las empresas si no aplican correctamente el nuevo horario nocturno?

D.C.: El incumplimiento de esta disposición podrá acarrear multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y reclamaciones judiciales por parte de los trabajadores, quienes podrán exigir el pago del recargo adeudado, la reliquidación de sus acreencias laborales y posibles indemnizaciones moratorias.

Para mitigar el impacto, las empresas podrán ajustar sus operaciones y turnos, evitando la prestación de servicios después de las 7:00 p.m. En casos donde esto no sea viable, se podrán pactar jornadas sucesivas de seis horas diarias y treinta y seis semanales, lo que elimina el pago de recargos nocturnos y dominicales, siempre que se garantice el mismo salario.