Publican precios de boletas para la final del Mundial 2026; esto costaría la más barata

Miles de personas han solicitado entradas a la copa del mundo.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

12 de diciembre de 2025, 8:56 p. m.
Imagen del estadio Azteca de Ciudad de México, antes del inicio de las obras para su remodelación para la Copa del Mundo de 2026.
Imagen del estadio Azteca de Ciudad de México, lugar del encuentro final. | Foto: FIFA

Asistir a la final del Mundial es una de las metas de miles de amantes del fútbol. En días pasados, la FIFA publicó los valores que deberán cancelar los interesados en asistir al partido definitivo de la Copa Mundo 2026.

El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se exhibe antes del sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas el 5 de diciembre de 2025 en Washington, DC. (Foto de Héctor Vivas - FIFA/FIFA vía Getty Images)
Las boletas pueden ser adquiridas por medio del portal de la FIFA. | Foto: FIFA via Getty Images

El partido 104, en el que se coronará a la mejor selección del certamen, contará con la presencia de más de 80.000 personas. Sin embargo, los interesados tendrán que decidir entre las diversas categorías de tiquetes con las que cuenta el evento.

La categoría número 3, que es la zona con menor precio, tiene un valor de unos 15.903.000 pesos, lo que equivale a un valor cercano a 12 salarios mínimos.

Por otra parte, la categoría número 2 se puede adquirir tras el pago de 21.100.000 pesos, lo que representa cerca de 15 salarios mínimos actuales.

Por último, la categoría 1 está sobre los 33 millones de pesos y corresponde a 23 salarios mínimos. Hay que destacar que los pagos pueden realizarse únicamente por medio de las tarjetas de crédito avaladas por los organizadores del evento.

¿Cómo es el proceso de compra?

Lo primero que deben hacer las personas interesadas es registrarse en la página de la FIFA con sus datos de contacto y preferencias de selecciones para el torneo.

Además, se les solicitará el método de pago, el cual debe cumplir con las condiciones exigidas por los organizadores para garantizar las transacciones.

Boletos del Mundial 2026 tienen valores "escandalosos" para los aficionados.
Boletos del Mundial 2026 tienen valores "escandalosos" para los aficionados. | Foto: Getty Images

Una vez registradas, las personas podrán ingresar al portal del torneo, en el cual encontrarán todos los detalles necesarios para disfrutar de los encuentros de la Copa Mundo.

Se debe añadir que, debido a la alta demanda que se presenta para asistir a los juegos de algunas selecciones, los organizadores realizaron los sorteos respectivos para otorgar las boletas.

El próximo 5 de febrero las personas que realizaron solicitudes por medio del portal de la FIFA recibirán la confirmación de la compra de las boletas. En caso de ser rechazado el proceso, deberán esperar hasta el siguiente periodo de venta.

“Si no puedes conseguir boletos durante las fases regulares de venta, puedes explorar los boletos disponibles en el Mercado de Reventa / Mercado de Intercambio de la FIFA en FIFA.com/tickets. Ten en cuenta que la disponibilidad depende de cuántos y qué boletos hayan sido publicados por parte de los aficionados y no está garantizada”, puntualizó la FIFA.

