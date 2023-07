¿Se pueden embargar las cuentas de Nequi y de Daviplata?

De acuerdo con la Universidad de La Sabana, el embargo es una medida cautelar que recae sobre los bienes de una persona (deudor) que no ha cumplido con alguna obligación o que le adeuda algo a otra persona (acreedor).

En ese sentido, Nequi explicó: “Tu cuenta con topes es un depósito de bajo monto. Sin topes, es una cuenta de ahorros. Tiene todas las funcionalidades de otras cuentas, como pagar, sacar, enviar, etc. Por eso, también aplican todas las normas y decisiones de ley, como un embargo”.

Excepciones a la regla

Es importante saber que para esa medida hay una excepción: el artículo 594 del Código General del Proceso manifiesta que ese límite fijado por la Superfinanciera no aplica en aquellos casos de demandas para el cobro de alimentos, por existir una protección especial al crédito alimentario y al mínimo vital de quien pide el cobro de los alimentos como ocurre con los padres incumplidos frente a los hijos, aunque también puede ser al contrario, o entre cónyuges o compañeros permanentes.

¿Qué pasa si una persona fallece y tiene dinero en la cuenta?

Si la persona falleció y en su cuenta de ahorros, corriente o en cualquier otro tipo de depósito, en sumas representadas en certificados de depósito a término y en cheques de gerencia, si el monto, en cada caso, no supera los 74.358.288 pesos, podrá entregarse directamente al cónyuge sobreviviente, compañero o compañera permanente, herederos o a uno u otros conjuntamente, sin necesidad de juicio de sucesión .

¿Cómo evitar caer en manos de estafadores?

En entrevista con SEMANA, Leonardo Ramírez, coach de transformación digital, aseguró que una de las modalidades más frecuentes en este momento es la captación ilegal de dinero, es decir, aquellas empresas que aparecen con falsos gurús, prometen cosas que no siempre se pueden cumplir y una vez tienen la plata de la gente, desaparecen.

“Algo que toda persona debe tener en cuenta para empezar en el mundo de las inversiones es que se enfrenta a algo desconocido y, por tanto, hay que prepararse. Es recomendable leer, aprender sobre el funcionamiento del método de inversión que va a elegir y tener claro que no todo lo que brilla es oro; en consecuencia, no se debe confiar cuando ofrecen mucho a cambio de lo que se entrega”, dijo Ramírez.

Un consejo de este experto para quienes empiezan es no dejarse llevar por las emociones, ya que estas son muy utilizadas por los delincuentes para cerrar los negocios con frases como “solo por hoy”, “últimos cupos”, “oferta única” o “algo que no volverás a ver”, entre otras, y después de esto vienen los arrepentimientos.

“No entre a nada que no conozca, pregunte, consulte, mucho mejor si usted puede mantener el control sobre el dinero y no tenga que entregarlo. Si bien hay eventos donde, como se dice popularmente, le mueven la fibra, llévese la información, no firme nada en ese momento, consulte y ahí sí tome una decisión”, agregó.