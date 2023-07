Ojo: esto es lo que pasa si se vence su pasaporte y todavía tiene la visa vigente

¿Cuánto es la multa por no sellar el pasaporte al entrar a Colombia?

Así mismo, existen varios eventos en los que se puede aplicar la sanción, como no dar aviso del cambio de residencia, domicilio, empleador y/o contratante dentro de los quince (15) días calendario siguientes al hecho. Además, no solicitar autorización previa para el cambio de empleador o contratante en el mismo período también es motivo de sanción. Igualmente, no registrarse cuando se tiene la obligación de hacerlo, ya sea al ingresar al país o después de obtener la visa, o no presentar dentro del mismo plazo el registro de menores, puede llevar a una sanción.